HOLDT AVSTAND: Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet fulgte med fra første rekke da statsminister Erna Solberg fortalte om nye coronatiltak tirsdag ettermiddag. Til venstre: helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

FHI-notat til regjeringen: Slik vil de beskytte gamle og syke mot corona-døden

Folk i risikogruppene må beskyttes bedre mot smitte og få mer målrettet informasjon de nærmeste ukene, sier Folkehelseinstituttet (FHI). Men de bør ikke isoleres fullstendig fra samfunnet.

Dette var et av 11 tydelige råd FHI og direktør Camilla Stoltenberg ga til statsminister Erna Solberg i en helt fersk corona-rapport. Regjeringen lente seg tungt på FHI-notatet da de tirsdag bestemte seg for å lette opp på noen av de aller mest inngripende smitteverntiltakene.

FHI gir i sitt notat til regjeringen klare råd om hva de bør gjøre fremover. FHI mener at folk flest bør få tydeligere beskjed om hvordan corona-epidemien vil ramme oss alle, men spesielt de mest sårbare.

– Personer i gruppene med høyest risiko for alvorlig sykdom må i større grad få målrettede budskap og beskyttes mot smitte, om nødvendig med støtte fra frivillige organisasjoner og kommunene. Fullstendig isolasjon for denne gruppen anbefales ikke, skriver FHI i corona-notatet.

Ifølge helsemyndighetene rammes eldre over 65 år, voksne med underliggende sykdommer, folk som røyker og de som sliter med overvekt og fedme hardest av coronaviruset. De neste ukene vil FHI finne ut mer om risikogruppene ved å bruke ferske tall fra Europa.

Statsminister Erna Solberg (H) understreket tirsdag at de helsefaglige rådene fra FHI og Helsedirektoratet veide tyngst for regjeringen da de lettet opp på noen av grepene mot coronavirus-epidemien.

SE VIDEO: Statsminister Erna Solberg (H) fikk klare råd fra helseminister Bent Høie da VG spurte henne om når vi kan regne med at dagliglivet går tilbake til normalen og vi kan klemme våre gode venner igjen.

11 klare råd fra FHI

FHIs helt sentrale corona-notat gir i et sammendrag 11 tydelige råd til Solberg-regjeringen for de nærmeste ukene. Notatet ble levert søndag. Helsedirektoratet brukte FHI-notatet og to ekspertutvalg i vurderingen de så ga til regjeringen om hvilke corona-grep Norge burde ha.

Ekspertutvalgene så på skoler og økonomiske konsekvenser.

FHI ber myndighetene gjøre mer for å beskytte folk i risikogruppene. I tillegg må vi alle få tydeligere beskjed om hva epidemien betyr for oss og hvordan den vil ramme samfunnet.

Myndighetene må gi klarere beskjed til folk om corona-risikoen: epidemien vil komme, mange vil bli syke og noen alvorlig syke.

Folk i risikogruppene må beskyttes bedre mot smitte og få mer målrettet informasjon. Frivillige organisasjoner eller kommunene må kanskje hjelpe til. Risikogruppene bør ikke isoleres fullstendig.

Europeiske data må brukes for å klarere definere hvem som er i risikogruppene.

Test mer, isoler smittede, driv aktiv smittesporing og lemp på kontaktreduserende tiltak. Vi trenger større testkapasitet, spesielt for de med underliggende sykdommer. Slik lærer vi mer om hvordan epidemien utvikler seg og finner forskjeller i ulike regioner og befolkningsgrupper. Skaff alternativer til hjemme-isolasjon for de som trenger det.

CORONA-LEDER: Statsminister Erna Solberg (H) lanserte tirsdag nye corona-grep. I salen sitter helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

FHI: Avslutt flere tiltak

FHIs klare råd til Erna Solberg var at hun og regjeringen burde avslutte eller justere flere av de inngripende smitteverns-grepene sine. FHI var spesielt kritiske til corona-grep der effekten var antatt liten eller usikker.

FHI skriver at man bør vurdere å gjøre ulike tiltak i forskjellige deler av Norge, fordi smittespredningen ikke er den samme overalt.

Regjeringen har i stedet landet på felles, nasjonale corona-grep.

Responsen mot epidemien bør om nødvendig være forskjellig ulike steder i landet og vi må ta nye valg kontinuerlig. Målet er at helsevesenet takler antallet syke, ikke at ingen blir smittet.

Avslutt eller juster corona-grep med liten eller usikker smittevernseffekt som har store konsekvenser for samfunnet, inkludert stengte barnehager, skoler og virksomheter med én-til-én-kontakt (som frisører, journ. anm). Samtidig må vi sikre smittevern og oversikt over sykdommen. Unngå store arrangementer der folk står tett, fordi det fører til utstrakt smittesspredning dersom det allerede er smitte i befolkningen.

Bygg kapasitet i helsevesenet og planlegg for at flere corona-syke kan trenge behandling. Styrk samarbeidet mellom sykehus, kommuner og staten. Alle må få behandlingen de trenger og helsevesenet må fortsette med vanlig aktivitet så lenge som mulig.

SE OGSÅ: Politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen går gjennom de viktigste coronatiltakene, og hvordan de vil påvirke dagliglivet i Norge.

FHI: Nå må vi lære mer

Flere av de 11 rådene fra FHI til Solberg-regjeringen handler om at helsemyndighetene må vite mer om både hvordan viruset rammer mennesker og hva som skal til for å effektivt stoppe spredningen.

Etabler et nasjonalt program for koordinert datainnsamling og datatilgang, forskningsbasert kunnskap, systematisk utprøving av corona-grep og endringer i tiltak. Vi må gjøre nye vurderinger av kunnskapsgrunnlaget vårt når vi velger hva vi gjør fremover. Vi må tenke både på byrden sykdommen fører med seg og konsekvensene av tiltakene i seg selv.

Norske forskningsmiljøer og helsevesenet bør forske mer. Her må man se på hvordan viruset smitter, hvor mye det smitter, smitteverntiltak og negative ringvirkninger for folkehelsen og samfunnet.

Følg nøye med på epidemien og hvordan sykdommen rammer folk. Vi må finne ut mer om hvor og hvordan sykdommen smitter i Norge. Slik kan vi ta bedre valg.

Fortsett samarbeidet med nordiske land og EU-land som hjelper oss å forstå sykdommen, bestemme strategier og ta risikovurderinger.

