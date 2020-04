USA-TUR TIL BESVÆR: Torbjørn Røe Isaksen (H) var i USA i november 2019. Foto: Trond Viken, NFD

Torbjørn Røe Isaksen ba Nicolai Tangen invitere USAs ambassadør til seminaret

Finansmann Nicolai Tangen inviterte USAs Norgesambassadør til sitt seminar etter forslag fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Men Isaksen avviser et vennskap med Tangen og sier han tidligere har takket nei til vinkveld med Jamie Oliver.

Oppdatert nå nettopp

«Håper du ikke synes dette er frekt, men om mulig kan du/dere jo vurdere å sende ham en invitasjon i siste liten. Han er en god venn av og støttespiller for Norge», skrev daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til finansmann Nicolai Tangen – én uke før statsråden reiste på det omdiskuterte seminaret i Philadelphia.

Mannen Isaksen ville at Tangen skulle invitere, var Kenneth Braithwaite, USAs ambassadør til Norge. Ambassadøren takket ja.

les også Dette er Tangens seminar-regnskap: 13 millioner på privatfly

Ifølge Isaksen var dette en viktig mann å bli kjent med for en næringsminister. Han sier de snakket om løst og fast under USA-seminaret, i tillegg til politikk, og dermed ble bedre kjent.

– Han hadde gode kontakter inn mot Trump-administrasjonen, var lydhør for norske argumenter i handelsspørsmål og var opptatt av å formidle norske synspunkter hjem til USA. Han var allerede i USA, dette var hans gamle universitet og det var en god anledning til å få flere samtaler med en viktig kontakt for Norge, sier Isaksen til VG.

Fikk Jamie Oliver-invitasjon

VG har fått innsyn i tre nye e-post-utvekslinger mellom Tangen og Isaksen.

Høyre-statsråden har møtt Tangen tre ganger: En gang i filosofiprofessor Henrik Syses bursdag, en gang i London i 2016, og sist på det nå mye omtalte USA-seminaret til Tangen i fjor.

I forkant av deres London-møte inviterte Tangen statsråden og hans samboer med på vinkveld med kjendiskokken Jamie Oliver:

«Hvis du har lyst pa en London tur til foer jul sa er du (og din partner) velkommen til en kveld med Jamie Oliver torsdag 8 desember. Som du sikkert vet har Jamie revolusjonert skole maltider i England og andre steder (og kosthold hos barn er som vi alle vet viktig for konsentrasjonsevne og laering). Vi arrangerer kvelden pa Jamie’s nye kokeskole (inkludert matlaging og vin) og det kommer mange interessante mennesker (inkludert Sentralbanksjef Mark Carney m.fl). I tillegg til a lage mat med oss forteller Jamie ogsa hva han driver med av tiltak som f.eks arbeidet med ‘sugar tax’ etc. Tror dette blir veldig interessant (og morro!)», skriver Tangen i en e-post til Isaksen 7. september 2016.

Samme dag kommer svaret fra statsråden:

«Ser frem til å møte deg i London i november. Dette høres også svært spennende ut, men vi har termin for barn nummer to den 7. desember så en tur til London blir nok litt i overkant… Men takk så mye som spør!»

KJENDISKOKK: Isaksen takket nei til å møte Jamie Oliver. Foto: Krister Sørbø, VG

– Hvorfor sa du ikke ja til invitasjonen om å møte Jamie Oliver?

– Det hadde vært helt irrelevant i min post som kunnskapsminister å møte Jamie Oliver, og derfor takker jeg selvfølgelig nei til invitasjonen, sier Isaksen til VG.

– Du nevner at dere skal ha barn?

– Ja, jeg takker høflig nei og viser til at jeg ikke vil reise i desember fordi vi skal ha vårt andre barn, men dette hadde ikke vært et relevant møte eller besøk for en kunnskapsminister. Ei heller for en næringsminister, svarer han.

Isaksen avviser at e-posten er et tegn på en personlig tone.

Avviser vennskap

Røe Isaksen avviser kategorisk noen som helst tilknytning til ansettelsesprosessen hvor Nicolai Tangen ble utnevnt som ny oljefondssjef 26. mars i år.

Han er også tydelig på at han og Tangen ikke er venner.

– Noen sitter nå kanskje med et inntrykk av at du og Nicolai Tangen kjenner hverandre godt. Hva sier du til dem?

– Det er rett og slett feil. Vi har ingen privat kontakt og har heller aldri hatt det. Etter utvekslingen om London-møtet i 2016 var det foruten en e-post med et nyhetsbrev i 2017, ingen kontakt med Tangen før i mai 2018. Før konferansen hadde jeg bare møtt ham to ganger. En gang kort i Henrik Syses bursdag. Det andre var møtet med Teach First i Storbritannia. Det var et møte først og fremst med dem, ikke Tangen. Han var med på å ordne det, men det ble gjort gjennom Kunnskapsdepartementet, sier han.

– Etter møtet i London hører jeg ikke fra ham før jeg får en e-post 2. mai 2018. Her ble jeg invitert til hans seminar i USA, sier han.

SE OGSÅ: Isaksen var blant samfunnstoppene som var på Nicolai Tangens private Sting-konsert i november i fjor.

Kunstsiloen i Kristiansand

Etter møtet i London lovet derimot Isaksen å nevne Tangens hjertebarn, Kunstsiloen i Kristiansand, til kulturministeren. Kunstsilo-prosjektet har skapt mye kontrovers i Tangens hjemby.

Isaksen nevnte aldri kunstprosjektet til kulturministeren.

– Du sier i en e-post i november 2016 at du skal nevne Kunstsiloen til Kulturministeren. Gjorde du noen gang det?

– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg dobbeltsjekket med daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland i dag, og vi har ikke snakket om dette.

– Hvorfor ikke?

– Dette var nok først og fremst en høflig utkvittering av e-posten. Som kunnskapsminister var jeg ikke veldig inne i saken om kunstsilo i Kristiansand. Etter dette var det, foruten en e-post med et nyhetsbrev fra 2017, ingen kontakt mellom Tangen og meg før invitasjonen til konferansen i mai 2018.

OLJEFOND-SJEF: Isaksen sier at han bare har møtt Tangen tre ganger. Foto: Nina E. Rangøy

Publisert: 22.04.20 kl. 21:10 Oppdatert: 22.04.20 kl. 21:24

Les også

Fra andre aviser