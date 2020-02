FHI: Coronavirus påvist i Norge

Én person har testet positivt på viruset i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) under en pressekonferanse onsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Personen er frisk og viser ikke symptomer, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold på pressekonferansen.

Det er et svakt positivt prøveresultat og FHI vurderer smitterisikoen som svært lite sannsynlig.

Personen er i hjemmekarantene i tråd med FHIs råd. Det jobbes nå med å oppspore kontakter. Personen har vært i utbruddsområdet i Kina og kom hjem i helgen.

FHI opplyser at Tromsø kommune skal ha en pressekonferanse senere i kveld.

Folkehelseinstituttet (FHI) kalte onsdag kveld inn til pressekonferanse om situasjonen knyttet til coronaviruset i Norge. Til stede på pressekonferansen er områdedirektør Geir Bukholm og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Jeg henviser alle spørsmål til pressekonferansen klokken 21.30, sier kommuneoverlege i Tromsø Katrine Kristoffersen til VG.

Tromsø kommune skriver på sine hjemmesider at de har en beredskapsplan for pandemier som ble revidert 4. februar i år.

Spredning i Europa

Covid-19-sykdommen har de siste dagene spredt seg til flere europeiske land, men fram til onsdag er det ikke blitt påvist tilfeller i Norge. Onsdag ettermiddag opplyste FHI om at en nordmann i Italia er smittet med coronaviruset.

Personen er bosatt i Italia, og følges opp av italiensk helsevesen, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Italia er nå landet med tredje flest bekreftede tilfeller av covid-19 bak Sør-Korea og Kina.

Regionale myndigheter i Toscana har sendt ut en pressemelding som Klar Tale har fått tilgang til. I denne bekrefter regionale myndigheter at to personer er smittet. En av dem omtales som en 26 år gammel mannlig student fra Nord-Europa. Mannen har nylig vært i sitt hjemland, skriver myndighetene. Ifølge italienske medier, som Corriere Fiorentino, er mannen norsk.

Onsdag kveld fikk Sverige sitt andre bekreftede virustilfelle. En person i Göteborg testet positivt for det nye coronaviruset etter et besøk i Nord-Italia, opplyser Sahlgrenska universitetssykehus i en pressemelding.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå antall nye coronatilfeller som er rapportert utenfor Kina nå overskredet antallet nye tilfeller i Kina. Det skriver AP onsdag. På verdensbasis har over 80.000 personer blitt smittet av viruset. 2.762 personer har dødd, men kun 47 av dem utenfor Kina. Over 30.000 er friskmeldt etter å ha hatt viruset.

Saken oppdateres!

Publisert: 26.02.20 kl. 20:19 Oppdatert: 26.02.20 kl. 21:07

Les også

Mer om Corona-viruset Pressekonferanse Folkehelseinstituttet VG

Fra andre aviser