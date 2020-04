ANMELDT: Ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn brøt hytteforbud i helgen. Nå har politiet opprettet sak mot ordføreren. Her på Karl Johan i Oslo i 2015. Foto: Fredrik Solstad/Scanpix

Haugesund-ordfører anmeldt for brudd på hytteforbud: – Jeg angrer veldig

Arne-Christian Mohn (Ap) overnattet på hytta i helgen og nå har politiet opprettet sak mot Haugesund-ordføreren.

Haugesunds Avis skrev mandag at ordfører Arne-Christian Mohn hadde brutt hytteforbudet. Ordføreren bekreftet til Haugesunds Avis at han hadde overnattet i hytta sin i Nedstrand i Tysvær kommune som ikke ligger langt fra Haugesund.

Tirsdag melder NRK at politiet nå har opprettet sak mot ordføreren.

– Politiet har på eget initiativ opprettet etterforskning etter mistanke om brudd på hytteforbud og bålforbud, sier politiadvokat Gunnveig Breistein til NRK.

Ordføreren beklaget hendelsen ovenfor Haugesunds Avis mandag, og forklarer at årsaken til at han overnattet – før hytteforbudet ble opphevet – var av sikkerhetsmessige årsaker. Han brant nemlig avfall på lørdagen, og på grunn av ulming i bålet sent på kvelden, endte han med å tilbringe natten i hytta.

– Jeg ser i ettertid at jeg har gjort noe dumt. Det beklager jeg sterkt, og jeg angrer veldig, sier Mohn til VG.

Han forteller at han ikke har gjort seg opp noen tanker om saken som politiet har opprettet, men at han skal være ærlig når han skal møte politiet førstkommende fredag.

Mohn forteller at han valgte å brenne avfall etter å ha informert Tysværs ordfører om at det ville skje. Det var imidlertid valgte av å tenne bålet som gjorde at han til slutt valgte å overnatte.

– Jeg burde latt være å tenne bål, da hadde ikke dette oppstått. Det er selvfølgelig irriterende at jeg kjørte meg selv i et hjørne der, sier ordføreren.

Valget om å overnatte på hytten skjedde i overkant av ett døgn før hytteforbudet ble opphevet. Det forteller ordføreren er ekstra irriterende, men poengterer at det ikke er en unnskyldning. Nå prøver ordføreren, som tidligere er kirurg, å unngå hetsen som kommer mot seg.

– Det har blitt litt hets i sosiale medier, men jeg har prøvd, og prøver å holde meg unna det.

Publisert: 21.04.20 kl. 15:43

