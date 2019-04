NYE PRØVER: Minna Thompson, nå Minna Thompson Glenn, fotografert i 1999. I serien Drapet i Holmenkollen gir hun nye DNA-prøver for å renvaske sitt navn etter 45 år. Foto: Mattis Sandblad, VG

Nye undersøkelser avslører: Ingen DNA-spor fra Minna Thompson

Nye DNA-bevis fra klær og gjenstander fra åstedet for drapet i Holmenkollen i 1974, matcher ikke med kvinnen som var tiltalt i nesten 25 år – Minna Thompson.

I siste episode av serien «Drapet i Holmenkollen » avsløres den siste og mest oppsiktsvekkende utviklingen i saken. Serieskaperne har fått Minna Thompson til for første gang å avlegge DNA-prøve. Samtidig har datteren til offeret, Anni Nilsen Iranzo, fått utlevert morens klær og eiendeler fra åstedet.

Dermed har det vært mulig å gjennomføre nye DNA-analyser med sikte på å avklare om noen av de mange DNA-sporene fra det blodige åstedet kunne tilhøre Thompson. Hun var i mange år tiltalt for drapet, men i 1999 ble saken foreldet. Thompson ble aldri utlevert til Norge og aldri stilt for norsk rett.

Nå trekkes grunnlaget for tiltalen i tvil:

– Jeg er sjokkert over resultatene, men samtidig var det en del av meg som forventet at Minna ikke er rett gjerningsperson, sier offerets datter Maria Iranzo Nielsen til VG.

4. april 1974 ble danskfødte Anni Nielsen Iranzo (31) funnet drept i Dagaliveien 25 i Holmenkollen i Oslo. Den 31 år gamle kvinnen lå på stuegulvet i huset der hun bodde sammen med sin mann, den spanske diplomaten Enrique Iranzo og parets datter Maria Iranzo Nielsen.

I true crime-serien «Drapet i Holmenkollen» på TVNorge og Dplay er Iranzo Nielsen (49) tilbake i Oslo, for første gang siden 1974, for å søke svar på hva som skjedde da moren ble drept.

Hun ble vitne til drapet, da kun fire år gammel.

BLE VITNE: Da Maria Iranzo Nielsen var fire år så hun drapet på moren i Holmenkollen. Her er hun utenfor barndomshjemmet der drapet skjedde. Foto: Frode Hansen

En uke etter drapet ble amerikanske Minna Thompson fra Memphis utpekt som hovedmistenkt. Hun hadde tidligere hatt et forhold til Enrique Iranzo, og politiet mente sjalusi kunne være motivet.

Politiet var overbevist om at de hadde riktig gjerningsperson, selv om de manglet tekniske bevis som med sikkerhet kunne knytte kvinnen til drapet. I 1975 ble Minna Thompson tiltalt for drapet. Hun har alltid nektet straffskyld.

Både Maria og faren har hele tiden vært sikre på at amerikaneren var skyldig, helt til nå.

Ingen treff på Thompson

I serien får Maria Iranzo Nielsen utlevert morens klær og andre beslag fra åstedet.

På et laboratoriet Forensic Access i Wantage i England DNA-testes de utleverte beslagene.

Da Anni Iranzo ble funnet var buksene dratt ned, og både genseren og BH-en var trukket opp.

– Dette er områdene vi mener gjerningspersonen måtte ha kommet i direkte kontakt med, sier rettsbiolog James Beard.

Klærne testes for kroppsvæske, blod, spytt og sæd. Testene viser at det finnes ukjent DNA på klærne.

Minna Thompson bidrar selv med nye DNA prøver. Hennes DNA stemmer ikke med det ukjente DNA-et på Annis klær og på åstedet.

Beard forteller at de ikke ut fra prøvene kan peke ut hvem morderen er, om det er en mann eller kvinne. Han kan heller ikke slå fast om det er en eller flere gjerningsmenn.

Dette er bevismaterialet med ukjent DNA:

Offerets genser, som ble løftet opp av gjerningspersonen

Offerets bukse, som ble dratt ned av gjerningspersonen

Offerets BH, som ble løftet opp av gjerningspersonen

Offerets truse

Tauet som ble funnet rundt offerets hals

Pennen som ble brukt til å stramme knuten

To sigarettstumper funnet i stuen

Armlenetrekk til sofa, like ved vaskebøtten der gjerningspersonen dyppet hendene sine

arrow-right expand-left UKJENT DNA: På offerets BH, som ble løftet opp av gjerningspersonen.

Krever unnskyldning

Politiet skriver i en mail at ved at det er tatt ut tiltalebeslutning mot Minna Thompson så anser påtalemyndigheten at det foreligger tilstrekkelige bevis i saken mot Minna Thompson til domfellelse, og at hun er riktig gjerningsperson.

– Hverken etterforskningen i 74 og 75, eller i prøver som er tatt nå, viser noe som helst bevis på at Minna Thompson Glenn var skyldig i mordet på Anni Nielsen Iranzo, sier forsvarer Myhre i serien.

1. april skriver Oslo politidistrikt:

«For politiet vil fravær av en persons DNA et sted, ikke vurderes som tilstrekkelig for å utelukke at personen har vært på stedet.»

– Denne saken kommer til å få et etterspill. Jeg akter å fremme en begjæring overfor politimesteren i Oslo om at man tar opp saken til full ny vurdering. Der man tar innover seg alle bevis, og gjennomgår måten denne etterforskningen er gjennomført på, sier Myhre.

– Minna Thompson Glenn fortjener en unnskyldning fra norske myndigheter, sier forsvareren.

BLE TILTALT: Amerikanske Minna Thompson ble tiltalt for drapet, men Interpol-etterlysningen ble opphevet da saken ble foreldet i 1999. Foto: POLITIET/VG

Overraskende utvikling

Det er produksjonsselskapet Monster som har produsert serien for TVNorge/Dplay og amerikanske Sundance Now. Produsenten av serien, Kelly Lillesund, forteller at de tidlig merket at det hersket en oppfatning blant dem som hadde jobbet med saken at saken var løst.

Hun forteller at de gjennom arbeidet med saken har kommet over spor som politiet viet lite oppmerksomhet.

– Vi oppdaget at tidslinjen politiet opererte med ikke var troverdig, og vi har sett at politiet og påtalemyndigheten har strukket sannheten om blodfunnene i saken, og slik har fått det til å fremstå som mer sannsynlig at Minna Thompson Glenn var den skyldige, sier Lillesund.

Publisert: 10.04.19 kl. 06:23