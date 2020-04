Beryktet leir: Rundt 7500 barn vokser opp Europas mest beryktede flyktningleir, Moria på Lesvos. Disse barna lagde frokost på en iskald regnværsdag under VGs besøk i desember. Foto: Harald Henden

Røde Kors ber Norge hente barn i greske flyktningleirer

Coronaviruset har spredt seg til flere flyktningleirer i Hellas. Nå krever Røde Kors at Norge tar sin del av ansvaret for å evakuere de mest sårbare barna.

– Det er viktigere enn noen gang å hjelpe de mest sårbare barna. Det haster å få disse barna i sikkerhet. Norge må ta sin del av ansvaret.

Det skriver generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland, i en pressemelding.

Han mener Norge, som har mer kontroll på coronaepidemien, nå må stille opp i den europeiske dugnaden for noen av de verst stilte barna.

I greske flyktningleirer lever flere tusen flyktninger under svært dårlige forhold. Tusenvis av mindreårige barn har ikke tilgang til de mest basale nødvendigheter, som rent vann, elektrisitet og medisiner.

I frykt for store dødsfall som følge av coronapandemien, har EU-politikere krevd at medlemslandene evakurerer opptil 42.000 flyktninger i de overfylte leirene for å forhindre mange dødsfall. Norge har foreløpig sagt nei.

– Forholdene i de greske flyktningeleirene er helt uakseptable, og med faren fra koronapandemien må vi landene i Europa finne en løsning for de enslig mindreårige, fortsetter Apeland.

Ikke kapasitet

Coronaviruset har for alvor kommet til Hellas, og ifølge VGs oversikt er 1884 personer bekreftet smittet. 83 har til nå mistet livet.

Smitten har allerede nådd flere av landets flyktningleirer. Den største leiren, Moria-leiren på Lesvos, beskrives «helvete på jord», bor det rundt 20.000 mennesker. 7500 av disse er barn.

I et brev til utenriksministeren og justisministeren ber Apeland om at Norge slutter seg til EU-kommisjonens program for å re lokalisere barna fordi Hellas ikke har kapasitet til å håndtere situasjonen alene.

Elendige forhold: Flere tusen barn lever under svært dårlige forhold i Moria-leiren på Lesvos. Foto: Harald Henden

Selv om Norge har sagt nei til å hente flyktninger hit, opplyste statsminister Erna Solberg i begynnelsen av april at de har sendt penger slik at mindreårige barn kan flyttes til egne mottak på fastlandet i Hellas.

Røde Kors mener likevel det ikke er mulig å komme unna ansvaret med å finne en løsning for de barna som er fastlåst i leirene.

Smitte: Det er påvist coronasmitte i flere av de greske flyktningleirene. Her er et bilde fra da VG besøkte Moria-leiren i desember. Foto: Harald Henden

– Vi forstår at dette er utfordrende under koronapandemien, men mener dette kan bli gjort på en trygg måte med norske myndigheters hjelp, slik vi ser andre land nå gjør, sier Apeland.

Ti EU-land sier ja

Til sammen ti EU-land er enige om å delta i et program som ble kunngjort i begynnelsen av mars, for å hente opp til 1.600 sårbare mindreårige fra de greske leirene.

Det er allerede kjent at den tyske regjeringen har vedtatt å hente opptil 500 mindreårige barn under 14 år ut av migrantleirer i løpet av de neste ukene. De 50 første barna skal etter planen komme uken etter påske. Barna vil bli plassert i karantene ved ankomst til landet.

Også Luxembourg har sagt seg villige til å hente 12 barn, og samarbeider med Tyskland om operasjonen.

Publisert: 09.04.20 kl. 07:53

