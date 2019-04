Klikk for å aktivere kartet

Mann i 40-årene funnet død i sjøen i Hordaland

En mann ble meldt savnet tidligere mandag, og politiet satte i gang redningsaksjon. Nå er en person funnet omkommet.

Vest politidistrikt meldte i 18.30-tiden mandag at de hadde iverksatt redningsaksjon etter å ha fått melding om en båt drivende i Angeltveitsjøen, vest for Sotra. Politiet sendte ut redningshelikopter og redningsskøyte. Omlag to timer senere skriver politiet at de har funnet en død person.

– Avdøde er ikke formelt identifisert, men pårørende til savnede er varslet om funn, skriver de på Twitter.

Operasjonsleder Arve Samsonsen opplyser til VG at familien hadde meldt eier av båten savnet, og at politiet fikk melding 18.07. Da hadde familien søkt etter savnede på egenhånd en stund.

– Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, sier Samsonsen.

Han vet ikke nærmere omstendigheter rundt dødsfallet, og har foreløpig ikke opplysninger om tilstanden fritidsbåten ble funnet i.

