TOK SEG INN HER: Det store spørsmålet som fortsatt står ubesvart er hvem som tok seg inn i ekteparet Hagens bolig 31. oktober i fjor, og bortførte Anne-Elisabeth Hagen.

Mener å vite når Anne-Elisabeth Hagen ble tatt

Politiet mener nå å vite det eksakte tidsrommet for når Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet bort fra hjemmet sitt den 31.oktober i fjor.

VG kan for første gang fortelle at politiets undersøkelser så langt tyder på at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en kriminell handling i boligen innenfor et begrenset tidsrom på formiddagen 31. oktober i fjor.

– Slik vi vurderer dette nå, er det aktuelle tidsrommet begrenset til mellom da Anne-Elisabeth Hagen var i telefon med et familiemedlem klokken 09.14 og til et tidspunkt tidlig på formiddagen, sier Tommy Brøske til VG.

– Kan du avgrense dette tidsrommet?

– Nei, jeg ønsker ikke å gjøre det nå, sier Brøske.

Ifølge VGs opplysninger peker politiets undersøkelser i retning av at den kriminelle handlingen i boligen fant sted relativt kort tid etter den mye omtalte 09.14-samtalen, som er det siste sikre livsbeviset etter Anne-Elisabeth Hagen.

Sluttet å svare

Telefon-undersøkelser viser at Anne-Elisabeth Hagen på et tidspunkt tidlig på formiddagen slutter å svare omgivelsene.

Elektriker Tommy Skansen har fortalt til VG at han ringte Anne-Elisabeth Hagen klokken 09.48, 34 minutter etter det siste sikre livsbeviset fra kvinnen. Skansen fikk ikke svar fra kvinnen som han hadde en avtale med.

Ifølge VGs opplysninger ringer flere familiemedlemmer Anne-Elisabeth Hagen denne formiddagen uten å få svar. Deriblant ektemannen Tom Hagen, som gikk inn kontordøra like over klokken 9 denne morgenen. Han kom hjem klokken 13.30, og fant et trusselbrev. Kona var borte.

Jakter biler

Flere etterforskere jobber nå med å identifisere et titalls biler og et fåtall ukjente personer som beveget seg rundt åstedet i det begrensede tidsrommet på formiddagen 31.oktober i fjor.

For å identifisere mulige gjerningspersoner, baserer etterforskerne seg blant annet på omkringliggende overvåkingskameraer. Arbeidet er svært tidkrevende og komplisert, ettersom det var mye trafikk i området denne morgenen, og fordi boligen ligger tett opp til en av hovedfartsårene inn og ut av Oslo.

Flere personer?

VG får også opplyst at politiet har en teori om at det kan ha vært flere personer inne i boligen, eller i nærområdet da Hagen forsvant.

Dette er et scenario politiet fortsatt vurderer til tross for at de kun har ett uidentifisert skoavtrykk i boligen. Avtrykket fra en Sprox-sko i størrelse 45 knyttes til en ukjent gjerningsperson.

– Det skoavtrykket som er offentliggjort er plassert på et sted som er svært relevant for den straffbare handlingen vi etterforsker. Vi mener det er sannsynlig at en gjerningsperson har avsatt det. I et et sånt perspektiv er det naturlig å tenke at det er en gjerningsperson, har Brøske sagt til VG tidligere.

– Mangel på andre uidentifiserte avtrykk i boligen, betyr likevel ikke at politiet kan konkludere med at det ikke var flere gjerningspersoner i boligen eller nærområdet denne formiddagen.

En sentral del av politiets teori, er at det kan ha vært en eller to personer inne i boligen, og at det har vært en sjåfør på utsiden som har kjørt dem vekk etter operasjonen var over.

SKOAVTRYKK: Politiinspektør Tommy Brøske på en pressebrief om skoavtrykket som ble funnet i boligen. Foto: Tore Kristiansen

Sentralt spørsmål

Politiinspektør Tommy Brøske ønsker ikke å kommentere teorien om flere gjerningspersoner, men sier det er et sentralt spørsmål for etterforskningen å identifisere antall gjerningspersoner, og at de ikke kan utelukke at flere gjerningspersoner har vært i boligen.

Siden i sommer har politiet offisielt jobbet etter hypotesen om at Hagen denne formiddagen ble bortført av ukjente personer, og at hun nå er drept.

De har også en hypotese om at hun kan ha blitt drept allerede på formiddagen 31. oktober og at boligen kan være et drapsåsted. De holder imidlertid alle muligheter åpne og etterforsker saken bredt ettersom de ikke har funnet kvinnen eller fått et sikkert livsbevis på snart ett år.

I forrige uke skrev VG at familien vurderer å utlove en dusør for å få informasjon som kan bidra til å løse saken. Familien betalte også et beløp på over 10 millioner kroner til en ukjent motpart i sommer. Etter betalingen har det blitt stille fra motparten som hevder å stå bak bortføringen, og som ifølge et trusselbrev som lå igjen i boligen, krever Tom Hagen for ni millioner Euro i kryptovalutaen Monero.

Denne uken uttalte politiet at de har en målsetting om å løse saken i løpet av året.

