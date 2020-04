SYK: Amalie er født 3. mars. En positiv prøve søndag bekreftet at hun er smittet av coronaviruset. Amalie har i tre døgn vært overvåket på barneklinikken på Ahus. Foto: Helge Mikalsen

Amalie (1 md) er coronasmittet: – De sa vi ikke skulle være bekymret

Amalie er 31 dager gammel og coronasyk. Foreldrene synes det er veldig synd at det gis inntrykk av at barn ikke kan bli syke.

Mor og far testet også positivt på coronaviruset. Datteren ble overvåket i tre døgn på Ahus før familien tirsdag ble utskrevet og dro hjem.

– Det er helt riktig å fokusere på eldre, for de er virkelig i risikogruppen. Men en må ikke glemme de små, som ikke kan prate og fortelle hva de føler, sier Tuva (31).

Hun og Amalies far Simen (30) oppfordrer spedbarnsforeldre til å insistere på testing, om familien har hatt kontakt med en smittebærer og den lille begynner å bli syk.

– Det er veldig synd at det gis inntrykk av at barn ikke kan bli syke, sier Tuva.

Gjest syk etter besøk

De hadde barselvisitt 16.–17. mars. Den besøkende var i god form, men hostet dagen etter og testet positivt. Gjestens hjemkommune satte familien i karantene og foreslo testing.

Tuva ringte den lokale coronatelefonen 19. mars, og fortalte at de hadde vært i kontakt med en som i etterkant var påvist smittet. Hun sier de fikk beskjed om at de ikke ville bli testet.

– De sa også at vi ikke skulle være bekymret for at datteren vår skulle bli syk, for barn ble ikke det. Da tenkte vi at om vi ble smittet, var det vanskelig å unngå at hun ble dårlig. En nyfødt trenger kos og nærhet. Så vi forholdt oss til henne som normalt, sier Tuva.

HJEMME: Simen og Tuva er hjemme igjen med fire uker gamle Amalie. Foto: Helge Mikalsen

20. mars fikk Simen symptomer. Nå ringte han coronatelefonen. Igjen var Amalie tema.

– Det var viktig for oss å vite at vi kunne få hjelp, hvis hun ble syk. Da fikk vi beskjed om at vi ikke skulle bekymre oss, for så små ble ikke syke, sier Simen.

22. mars kjente Tuva de første symptomene. De neste dagene hadde begge sår hals, feber, hodepine og hoste. Fredag 27. mars begynte Amalie å vise sykdomstegn.

– Siden vi begge hadde vært dårlige og vi hadde fått beskjed om at Amalie ikke kunne bli syk, ble det ganske stressende da hun ble slapp og fikk feber, sier Simen.

Urolig natt og feber

Bare 24 dager gammel ble Amalie veldig urolig. Hun roet seg først da hun fikk ligge på brystet eller i foreldrenes armer. Temperaturen målt i pannen var 37,5 grader.

– Vi antok det var luftsmerter, sier Simen.

Jenta som normalt sovner av seg selv, lå på brystet gjennom natten. De byttet på å ha henne. Morgenen etter – sist lørdag – viste hun fortsatt tegn til ubehag.

Temperaturen i endetarmen var 38 grader. Da ringte familien legevakten på Ski sykehus.

– En blodprøve viste ikke utslag. Legen trodde ikke det var corona, fordi barn ikke blir syke. Men vi fikk beskjed om at vi kunne dra på barneklinikken, om vi ønsket, sier Tuva.

ISOLAT: Tuva og Simen er i isolat med Amalie, som fremdeles har corona-symptomer. Foto: Helge Mikalsen

Til Akershus universitetssykehus kom familien på tre lørdag kveld. Tilstanden til datteren som ellers aldri gråt eller klaget, ga foreldrene grunn til bekymring.

– Hun var ekstremt slapp og spiste ikke skikkelig. Hun kokte av feber, ville ikke sove, hikstet etter pusten fordi hun gråt så mye og ble bare roet ned av konstant kroppskontakt. Vi visste ingenting om hva som ville skje videre, forteller Tuva.

Overvåket i tre døgn

Amalie var koblet til en maskin og ble overvåket i tre døgn. Hennes symptomer var feber og magevondt.

– Det har vært hardt både for den lille jenta vår og oss. Jeg sov nesten ikke fra fredag morgen til søndag kveld, så jeg var rimelig utmattet, sier Tuva.

Amalie ble testet sist lørdag og fikk konstatert coronasmitte dagen etter. Foreldrene ble testet mandag og ble bekreftet smittet av viruset samme dag.

Familien ble utskrevet tirsdag ettermiddag, men har åpen invitasjon til å komme tilbake til Ahus. De er satt i isolat hjemme, for mor og barn har fremdeles symptomer.

– Vi er ikke konstatert friske, da vi fremdeles har viruset i kroppen. Vi skal alle være isolert en uke etter at sistemann ikke har noen som helst symptomer, sier Tuva.

SYKEHUSKØ: Familier venter på å komme inn på et barnesykehus i Beijing i Kina tirsdag. Foto: GREG BAKER / AFP

– Viktig å bli tatt seriøst

Om oppholdet på barneklinikken på Ahus har de bare godt å si.

– Det har vært helt fantastisk. Superkoselige og dyktige folk som jobber der. Vi er blitt tatt seriøst, har vært under konstant overvåkning og har følt oss trygge.

– Hva tenker dere om at hverken helsetjenesten i kommunen eller legevakten trodde at så små barn kunne bli coronasyke?

– Det er jo forferdelig. Og en av grunnene til at vi vil fortelle vår historie, sier Tuva.

Kommuneoverlege i Nordre Follo Kerstin Myhrvold vil ikke kommentere kritikken.

Samboerparet oppfordrer foreldre til å måle kroppstemperaturen, om spedbarnet deres oppfører seg litt annerledes og de er redd for at den lille er blitt coronasmittet.

– Og så er det utrolig viktig at legevakten tar barn seriøst. Når familien har vært i kontakt med en bekreftet smittet, som i vårt tilfelle, burde de små bli testet, sier Tuva og Simen.

Småbarnsfamilie med munnbind på gaten i Wuhan i Kina mandag – millionbyen der coronaepidemien startet. Foto: Olivia Zhang / AP

FHI: Spedbarn kanskje mer utsatt

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland sier at coronaviruset for barn generelt er mye mindre farlig og at barn blir mye mindre syke enn voksne og eldre.

– Men vi ser i den kunnskapsoppsummeringen vi har gjort, at de aller yngste barna, de som er under ett år, kanskje kan være mer utsatt enn barn som er litt eldre, sier Forland.

Det medisinske tidsskriftet Pediatrics har publisert en studie av 2143 coronasyke barn i Kina. En tredjedel var bekreftet smittet, resten var mistenkte tilfeller.

Over 90 prosent fikk milde eller moderate symptomer, fire prosent ingen i det hele tatt.

Kina: Noen små blir svært syke

Men 125 barn ble alvorlig eller kritisk syke og fikk omfattende pustebesvær. Halvparten av dem var under fem år, 40 var spedbarn i sitt første leveår.

Forskningsleder Shilu Tong ved barnesykehuset i Shanghai sier til New York Times at han tror de aller minste barna er mer påvirkelige for infeksjon.

Forklaringen hans er at åndedrettet og andre kroppsfunksjoner ikke er fullt utviklet.

Førsteamanuensis i barnesykdommer ved Baylor-universitetet i USA, Andrea Cruz, sier til New York Times at hun tror spedbarn blir sykere fordi immunsystemet deres er umodent.

Publisert: 02.04.20 kl. 17:29

