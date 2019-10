ENDA EN SP-ORDFØRER? Ole Magne Omdal (til høyre) kan bli ny ordfører i Kristiansand. Her er han fotografert sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum under Arendalsuka i 2017. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Ordfører-drama i Kristiansand: Sp kan få sin 138. ordfører etter valget

Ordførerpartiet Sp kan stikke av med enda en ordfører-klubbe i det pågående makt-dramaet i Kristiansand. Partiet vurderer å skifte side og skape flertall sammen med de borgerlige, ifølge Fædrelandvennen.

Nå nettopp







– Ja, jeg kan bekrefte at jeg kan bli ordfører. Noe mer vil jeg ikke si, er den knappe kommentaren Ole Magne Omdal (Sp) gir VG tirsdag formiddag.

Hvis hans parti ønsker det, så kan det sikres flertall for at Omdal blir Kristiansands nye ordfører når bystyret konstituerer seg onsdag kveld. Det er ikke han som er Sps opprinnelige ordførerkandidat, men det er han som har fått tilbudet fra borgelig side.

For at det skal skje må Senterpartiets representanter skifte side fra de rødgrønne partiene fra tidligere forhandlinger - til de borgerlige partiene.

les også Demokratene sprekker i Kristiansand

Ordfører-bonanza

Dersom Senterpartiet kaprer Kristiansand-ordføreren, blir det den 138. ordføreren for Sp etter valget, viser en oversikt fra Senterpartiet.

I tillegg har partiet sikret seg 96 varaordførere.

STØTTER SP-OMDAL: Vidar Kleppe er Demokratenes frontfigur i Kristiansand. Han mener Ole Magne Omdal (Sp) vil bli en dugandes ordfører i sørlandsbyen. Foto: Tor Erik Schrøder

Høyres forhandlingsleder Renate Hægeland bekrefter overfor lokalavisen Fædrelandsvennen at alle de borgerlige partiene (H, KrF, Pensjonistpartiet, Demokratene og Venstre) er klare for å støtte Omdal som ordfører.

– Vi må først få dette i havn før jeg kan si så mye mer, sier hun til «Fævennen» tirsdag morgen.

les også Vidar Kleppe vil ha KrF-ordfører i Kristiansand

Også de seks som er igjen i Demokratene kommer til å stemme på Omdal.

Tilbud mandag kveld

Uansett har den situasjonen oppstått at det eneste partiet som mangler for å få flertall for Omdal, er Omdals eget parti Senterpartiet.

Tilbudet kom mandag kveld og det gikk altså til Ole Magne Omdal og ikke til Senterpartiets opprinnelige ordførerkandidat Reidar Heivoll.

les også Kristiansand: Ap slår igjen døren for Vidar Kleppe

Vidar Kleppe i Demokratene bekrefter overfor VG at de seks gjenværende bystyrerepresentantene i Demokratene kommer til å stemme på Omdal.

– Vi kan godt kan tenke oss Ole Magne Omdal. Han er en likandes kar som kan snakke med alle, dessuten har han ordfører-erfaring fra Iveland kommune, sier Demokratenes førstekandidat i Kristiansand, Vidar Kleppe til VG.

Kleppe, som tidligere var stortingsrepresentant for Frp, fikk et brakvalg for Demokratene i sørlandsbyen 9. september.

les også Protestpartiet har skapt ordførartrøbbel i Kristiansand

Demokratene sprakk

Han føk inn med ti mandater i bystyret, men nylig sprakk partigruppen hans, og fire representanter meldte seg ut.

Senterpartiets forhandlingsleder Kjell Eirik Haavold skal tirsdag ha møter med både Astrid Hilde i Ap og Renate Hægeland i Høyre.

les også Sp-Vedum: Regjeringen et sentraliserings-maskineri

Senterpartiet skal også ha interne diskusjoner i løpet av dagen, men Haavold kan ikke si noe om når de bestemmer seg.

VG har ikke lyktes i å oppnå kontakt med Haavold tirsdag formiddag.

– Vil vil snakke med de andre og så se det litt an. Dette er en spesiell situasjon, sier han til Fædrelandsvennen.

Publisert: 08.10.19 kl. 11:06







Mer om