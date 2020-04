TATT IGJEN: I årevis forsynte Steinar Lundeby (64) det norske folk med smuglersprit fra Spania. Like før jul i 2016 ble «Bamse», som han også kalles, tatt på fersken av spanere fra Oslo-politiet. I bilen han kjørte fant politiet hasj. Foto: ESPEN BRAATA

Spritkonge tiltalt i grov narkotikasak

I 2015 kraftsamlet politiet en styrke mot gjengmiljøet i Oslo. Nå er åtte menn tiltalt – og må svare for hundrevis av kilo med hasj, millioner av kroner, våpen og ammunisjon.

For mindre enn 10 minutter siden

I den ferske tiltalen kommer det frem at den påståtte narkoligaen sto bak minst to innførsler av totalt 733 kilo hasj fra Spania til Norge fra januar 2016 til januar 2017.

Ifølge tiltalen, brukte ligaen blant annet en garasje i Trondheimsveien i Oslo og en garasje på Jessheim i Akershus til oppbevaring av hasjen.







Stoffet skal deretter ha blitt overlevert til navngitte personer eller videresolgt til personer som politiet ikke har identifisert.

les også Lindeberg-drapet: Henlegger sak mot eks-gjengmedlem

Tiltalen: Ulovlige millioner byttet hender

I løpet av en periode på 15 måneder fra juni 2016 til september 2017 mottok en mann (31) med bakgrunn fra Sverige nærmere ti millioner kroner – «til tross for at han forsto at pengene var utbytte fra særlig grov narkotikakriminalitet», står det i tiltalen.

Beløpene som 31-åringen skal ha tatt imot varierte fra 231.000 kroner til 2,1 millioner kroner.

les også Politiet: 36 personer pågrepet i «Operasjon Kinder»

Politiet: Avlyttet hotellrom

I løpet av sommeren og høsten 2016 skal en tiltalt nordmann (40) ha levert cirka to millioner kroner til et polsk samboerpar, som fungerte som pengekurerer for hasjleverandøren i Spania, ifølge tiltalen.

Pengeoverleveringene skal ha skjedd ved minst tre møter på to ulike Radisson-hoteller på Gardermoen, uvitende om at politiet avlyttet en eller flere av hotellrommene som det polske samboerparet leide, ifølge politiet.

Det polske samboerparet ble dømt til flere års fengsel i Borgarting lagmannsrett i juni 2018 for narkotikaheleri av vel 7,5 millioner kroner, som ledd i en organisert kriminell gruppe.

les også «Paradise»-Mayoo løslatt

Gammel kjenning

I løpet av etterforskningen kom politiet også på sporet av en gammel kjenning: Spritkongen Steinar Lundeby (64), som de mener var en del av en organisert kriminell gruppe i denne saken.

Ifølge tiltalen, overleverte 64-åringen blant annet én million kroner til den 31 år gamle mannen med bakgrunn fra Sverige. I tillegg skal han både ha levert og mottatt større partier med hasj, som en del av narkoligaens virksomhet.

I forbindelse med pågripelsen av smuglerkjendisen like før jul i 2016, tok politiet også beslag i en jammer, som han skal ha hatt uten tillatelse, ifølge tiltalen.

64-åringens forsvarer, advokat Trond Eirik Aansløkken, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor VG.

UTE PÅ PERM: I 2007 fikk Lundeby en fire dager lang permisjon fra Ullersmo fengsel. Ifølge VGs opplysninger, dro han rett til en fasjonabel hytte i Trysil. Foto: ESPEN BRAATA

Dømt for millionbedragerier

I flere år styrte Lundeby det politiet mente var Norges største spritsmuglerliga. Inntektene fra den illegale virksomheten var enorme. Han kjøpte luksushytter i Norge og hadde et høyt pengeforbruk.

Storsmugleren som selv kaller seg «Formann» elsket fart og hadde både en Rib Revenger gummibåt med tre 300 hk motorer og en Harley Davidson FXSTC motorsykkel.

Men så raknet spritimperiet og Lundeby fikk to dommer på åtte og fire års fengsel. I tillegg ble smugleren dømt til å betale 50 millioner kroner i inndragning.

I juni 2017 ble Lundeby dømt til to års fengsel i Oslo tingrett for millionbedragerier mot to banker og forsøk på bedrageri av cirka 15 millioner kroner.

I tillegg ble 64-åringen dømt til å tåle inndragning av et selskap på Gibraltar, en tilhørende leilighet i Spania og en garasjeplass der, ifølge dommen.

les også Slik styrte han spritimperiet

Våpen og ammunisjon

I garasjen i Trondheimsveien, som politiet mener ble benyttet som hasjdepot, ble det også tatt beslag i flere våpen, ifølge tiltalen:

En Colt halvautomatisk rifle kaliber 5.56x45mm, en Glock pistol kaliber 9mm, en Walter pistol kaliber 22LR og en pistol modell 1914 kaliber 45 mm, uten tillatelse.

Politiet fant også nesten 500 patroner i den samme garasjen, også de uten tillatelse, står det i tiltalen.

KREVENDE: Oslo politidistrikt har lagt ned enorme ressurser i etterforskningen mot gjengmiljøet i hovedstaden. Foto: OLA VATN

«Operasjon Kinder»

Den omfattende etterforskningen mot gjengmiljøet i Oslo krevde enorme ressurser i politiet og gikk under kallenavnet «Operasjon Kinder» internt.

Flere titalls personer har vært siktet. Noen saker har blitt henlagt, mens andre er skilt ut og er allerede rettskraftig avgjort.

Minst to av de tiltalte mennene, to menn på 40 år, har tidligere vært en del av gjengmiljøet i Oslos kriminelle underverden og er godt kjent av politiet.

Den ene 40-åringen var inntil nylig siktet for medvirkning til drapet på Muhammad Shahzad Aslam (40) på Lindeberg i 2015, men nå er forholdet henlagt.

– Han nekter straffskyld i narkotikasaken, sier hans forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, til VG.

Oslo-mann erkjenner straffskyld

Rettssaken er berammet fra 14. september og frem til jul i Oslo tingrett.

Advokatene Hilde Marie Ims og Waqar Malik forsvarer to menn på henholdsvis 33 og 40 år ønsker ikke å kommentere saken overfor VG nå.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer en Oslo-mann (37) som er tiltalt for organisert kriminalitet, grov narkotikakriminalitet, brudd på våpenloven og oppbevaring av en mindre mengde cannabis.

– Han erkjenner overlevering av 10 kilo hasj og oppbevaring av 183 gram, men han nekter straffskyld for å være en del av en organisert kriminell gruppe, sier Drevland til VG.

Advokat Marius Dietrichson forsvarer en annen Oslo-mann (34). 34-åringen nekter straffskyld, opplyser forsvareren til VG.

Det har ikke lyktes VG i å få kommentarer fra påtalemyndigheten om tiltalen.

Publisert: 03.04.20 kl. 20:46

Mer om Krim Narkotika Hasj Våpen

Fra andre aviser