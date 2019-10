Venstre-leder Trine Skei Grande likte ikke at Frp ba om skriftlig votering da Abid Raja skulle gjenvelges som visepresident i Stortinget. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Grande har tatt opp voteringen over Raja med Frp

Trine Skei Grande sier hun har gitt klar beskjed til sentralt hold i Frp om at tirsdagens votering over Abid Raja ikke var akseptabel.

NTB

Nå nettopp







Tirsdag krevde Frp skriftlig votering da Abid Raja (V) skulle velges til visepresident i Stortinget.

– Det satte jeg ikke pris på. Dette har vi en avtale på. Sånne markeringer liker jeg ikke, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagbladet.

Avtalen hun sikter til, går blant ut på at man skal akseptere hverandres kandidater til presidentskapet. Grande sier hun har tatt saken videre og gitt klar beskjed «til dem som skal ha den» om at hun ikke likte det som skjedde tirsdag.

Abid Raja ble gjenvalgt, men fikk 31 blanke stemmer. Frps Per-Willy Amundsen sa at dette var å regne som en advarsel fra partiet.

Raja har gått til angrep på Frps retorikk om båtflyktninger og bruk av ordet «snikislamisering» og mener at partiet driver med «brun» retorikk og propaganda. Det førte til at Amundsen før helgen foreslo å kaste ham som Stortingets visepresident. Det ble ikke tilfelle, men partiet besluttet altså å be om votering.

Sist en kandidat ble valgt med mange blanke stemmer, var i 2007, da Frp-nestor Carl I. Hagen kom inn i presidentskapet med 29 blanke stemmer.

Publisert: 02.10.19 kl. 16:22







Mer om