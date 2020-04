PÅ TUR: VG møter Une Aina Bastholm mens hun sykler til Stortinget, der hun lørdag også skal delta på det digitale landsmøtet til MDG. Foto: Bringedal, Terje

Velges til MDGs første partileder: Henter inspirasjon fra coronakrisen

Une Aina Bastholm synes coronakrisen har vist hva Norge kan få til. Hun mener krisetiltakene må brukes til grønn omstilling på langt sikt.

– Noe som er typisk for kriser er at det blir veldig altoppslukende der og da, men etterpå går vi tilbake til normalen veldig fort. Særlig hvis politikerne gjør alt de kan for å sette økonomien tilbake til sånn den var, i stedet for å tenke omstilling, sier Bastholm til VG.

Partiet holder i helgen et historisk landsmøte – både fordi de velger én leder og går bort fra modellen de har hatt med to talspersoner, og fordi alt gjennomføres heldigitalt fra hjemmekontor.

Bastholm er enstemmig innstilt til å ta over som leder, mens MDGs andre talsperson Arild Hermstad er innstilt som nestleder sammen med Kriss Rokkan Iversen.

På landsmøtet skal de også behandle resolusjonen «Grønn politikk under coronakrisen», med forslag om en coronaskatt for de med høye inntekter, og en storsatsing på havvind.

Vil bruke tiltakene til omstilling

I over en måned har nordmenn begrenset kontakt med andre og holdt seg hjemme. Kampen mot viruset har også kostet dyrt: 300.000 arbeidsledige og et børsfall på mer enn 25 prosent.

Olje- og gassektoren er blant dem som har opplevd en kjempesmell – og det kan bli verre. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med tiltak som kan bidra til å holde aktiviteten oppe, men det har MDG motsatt seg kraftig.

– Næringen ønsker seg en utsatt skatt for å stimulere til mer investeringer i fossil energi. Et av hovedargumentene er at investeringene vil gi oppdrag for leverandørnæringen, og at verftene og rederiene langs kysten er avhengig av de oppdragene. Men det er å ta en omvei om noe vi ikke egentlig ønsker for å få til noe vi ønsker, sier Bastholm.

De fleste rederier jobber med store bestillinger som tar tid, og mange vil derfor først merke krisen for fullt når oppdragene man allerede har er fullført.

Bastholm sier man da heller må bidra til at verft og rederier får andre oppdrag enn fra oljenæringen, innen havvind, karbonfangst- og lagring (KAF) og elektrifiseringen av kysten.

– Men er det nok?

– Når vi mener at staten ikke skal sørge for at de nye bestillingene kommer fra olje, så må vi sørge for at de kommer fra noe annet. Det kan innebære noe risiko for staten, men det er det samme vi gjorde da vi begynte med olje. I volum er dette her stort nok, sier hun.

Bastholm viser til at MDG også var med på kompensasjonsordningen til bedrifter hvor hun sier det ikke var naturlig å legge inn omstillingskrav.

– Men når vi ser på hva slags tiltak vi skal ta i bruk for ikke bare å holde bedriftene i live, men for å få økonomien og industrien i gang, så mener vi det er veldig viktig at vi for det første beholder de insentivene som er, og sørger for at støtten man gir også har nye isentiver til omstilling.

– Gir en inspirasjon

Selv om coronakrisen har vært tøff for mange, mener Bastholm den ha vist noe godt i samfunnet:

– Den har minnet oss som samfunn på at vi skjønner hva som er viktigst, og når det kreves av oss at vi prioriterer det, så gjør vi det. Det gir en inspirasjon til hva man kan få til også gjennom klimapolitikk. Det vi mangler er at politikerne er samstemte om at vi trenger ganske store endringer nå, som vi kommer til å merke. I stedet for at vi skal late som at vi skal nå de høye utslippskuttmålene vi har uten å merke det i hverdagen.

Samtidig understreker hun at klima- og naturkrisen kan hindres med mindre inngripende tiltak, som kan innføres mer gradvis og være mer langsiktige.

– Men det vil føre til en endring av samfunnet det også.

ROER NED: – Noen sier at flere har fått smaken på et saktere tempo. Man vil åpenbart fortsatt ha lyst til å se mer av verden, men etter denne sommeren er det kanskje flere som har fått smaken på reiser i Norge, håper Bastholm. Foto: Bringedal, Terje

– Blir tydeligere hvem som er partileder

Bastholm har allerede vært nasjonal talsperson for MDG i fire år, sammen med Arild Hermstad. Hun forsikrer om at det nok ikke kommer til å bli en stor omveltning når hun sitter alene i sjefsstolen.

– Men det blir litt tydeligere hvem som er partileder. Jeg har gått inn i politikken fordi jeg er opptatt av rettferdighet, og har et veldig sterkt sosialt engasjement, og det skinner nok igjennom.

Hun trekker frem den 5-årige sønnen til en IS-kvinne som ble hentet hjem fra Syria. Hun hadde selv en indirekte rolle i saken som førte til Frps utgang fra regjeringen.

– Der opplevde jeg at den politiske debatten bar veldig preg av hva mor har og ikke har gjort, i stedet for å handle om barnets beste. Menneskerettigheter og retten til kritisk helsehjelp sto på spill der.

STORTINGET: Une Aina Bastholm er MDGs eneste representant på Stortinget i dag. Foto: Frode Hansen

– Erna Solbergs prosjekt er fortsatt blåblått

MDG kaller seg et blokkuavhengig parti, men har sagt at de ikke vil samarbeide med Frp. Etter å ha sett regjeringen styre i en liten stund uten Frp, er likevel ikke Bastholm ivrig etter mer samarbeid.

– Det første Erna Solberg gjorde da Frp gikk ut av regjering var å garanterte at det ikke ville får noen som helst konsekvens for norsk politikk, at regjeringen fortsetter å fortsette å styre på Granavolden, og at det er Frp de kommer til å snakke med på Stortinget. Det gjør at jeg tenker at Erna Solbergs prosjekt fortsatt er veldig blåblått, med lite plass til grønt.

Hun avviser det likevel ikke:

– Erna Solberg har jo muligheten til å bruke de tiltakene vi trenger nå for å få i gang økonomien igjen til tydelig omstilling av Norge og skjerpe ambisjonsnivået. Så må jeg innrømme at jeg har ikke så veldig store forventninger, men det kan skje. Da vil det at Frp har gått ut av regjering kunne gjøre det mulig.

