DREPT: Thea Halvorsen Braavold sommeren 2018. På fanget sitter hunden Basse som tilhører et vennepar av henne. Foto: Per Skov

Sandefjord-drapet: Politiet kjørte siktede til drapsofferet

45-åringen som er siktet for for drapet på Thea Halvorsen Braavold (31) ble kjørt av politiet fra Larvik til Sandefjord, og satt av like ved der hun bodde.

Oppdatert nå nettopp

Politiet skriver i en pressemelding at de satte den siktede mannen av ved syvtiden søndag morgen 2. februar. Det er samme dag som Braavold ble funnet drept.

Det var venner av henne som på ettermiddagen søndag oppsøkte kvinnens bolig og fant henne død, ifølge politiet.







– Vi synes det som har skjedd, er fryktelig trist. Men vi kan ikke se at det er noen sammenheng mellom politiets handlinger og vurderinger og drapet som senere skjedde. Vi vurderte ikke mannen som ruspåvirket, sinnsforvirret eller hjelpetrengende, sier leder for politiet i Vestfold Øystein Holt til VG.

Beslagla to kniver

Grunnen til at politiet kjørte mannen, var at han ikke hadde penger til å gjøre opp for en taxitur til Larvik. Taxisjåføren varslet politiet i sekstiden om morgenen.

– Mannen prøvde å trekke seg vekk fra politiet, men ble stoppet og kontrollert. Et par kniver ble funnet på ham, men han ble ikke vurdert som påvirket eller ruset, sier leder for politileder Øystein Holt.

Politipatruljen beslagla blant annet disse knivene, ifølge en pressemelding. De kontaktet også vakthavende jurist.

– Selv om mannen hadde satt seg opp mot patruljen og bar kniv i lomma, fant ikke juristen grunnlag for å innbringe ham, sier Holt.

ÅSTEDET: Politiets hundepatrulje jobbet tirsdag utenfor huset der Thea Halvorsen Braavold ble funnet drept Foto: Helge Mikalsen

Politipatruljen spurte hvor 45-åringen skulle. Han fortalte at han hadde kjæreste i Sandefjord og hadde tenkt seg dit, ifølge Holt.

– De tilbød å kjøre ham dit, i stedet for at han skulle praie en annen taxi uten penger.

Han ble sluppet av utenfor en butikk nær boligen til Braavold i sjutiden søndag morgen. Hun ble senere samme dag funnet drept. Politiet mottok meldingen om en død kvinne klokken 15.20 søndag.

Opplysninger til VG om Sandefjord-drapet: Utsatt for massiv vold

Bistandsadvokat: Etterforskningen viktigst

Ifølge pressemeldingen var de likevel ikontakt med vakthavende politijurist, som ikke fant grunnlag for å pågripe mannen.

Politiet var kjent med at mannen tidligere er dømt for et drap han har sonet for.

– Det viktig for oss er at politiet i første omgang fokuserer på å etterforske saken, så kan man heller i ettertid se på om det burde vært tatt andre politifaglige vurderinger, sier familiens bistandsadvokat Mette Ackenhousen til VG.

45-åringen mener fortsatt at han ikke er i stand til å bli avhørt av politiet. Avhøret er derfor utsatt, men politiet skriver at de vil forsøke å gjennomføre avhør enten fredag eller i begynnelsen av neste uke.

Publisert: 13.02.20 kl. 14:37 Oppdatert: 13.02.20 kl. 15:25

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser