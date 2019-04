Foto: Åge Pedersen

Haugesunds Avis: Nye DNA-spor i Birgitte Tengs-saken

Hårstrå funnet i Birgitte Tengs-saken har blitt undersøkt i Østerrike. Der skal politiet ha fått positive svar, ifølge Haugesunds Avis.

Ifølge lokalavisen skal sporene ha blitt undersøkt etter at saken ble gjenopptatt i januar 2017.

Da den 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy 6. mai 1995, skal det ha vært uvanlig mange hår på kroppen hennes. Det er disse hårene som nå har blitt analysert med nye metoder i et laboratorium i Østerrike.

Ifølge Haugesunds Avis er det disse funnene som er hovedbudskap i en redegjørelse som Sør-Vest politidistrikt vil komme med fredag. Kilder opplyser til avisen at funnene vil kunne brukes i etterforskningen av den over 20 år gamle drapssaken.

Saken ble opprinnelig henlagt i 2004, begrunnelsen for henleggelsen var at det på det tidspunktet, mente påtalemyndigheten, ikke var mer å etterforske i saken, skriver Stavanger Aftenblad, som også skal ha fått opplysninger om DNA-analysen.

– Utrolig positivt

– Det er utrolig positivt. Vi har jobbet i alle år for å renvaske fetteren. Han har blitt renvasket av politiet tidligere, men det er greit å få bekreftelsen og greit å få oppklart denne saken. Saken har vært en verkebyll for hele lokalbefolkningen, sier Arvid Sjødin til VG.

Han har representert fetteren til Birgitte Tengs, som ble frikjent for drapet i 1998

– Jeg har bare fått høre fra politiet at de har fått svar på undersøkelsene som ble gjort i Østerrike og at de skal fortsette å etterforske saken. Utover det vet jeg ingen kunnskap om resultatene, sier Sjødin til VG.

– Hva tenker du dette kan bety?



– Det er nærliggende å tro at det ligger noe i undersøkelsene, fordi de sier at de skal etterforske saken videre, sier Sjødin.

Har brukt millioner

Avisen skriver videre at svært mange av hårene har vært undersøkt før, men at mange DNA-analyser først har blitt brukt etter at saken ble gjenopptatt. I desember i fjor skrev VG at politiet har brukt flere millioner på DNA-analyser.

Den gangen opplyste politiet at de hadde fått inn godt over 2000 tips i saken, og at flere av disse kom i tilknytning til TV2-dokumentaren «Hvem drepte Birgitte».

Publisert: 11.04.19 kl. 16:50 Oppdatert: 11.04.19 kl. 17:16