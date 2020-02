Statsråden bekrefter: Brudd i pensjonsforhandlingene

Dagens forhandlinger om offentlig tjenestepensjon for ansatte med særaldersgrense i det offentlige, har brutt sammen.

Det bekrefter Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

– Jeg beklager at arbeidstakerne ikke aksepterte vårt forslag til nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i pressemeldingen.

Han mener statens tilbud ville sikret alle grupper av offentlig ansatte muligheten til å oppnå et godt livsvarig pensjonsnivå i mange år fremover.

– Vi tilbød et særskilt særalderspåslag som ville økt det livsvarige pensjonsnivået for alle med særaldersgrense, og fleksibel pensjon fra 62 år for de med aldersgrense 65 år, sier Røe Isaksen.

Uten enighet videreføres gjeldende regler.

– For dårlig

Det er utilsiktede virkninger av pensjonsforliket i 2011 og revideringen i 2018, som det er blitt forhandlet om. Forliket innebar levealdersjusteringer som gjør at folk må stå lenger i jobb for å få samme pensjon.

Det dreier seg om ansatte i disse gruppene i særaldersgrensegruppene født etter 1963, som partene ikke har greid å finne noen god løsning for.

I en pressmelding bekrefter LO, Unio og YS at de trekker seg fra forhandlingene.

Første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO sier tilbudet fra regjeringen ikke var godt nok.

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier hun.

Formelt er pensjonsalderen i Staten nå 70 år.

