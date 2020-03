LA FREM VEILEDER: Helseminister Bent Høie (H) la sammen med næringsminister Iselin Nybø (V) frem en veileder for hvordan norske kommuner skal forholde seg til smittevernsloven søndag kveld. Foto: MATTIS SANDBLAD

Regjeringen bruker ikke tvang mot kommunene

Regjeringen oppfordrer kommuner til å oppheve sine lokale, ekstra strenge coronatiltak, men bruker ikke tvang.

Det kommer frem på en pressekonferanse kl 18.

– Dette vil være en god veileder for kommunene i de tilfellene der de vil ha egne karanteneregler, sier helseminister Bent Høie.

Med det utelukker han ikke at kommuner kan ha egne karanteneregler, selv om han understreker at regjeringen mener at det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de nasjonale karantenereglene.

– Det vil kunne være ulike situasjoner i ulike deler av landet, som kan gjøre det naturlig og nødvendig med særskilte tiltak lokalt, i tillegg til det som bestemmes nasjonalt, sier Bjørn Arild Gram i Kommunenes sentralforbund (KS) på pressekonferansen.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO har vært tydelige på at de mener de nasjonale smitteverntiltakene er tilstrekkelige. NHO-leder Ole Erik Almlid kommer med en tydelig oppfordring om at selv om det ikke er tvang i veilederen, må den følges.

– Nå må vi være lojale til veilederen. Vi kan ikke få tiltak som strider mot den. Hvis veilederen ikke funker, kommer vi til å be regjeringen gå til stortinget og bruke coronaloven, sier Almlid.

Det skjer etter at det var mye dramatikk knyttet rundt hva regjeringens veileder til kommunene skulle inneholde. Regjeringen, NHO, LO og KS har sittet i krisemøter etter at den opprinnelige planen om å presentere veilederen kl 14 gikk i vasken.

Blant andre Norsk Industri-leder Stein Lier Hansen gikk ut hardt mot at det ble lagt inn en presisering i utkastet til veilederen at den ikke var juridisk bindende. Han mente det innebar at kommunene kunne blåse i hele veilederen.

– Det er helt håpløst. Det er selvmotsigende, sa Lier Hansen til VG tidligere søndag.

Formuleringen han reagerte på, har blitt fjernet i den endelige veilederen. Likevel er det altså ingenting i veilederen som slår fast at kommunene er nødt til å følge regjeringens råd.

Publisert: 29.03.20 kl. 18:08 Oppdatert: 29.03.20 kl. 18:21

