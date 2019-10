AKTOR: Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen. Foto: Berit Roald

Utpressingssaken: Krever fengsel i nesten to år for torpedoen

Politiet mener torpedo Jan Erik Iversens egen forklaring i retten nesten alene er nok til å dømme ham. Aktor la ned påstand om fengsel i ett år og ti måneder for utpressingsforsøket mot Kjell Inge Røkke.

– Bortsatt fra advokaters taushetsplikt har ikke denne saken voldt så store juridiske utfordringer, prosederte aktor i saken, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, i Oslo tingrett.

I sin avsluttende prosedyre la han ned påstand om fengsel i ett år og ti måneder for torpedoen Jan Erik Iversen (62).

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

Torpedoen er tiltalt for å ha presset Kjell Inge Røkke (60) for et beløp mellom 6 og 20 millioner kroner i perioden november 2017 til januar 2018.

– Ble mer og mer intens

Utpressingsforsøket mot Røkke anses som grovt.

– De momentene jeg vil trekker frem som gjør det grovt er beløpets størrelse, tiltaltes faste forbryterske forsett over en lengre periode, tiltalte viste stor vilje og evne til å gjennomføre dette, han la ned betydelig innsats - og ble mer og mer intens i forsøkene sine, sier Michelsen og fortsetter:

– Dette fikk betydning for privatlivet til fornærmede og hans familie. Sikkerhetstiltak ble iverksatt. I tillegg er det truet med frihetsberøvelse og vold; at han skulle grisebanke fornærmede.

– Nær domfellelse kun på tiltaltes egen forklaring

Aktor peker på det torpedoen selv har forklart i retten når det gjelder spørsmålet om forsøk på utpressing av milliardæren:

Tiltalte oppsøkte Røkke, som fremsto som redd , i garasjeanlegget høsten 2017.

Ifølge tiltalte skal Røkke i garasjen ha sagt at «jeg har jo betalt for oppdragene». Tiltalte svarte da: «Ja ja, det er historie, nå gjelder det VG», fordi han hadde gitt Røkke skylden for publiseringen av VG-dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» ikke ble stoppet.

Tiltalte dro frem to kortstokker under et møte med Røkke, hvor den ene kortstokken skulle representere millioner og den andre antall år - på denne måten skulle det avgjøres hvor mye milliardæren skulle betale.

Tiltalte lanserte begrepet «ti stille»-penger

– Vi er svært nær domfellelse kun på tiltaltes egen forklaring her i retten, sier Michelsen, før han viste til øvrige bevis i saken.

Sentralt står tiltaltes SMS-kontakt med sin tidligere advokat, Arild Holden, og møtene med Røkkes sikkerhetsansvarlig, Anders Snortheimsmoen.

Trusler om kidnapping

I grunnlaget for tiltaleposten som gjelder forsøk på utpressing, sto det opprinnelig «ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

Dette grunnlaget er utvidet til også å gjelde «trusler om frihetsberøvelse». Dette skjedde i retten fredag.

– Vi har vært så mye innom det, siden det er nytt. Men vi har vært innom det mer enn nok til at det er bevisst utover enhver rimelig tvil, sier Michelsen og peker på følgende momenter:

Iversen nekter straffskyld for de alvorligste postene i tiltalen. Allerede kort tid etter aktors påstand om fengsel, varslet torpedoen at «saken vil bli anket uansett».

Han har kun erkjent brudd på våpenloven etter at politiet fant et elektrosjokkvåpen og en springkniv, som torpedoen omtaler som en tannpirker, hjemme hos ham under en ransaking 31. januar 2018.

VITNET:

Aktor: Ingen relevans for retten

Store deler av rettssaken har handlet om kontakt og påståtte torpedo-oppdrag fra tidlig på 2000-tallet.

Den groveste anklagen fra Iversen mot Røkke, er at milliardæren angivelig har bedt ham om å «fjerne» den straffedømte forretningsmannen Christer Tromsdal.

Røkke svar på anklagen var: - Absurd. Det er forbi absurd!

Aktor ber retten se bort fra alt dette:

– Så er det sånn da, at i alle straffesaker tør jeg nesten påstå, sitter man igjen med noen spørsmål man ikke fikk svar på, men som ikke har noen relevans for det retten skal ta stilling til. Denne saken illustrerer vel det temmelig godt, sier Michelsen i prosedyren.

