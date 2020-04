NY VEILEDNING: Kunnskapsminister Guri Melby (V) legger fram veilederen som skolene skal forholde seg til for å unngå coronasmitte Foto: Håkon Mosvold Larsen

Slik blir den nye skolehverdagen for de minste

I veilederen for gjenåpning av skolene anbefales det å være maks 15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn. Det skal tilrettelegges for mest mulig uteaktivitet, og elevene bør dusje hjemme etter gymtimen.

27. april skal skolene åpnes igjen for barn i 1. til 4. trinn i barneskolen, i tillegg til skolefritidsordningen (SFO).

Mandag ble den nye veilederen om smittevern for 1.-7. skoletrinn lagt ut. Veilederen skal gi føringer til skolene om hvordan man kan gjenåpne, og samtidig ivareta smittevernet. Skolene får nå en uke på å forberede seg.

– Jeg leverte selv mine to små gutter i barnehagen i dag. Jeg ble veldig betrygget av dette møtet med barnehagen, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i sin innledning på dagens pressekonferanse.

Veilederne gir konkrete smittevernråd til skolene, blant annet:

Å sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr.

Å organisere i mindre grupper, f.eks maks 15 elever for 1.- 4. trinn og 20 elever for 5.-7.

Å la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger.

Å sørge for at elevene har fast plass med god avstand.

Å ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat.

Å ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand.

Å begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt .

Å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig.

Dette kommer frem i pressemeldingen fra regjeringen om veilederen for småskolen (1.- 4.trinn).

– Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Skolen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For de fleste vil det bli godt å få en mer normal hverdag sammen med venner i klassen og lærerne, sier Melby.

– I alle land er det sett at barn sjelden blir syke med Covid-19. Land som har hatt skoler åpne har heller ikke sett utbrudd blant barna. Det gjelder også Norge. Vi har nå bedre kunnskap om at barn har liten rolle i smittespredningen, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold.

Smitteverntiltak i enkelte fag: Her følger råd for enkelte fag som krever ekstratiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet over. Bruk av garderober og undervisning i kroppsøving: Skift før kroppsøving kan eventuelt gjennomføres på ulike klasserom for å sørge for mer plass.

Dusjing etter kroppsøving anbefales utsatt til elevene har kommet hjem.

Ved behov for dusjing, må elevene være i sine kohorter for å begrense antall i garderobe/dusj samtidig.

Utegym anbefales.

Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever som for eksempel enkelte lagidretter, pardans, kampsport, eller lignende.

Dersom det i en senere fase av utbruddet blir aktuelt med svømmeundervisning: Klorinnholdet i bassengvann inaktiverer både coronavirus og andre virus. Undervisningen må organiseres slik at nærkontakt mellom elever i garderober og bassenget unngås. Musikk Unngå at blåseinstrumenter deles av flere elever.

Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk. Mat og helse Forsøk å gjennomføre undervisningen på alternative måter (for eksempel hjemmeoppgaver).

Viruset smitter ikke via mat såfremt det utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.

Unngå mat som tilberedes uten varmebehandling (for eksempel salater og lignende). Kunst og håndverk Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret etter bruk der det er mulig. Skolebibliotek Utlån av bøker er greit såfremt håndvask er utført før ankomst skolebiblioteket. Kilde: udir.no Vis mer

Barn som selv har risikosykdommer eller familiemedlemmer i risikogruppen skal ifølge retningslinjene holde seg hjemme. Kunnskapsdepartementet har tidligere opplyst til VG at de ikke har en nasjonal oversikt over hvor mange barn dette dreier seg om.

– Jeg vil rose barnehageeiere som har brukt helgen sin flittig for å gjøre barnehagene klare til i dag, sier Melby.

Onsdag la myndighetene fram de nye veiledende rådene for barnehagene som åpner mandag. Det viktigste tiltaket er at syke barn og ansatte holder seg hjemme.

Innfører bamsekarantene

– Dette kan kanskje være kjedelig for noen barn, men man kan ikke ha med seg leker hjemmefra – ikke engang den viktigste kosekluten. Og alle klassebamser må dessverre i karantene, opplyser Melby.

Det har gått nesten seks uker siden regjeringen kom med de sterkeste og meste inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

På pressekonferansen 7. april la regjeringen frem endringene i de videre tiltakene. Her ble det klart at elever i 1. til 4. klasse skal tilbake på skolen fra 27. april.

– Grunnen til at vi åpner barnehager og skoler først, er at dette er så viktig for samfunnet. Det er ikke like viktig at du får møte alle vennene dine i parken, som at alle skoler og barnehager åpner, sier Melby.

Det er fortsatt uvisst når elever fra 5. til 10. klasse skal starte på skolen igjen etter corona-stengingen.

Regjeringen har sagt at de legger opp til en gradvis gjenåpning av skolene, med et overordnet mål om gjenåpning for alle klassetrinn før sommeren.

– Den store fordelen nå er at vi har laget veilederne for hele skolesektoren. Da har skolene bedre tid på seg til å forberede seg, sier helseminister Bent Høie på mandagens pressekonferanse.

Splittet oppstart

Ekspertgruppen, som på oppdrag fra regjeringen har vurdert hvorvidt skoler og barnehager kan åpne igjen, mente at hele barnetrinnet (1.-7. trinn) kunne gjenåpnes dersom praktiske smittevernhensyn ivaretas.

Regjeringen valgte derimot en splittet oppstart i barneskolen i strid med eget ekspertutvalg og Barneombudet.

Barneombud Inga Bejer Engh har etterlyst en begrunnelse for ulik skolestart for barneskoleelevene.

– Regjeringen ønsker å være føre var, og derfor åpner skolene på en forsiktig og kontrollert måte. Med færre barn i skolene er det lettere å organisere opplæringen og samtidig følge smittevernråd, svarte Melby i en e-post til VG forrige uke.

Melby legger til at skolene først åpnes for de yngste elevene fordi de ofte trenger mer oppfølging og hjelp fra voksne enn litt eldre barn.

– For at barnehagene skulle få tid til å forberede seg godt valgte vi å vente litt mer enn det Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet anbefalte i utgangspunktet, sier Høie.

–Jeg skjønner at en del foreldre er bekymret, men jeg mener vi åpner barnehagene på en trygg måte. Det er fort gjort å glemme at barn trenger å møte andre barn, og at dette er en god ting for helsen deres. Det er riktig å la barna møtes i barnehagene under regler som gjør at det er så trygt som mulig å være der. Barn er ofte forbausende gode til å følge regler, også noen ganger bedre enn voksne, fortsetter Høie.

Assisterende helsedirektør Gard Stene-Larsen oppfordrer alle om å holde ut litt til og holde fast på de tiltakene som er vedtatt.

Publisert: 20.04.20 kl. 16:08 Oppdatert: 20.04.20 kl. 16:35

