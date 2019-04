Erna Solbergs Høyre går mest tilbake på kommunebarometeret for april, som er utført av Norstat for NRK og Aftenposten. I tillegg går Arbeiderpartiet tilbake, mens Senterpartiet ser an til å gjøre et svært godt kommunevalg. Arkivfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Høyre går mest tilbake i fersk måling

Høyre og Arbeiderpartiet går tilbake, mens Senterpartiet ligger an til å gjøre et svært godt valg under høstens kommunevalg.

NTB

Det kommer fram i kommunebarometeret for april, som Norstat har utført på oppdrag for NRK og Aftenposten.

Kommunebarometeret er basert på hva folk ville ha stemt dersom det var kommunevalg i morgen.

Høyre faller nesten fire prosentpoeng fra mars, og har en oppslutning på 22,1 prosent, skriver NRK. Partiet har siden årets første måned falt 4,8 prosentpoeng, etter at 26,9 prosent av de spurte i januar svarte Høyre.

Arbeiderpartiet faller også på målingen for april, hvor partiet får en oppslutning på 28 prosent. Det er en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra forrige måned. Nedgangen er på hele 5 prosent om det sammenlignes med lokalvalget i 2015. Det er ingen andre partier som har et like stort fall, dersom man måler opp mot valgresultat.

Senterpartiet går opp 1,2 prosentpoeng fra målingen i mars, hvor 12 prosent av de spurte svarer at de vil stemme Senterpartiet. Skulle dette bli utfallet av høstens kommunevalg, vil det være partiets beste kommunevalg siden partiet så dagens lys i 1920.

Sosialistisk Venstreparti har en oppslutning på 7,7 prosent, og går dermed fram to prosentpoeng. For Fremskrittspartiet viser aprilmålingen en oppslutning på 8,4 prosent, en framgang 1,1 prosent. Venstre får en oppslutning på 3,4 prosent, opp 0,7 prosentpoeng, mens KrF får 4,9 prosent av stemmene, tilbake 0,4 prosentpoeng.

Rødt får en oppslutning på 2,8, og går ned 0,5 prosent. MDG får 5,5, og går ned fra 6,1 i mars.

Publisert: 03.04.19 kl. 10:06