VIL KUTTE STATSRÅDER: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot fotografert sammen med Høyre-leder og statsminister Erna Solberg på Unge Høyres sommerleir utenfor Arendal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Unge Høyre-Sandra håper på statsråd-kutt

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot håper tallet på 21 statsråder kan kuttes ned når Frp går ut av Solberg-regjeringen.

For mindre enn 10 minutter siden

Bruflot er tilbake for fullt som Unge Høyre-leder etter fødselspermisjon. Hun beklager at Fremskrittspartiet går ut av regjeringskollegiet etter så mange år.

Hun avviser at hun selv er aktuell som statsråd når det nå åpnes opp en ny fordeling av svært attraktive statsrådsposter etter at syv Frp-ministre skal ut.

– Men jeg håper man nå kan benytte anledningen til å slå sammen noen av statsrådspostene i en ny regjering, sier Bruflot til VG.

Disse syv skal ut:

Finansminister Siv Jensen

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug

Samferdselsminister Jon Georg Dale

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Unge Høyre-lederen ser ingen grunn til å skifte ut Granavolden-erklæringen som regjeringens styringsverktøy.

– Jeg synes det er trist at Fremskrittspartiet har valgt å forlate regjeringen. Vi i Unge Høyre var veldig fornøyd den dagen en firepartiregjering kom på plass. Vi samarbeider veldig godt med Fremskrittspartiets Ungdom, og er fornøyd med Granavolden-erklæringen. Den vil vi selvsagt jobbe videre for å gjennomføre, sier Bruflot til VG mandag ettermiddag.

MØTTE PRESSEN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen til en kort pressekonferanse i departements-senteret i Akersgata mandag ettermiddag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

I tillegg til statsminister Erna Solberg, består regjeringen av 21 statsråder, hvorav Fremskrittspartiet har hatt syv av dem.

Hverken Bruflot, Høyres ledelse eller partiledelsen i KrF og Venstre vil ennå gå ut med noen krav om hvordan de forlatte statsrådspostene skal fordeles.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er foreløpig taus om hvordan de avtroppende Frp-statsrådene skal erstattes. Han vil heller ikke si noe om en eventuelt slankere regjering med færre enn 21 statsråder.

– Jeg spekulerer ikke i dette nå, sier Ropstad.

– Er det mer aktuelt nå å rekruttere nye statsråder fra rød side i KrF, som Knut Arild Hareide eller 2. nestleder Ingelin Noresjø?

– Vi har lenge vært opptatt av å holde en god balanse i partiet. Men jeg kommenterer ikke navn eller posisjoner i dag, svarer Ropstad.

– Vil merkes at Frp-statsråder forsvinner

Han regner imidlertid med at folk vil merke at syv Frp-statsråder marsjerer ut av regjeringen. På spørsmål om landet i det hele tatt vil merke at vi får en Sentrum-Høyre-regjering, svarer Ropstad:

– Vi er opptatt av å styre videre på Granavolden-plattformen. Der ligger det veldig mange gode gjennomslag. Så vil det helt sikkert merkes at det blir ingen Frp-statsråder, men flere statsråder fra Høyre, KrF og Venstre i den nye regjeringen.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker heller ikke å kommentere hverken muligheten for en slanket regjering – eller statsråd-fordeling mellom partiene.

– Det er det Erna Solberg som bestemmer, sier Grande. Hun vil ennå ikke si noe om hvilke statsrådsposter Venstre har blinket seg ut.

Publisert: 20.01.20 kl. 17:43

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser