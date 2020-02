FHI: Coronavirus påvist i Norge: – Ikke grunn til å engste seg

En norsk kvinne har testet positivt på viruset i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) på en pressekonferanse onsdag kveld.

Personen er frisk og viser ikke symptomer, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold på pressekonferansen i Oslo.

Det er et svakt positivt prøveresultat og FHI vurderer smitterisikoen som svært lite sannsynlig. Personen er hjemmehørende i Nord-Norge og oppholder seg i hjemmekarantene i tråd med FHIs råd.

Det jobbes nå med oppsporing av mulige kontakter. Personen har vært i et utsatt utbruddsområde i Kina og kom hjem i helgen.

Bor i Tromsø

Tromsø kommune holdt senere onsdag kveld en pressekonferanse på rådhuset om situasjonen. Den smittede nordmannen er en kvinne som bor i Tromsø, opplyser kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

– Hun er ved godt mot, sier Kristoffersen.

Kvinnen kom hjem til Tromsø i helgen. Smittevernlegen har vært i daglig kontakt med henne i tiden hun har vært i hjemmekarantene fra hun kom til Tromsø.

Kvinnen føler seg frisk og skal ha vært frisk uten forkjølelsesymptomer i lengre tid. Kristoffersen mener vedkommende ikke er smitteførende.

– Det er veldig liten sannsynlighet for at dette skal spre seg lokalt. Det er ikke noen grunn til engste seg, understreker hun.

Karantenen skal i tråd med retningslinjene vare 14 dager etter at man er mulig utsatt for smitte. Ifølge Kristoffersen ble det også tatt en kontrollprøve etter at resultatene om den svakt positive prøven kom onsdag.

På spørsmål om hvorfor kvinnen ble satt i karantene selv om hun var frisk, svarer kommuneoverlegen:

– Det er sånn retningslinjene er. De som vært i områder som er definert som risikoområder for smitte, da skal være i karantene. Hun har vært i et av områdene som har stor smittespredning.

På spørsmål om hva som gjøres for å informere eventuelt andre som kan ha blitt utsatt for smitte, svarer Kristoffersen:

– Man gjør individuelle vurderinger av eventuelle personer vedkommende kan ha vært i nærheten av. På bakgrunn av disse blir det tatt kontakt med dem som eventuelt kan ha vært utsatt for smitte. Det vil bli tatt direkte kontakt i regi av Folkehelseinstituttet.

– Men jeg vil presisere at det er svært liten sannsynlighet for at det har spredt seg noe smitte, legger hun til.

Den smittede personen ble testet ut fra en risikovurdering, opplyser FHI.

– Hva er rådet deres for nordmenn som er engstelig for at viruset har kommet til Norge?

– Vi oppfordrer alle til gode hygienetiltak. Det er det beste vi kan gjøre for å beskytte oss mot smitte. God håndhygiene hvis vi blir syke, sier Vold.

Spredning i Europa

Covid-19-sykdommen har de siste dagene spredt seg til flere europeiske land, men fram til onsdag var det ikke påvist tilfeller i Norge. Onsdag ettermiddag opplyste FHI om at en nordmann i Italia er smittet med coronaviruset.

Personen er bosatt i Italia, og følges opp av italiensk helsevesen, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Italia er nå landet med tredje flest bekreftede tilfeller av covid-19 bak Sør-Korea og Kina.

Regionale myndigheter i Toscana har sendt ut en pressemelding som Klar Tale har fått tilgang til. I denne bekrefter regionale myndigheter at to personer er smittet. En av dem omtales som en 26 år gammel mannlig student fra Nord-Europa. Mannen har nylig vært i sitt hjemland, skriver myndighetene. Ifølge italienske medier, som Corriere Fiorentino, er mannen norsk.

Onsdag kveld fikk Sverige sitt andre bekreftede virustilfelle. En person i Göteborg testet positivt for det nye coronaviruset etter et besøk i Nord-Italia, opplyser Sahlgrenska universitetssykehus i en pressemelding.

15. februar ble tre nordmenn evakuert fra Wuhan i Hubei-provinsen. 22. februar opplyste FHI at disse ikke viste tegn på coronasmitte.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå antall nye coronatilfeller som er rapportert utenfor Kina nå overskredet antallet nye tilfeller i Kina. Det skriver AP onsdag. På verdensbasis har over 80.000 personer blitt smittet av viruset. 2762 personer har dødd, men kun 47 av dem utenfor Kina. Over 30.000 er friskmeldt etter å ha hatt viruset.

