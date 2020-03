Norge bestiller 1000 nød-respiratorer

1000 norskproduserte nød-respiratorer skal doble kapasiteten på norske sykehus.

Målet er å starte produksjonen av respiratorene i løpet av de neste ukene, og alle 1000 respiratorer skal leveres innen 1. juni. Det er bedriftene Lærdal Medical og Servi i Kristiansand som har utviklet og skal produsere respiratorene, sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– I første omgang skal det produseres 1000, men på sikt kan produksjonen økes vesentlig, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag.

– Dette er veldig gode nyheter. Vi vet at Norge i løpet av de nærmeste månedene kan nå en topp i antall syke pasienter med covid-19. Disse nød-respiratorene gjør helsetjenesten bedre i stand til å håndtere en slik topp, sier Solberg.

Regjeringen garanterer for finansiering av prosjektet og respiratorene.

– Norge kommer nok ikke til å trenge alle disse. Men vi må være forberedt på å komme i en situasjon der mange blir syke samtidig, sier Solberg, og legger til at Norge kan bidra internasjonalt.

Administrerende direktør Tore Lærdal ved Lærdal Medical kunne på direkten fra Stavanger vise hvordan respiratorene, som kombinerer blant annet en vanlig pusteballong som finnes på norske sykehus, sammen med en «mekanisk hånd» (se demonstrasjonen i toppen av artikkelen).

GLADNYHET: Nød-respiratoren er utviklet av bedriftene Lærdal Medical og Servi i samarbeid med FFI. 1000 respiratorer skal kunne være klare ved utgangen av mai. Foto: Laerdal

Utviklet på tre uker

Erna Solberg forteller at utviklingen av nødrespiratoren ble startet av oljeingeniør Eivind Gransæther fra Stavanger, som tok ideen videre til FFI. Tre uker senere nærmer det seg mulig å starte produksjon, ifølge statsministeren.

Respiratoren er enkel nok å benytte til at vanlig helsepersonell kan lære å bruke.

– Tanken er at den skal kunne hentes frem raskt, og kunne brukes av andre enn dem som jobber på intensivavdelingen til vanlig, sier Tore Lærdal.

Folkehelseinstituttet har anslått at det kan bli behov for mellom 600 og 1200 intensivplasser i Norge. Norge har i dag 682 respiratorer og flere blir levert de kommende ukene. I underkant av 100 Covid-19-smittede på norske sykehus lå tirsdag ettermiddag i respirator.

– Vi har bestilt flere nød-respiratorer fra Laerdal Medical enn vi trenger i Norge. Vi vet at det er et stort behov også i andre land og ser derfor på muligheten for eksport, sier helseminister Bent Høie.

Publisert: 31.03.20 kl. 16:20 Oppdatert: 31.03.20 kl. 16:47

