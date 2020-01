EKTEPARET HAGEN: Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, har vært borte siden 31. oktober 2018. De to har vært gift siden de var 19 år gamle. Bildet er hentet fra en festlighet for noen år tilbake. Foto: Privat

Tom Hagen til politiet: Husnøkkel sporløst borte

Tom Hagen har forklart at en husnøkkel plassert i garasjen var borte etter konas forsvinning. Politiet utelukker ikke at gjerningspersoner kan ha låst seg inn.

Under etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning ble politiet tidlig kjent med at det skal ha blitt oppbevart en husnøkkel utendørs. Nå får VG opplyst at Hagen-ekteparet skal ha hatt en reservenøkkel i garasjen, og at Tom Hagen har forklart til politiet og utenforstående at denne nøkkelen var borte etter konas forsvinning.

Det skal heller ikke ha vært noen tegn til at inngangsdøren var blitt brutt opp under bortføringen, ifølge VGs opplysninger.

Politiinspektør Tommy Brøske sier politiet er kjent med opplysningene om at det tidvis ble oppbevart nøkler utendørs.

– Vi har ikke uttalt oss om våre vurderinger av om dette er interessant for etterforskningen eller ikke. Tilgang til et åsted vil alltid være av interesse i en etterforskning, men vi er mer opptatt av hvem som har vært inne på et åsted enn hvem som har hatt tilgang, sier Brøske.

Tom Hagen har forklart politiet at de oppbevarte en husnøkkel i garasjen. Her er et oversiktsbilde fra ekteparet Hagens eiendom i Sloraveien. Foto: Jørgen Braastad

Holder muligheter åpne

Etter det VG får opplyst, har politiet jobbet med å ettergå forklaringen om reservenøkkelen og avhørt flere personer om dette.

NRK skrev i desember at politiet holder muligheten åpen for at den eller de som bortførte Anne-Elisabeth Hagen, låste seg inn i huset selv. Tommy Brøske sa politiet ikke kunne utelukke at det finnes flere nøkler til huset, enn det politiet har kunnskap om, men han ville ikke utdype hvor nøklene skal ha blitt oppbevart.

– Kan gjerningspersoner ha låst seg inn i huset, eller har dere andre opplysninger som avviser dette?

– Vi holder fortsatt ulike muligheter åpne og vi vet mer nå enn tidligere, uten at vi ønsker å kommentere dette noe ytterligere, sa Brøske til NRK.

Brøske ønsker ikke å gi utdypende kommentarer til VGs spørsmål knyttet til Tom Hagens forklaring om nøkkelen i garasjen.

Brevet: Overvåket familien

Et spørsmål i saken er hvordan utenforstående som angivelig skal ha overvåket boligen, kan ha fått med seg en detalj om hvor en reservenøkkel er plassert.

I trusselbrevet som lå igjen til ektemannen, står det detaljert hvordan Tom Hagen med familien er blitt overvåket i lang tid.

Brøske har tidligere i høst uttalt til VG at de anser brevet som falskt og at det er skrevet for å villede.

– Hvis hypotesen om at motivet er drap viser seg å være riktig, er det også stor sannsynlighet for at noen har forsøkt å fordekke drapet med å gi inntrykk av at det er noe annet. I en slik kontekst er det helt riktig at vi betviler brevet, og mener at det er falskt, har Brøske uttalt til VG.

– Hva vet politiet nå om mulig forfatter av det opprinnelige brevet?

– Politiet mener fortsatt at det ikke er tilfeldig at brevet er lagt igjen på åstedet. Vi anser at det er en klar sammenheng mellom brevet og det som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, og vi kan derfor ikke kommentere noe mer rundt våre vurderinger av hvem som kan ha skrevet dette brevet, sier Brøske nå.

Oversikt i Sloraveien

Politiet mener etter 15 måneders etterforskning at det er usannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live, og de etterforsker nå en drapssak uten et lik.

Politiet har også satt forsvinningssaken på sin statistikk over uoppklarte drap. Det kom frem i Kripos’ nasjonale drapsstatistikk som ble publisert tidligere denne uken.

Etterforskerne mener nå å ha god oversikt over åstedet i Sloraveien, og har en formening om hvordan særlig en gjerningsperson med Sprox-sko beveget seg inn og ut av huset.

Politiet har gjentatte ganger etter forsvinningen tatt seg inn i boligen for å gjøre nye undersøkelser som kan kaste lys over gåten. Senest i desember var politiet i Sloraveien 4. Da var lydekspert Truls Birkeland i huset for å foreta lydundersøkelser.

VG ble da vitne til at en politimann skrudde om låsen en rekke ganger i inngangsdøren, men politiet har ikke uttalt seg om hvilken rolle dette hadde i lydundersøkelsene.

VG er ikke kjent med om det er en sammenheng mellom lydundersøkelsene og forklaringene om en reservenøkkel.

Brøske sier til VG at politiet ikke har ytterligere kommentarer enn hva som er gitt tidligere om disse undersøkelsene.

Søk i utlandet

Nylig har politiet sagt at de vil intensivere jakten på Anne-Elisabeth Hagens lik.

Tommy Brøske uttalte til Nettavisen forrige uke at politiet vil gjennomføre søk utendørs og innendørs, i ulikt omfang.

Politiet har også sagt at de nå stiller seg positive til en eventuell dusør i jakten på opplysninger som kan bidra til å oppklare saken, men at de overlater til familien å avgjøre dette.

Bistandsadvokat Svein Holden sier til VG at de ikke har noe nytt å komme med når det gjelder vurderingen om dusør. Holden har heller ikke noen kommentarer på VGs henvendelser angående Tom Hagens forklaring om reservenøkkel.

