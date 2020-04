Eldre person døde av corona ved sykehuset Innlandet

En av de 22 pasientene som i mars fikk beskjed om at personen ikke ikke var smittet, er nå død av covid-19.

For mindre enn 20 minutter siden

En person døde på Sykehuset Innlandet i lørdag ettermiddag. Det bekrefter sykehuset overfor VG søndag morgen

Dette sier sykehuset:

«En eldre pasient med påvist Covid-19 innlaget ved Sykehuset Innlandet døde lørdag 04. april. ​Pasienten hadde annen underliggende sykdom, og var blant pasientene som først fikk negativt svar på positiv koronaprøve.»

Dette er det første koronadødsfall i Sykehuset Innlandet, skriver de i en pressemelding.

«Forvekslingen av prøvesvar har ikke påvirket sykdomsforløpet og utfallet for pasienten. Informasjonen gis i samråd med pårørende, og det blir ikke gitt ytterligere opplysninger om avdøde.», skriver sykehuset søndag.

VG skrev 31. mars at det den 30. mars ble det avdekket feil på ett sett med prøver som var analysert for covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet.

Feilen medførte at 22 pasienter fikk feil prøvesvar.

11 personer fikk først beskjed om at de ikke var smittet, mens de egentlig var smittet. 11 personer fikk først beskjed om at de var smittet, mens de egentlig ikke var smittet.

Divisjonsdirektør for Medisinsk service Randi Beitdokken sier feilen skyldte en intern svikt i programmeringen av prøveoppsettet.

– Vi er lei oss for at dette har skjedd, og har beklaget overfor personene dette gjelder. Vi har gode systemer for analysering av prøver ved laboratoriet, og håndterer dette som et avvik for å skjerpe rutinene ytterligere, sa Beitdokken.

Publisert: 05.04.20 kl. 10:16

Fra andre aviser