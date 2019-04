FORSKERE: Her er May-Britt Moser sammen med kronprinsparet i Kavli-instituttet i Trondheim. Midt på bildet NTNU-rektor Gunnar Bovim. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Moser-teamet har funnet en ny type hjernecelle

Teamet til nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser har funnet en ny type hjernecelle som gjør at vi klarer å beregne avstand og retning.

NTB

– Dette er et gigafunn! Den nye oppdagelsen er helt på linje med funnene av gridcellene, så dette er kjempestort, sier May-Britt Moser til NRK.

De to fikk nobelpris for sine oppdagelser av blant annet gridcellene. De lager et slags et kart i hjernen vår, som vi navigerer og orienterer oss ut fra.

Nå har de oppdaget enda en viktig del av det vi kaller stedsansen vår, nemlig hvilke celler som måler avstand og retning til alle objektene i våre omgivelser.

Hjernecellene har fått navnet objekt-vektorceller, og viser hvordan vi forholder oss til ting vi har rundt oss.

NOBELPRIS: May-Britt Moser da hun mottok sin Nobelpris i desember 2014. Foto: Montgomery, Henrik / TT NYHETSBYRÅN

Menneskehjernen består av rundt hundre milliarder nerveceller. Hver og en av disse mottar signaler fra rundt ti tusen andre nerveceller.

– Nesten uansett hva vi gjør så må vi ta hensyn til omgivelsene. Du må ha en forståelse av hvor du er i forhold til objektene for å kunne springe i skogen, gå på gata eller bevege deg i et rom, sier Øyvind Arne Høydal.

Han er forsker ved Kavli-instituttet på NTNU, og hovedforfatter bak forskningsrapporten som er publisert i tidsskriftet Nature.

Publisert: 03.04.19 kl. 20:13