Her følges den norske IS-kvinnen og hennes to små barn over grensen mellom Syria og Irak. I Norge venter medisinsk behandling for barna, og avhør hos PST for kvinnen. Foto: Privat

Ropstad: Dette vil skje med Syria-barna når de lander

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier at barnevernet står i beredskap når de to barna og IS-kvinnen lander i Norge.

Norske myndigheter skal hente en norsk IS-kvinne og hennes to små barn hjem til Norge. De tre befinner seg akkurat nå i Tyrkia, etter å ha blitt hentet ut av al-Hol-leiren i Syria.

Saken har skapt rabalder i Frp, som truer med å gå ut av regjering. De jobber nå med en kravliste fra partiet til statsminister Erna Solberg.

Statsråd og KrF-leder Ropstad påpeker overfor VG at barna trolig er traumatiserte.

– Moren er allerede siktet og det er helt naturlig at politiet håndterer dette ved ankomsten. Barnevernet er forberedt på å håndtere barna, sier Ropstad.

– De barna har vært i en veldig krevende situasjon, en situasjon ingen barn skal være i. Som alle barn i Norge har de rett på nødvendig helsehjelp, og på omsorg og beskyttelse. Når de kommer til Norge vil de følges opp av helsevesenet og barnevernet, sier KrF-lederen.

DISSENS: Frp tok dissens da KrF, Venstre og Høyre ble enige om å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn. her er barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i Stortinget med Siv Jensen i høst. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Skal inn i barnehage og skole

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet barnas mor for deltagelse i en terrororganisasjon. Hun dro til Syria i 2012, men hever selv at hun aldri har sverget troskap til IS.

De to barna har levd hele sine liv i det krigsherjede Syria. Først under terrorgruppen Den islamske staten og senest under sharia-justisen i den urolige al-Hol-leiren.

– Norge er godt rustet, for vi har god kompetanse på å hjelpe barn som er traumatiserte, påpeker statsråd Ropstad.

– Det er ekstremt viktig at barna bli fulgt opp, men og at de får ro og blir skjermet. De skal integreres i barnehage og skole og skal få lov til å leve sine liv. Og er totalt uskyldige for det moren har gjort. Derfor er det også viktig at de får den skjermingen, sier Ropstad.

– Trygg på barnevernet

Etter det VG er kjent med har transporten fra Nord-Syria gått langs landeveien til det selvstyrte, kurdiske området i Nord-Irak. I regionhovedstaden Erbil i Nord-Irak vil den syke gutten få behandling ved et sykehus, før transport med fly til Norge.

Dette bildet er tatt av barna i Syria:

SYK GUTT: Den fem år gamle gutten har ifølge moren og hennes advokat vært alvorlig syk lenge. Dette er også, etter det VG kjenner til, grunnen til at regjeringen har snudd og har besluttet å hente hjem ungene – med moren – likevel. Foto: Privat

NRK skriver onsdag at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i fjor kom med råd til barnevernet for håndteringen av slike saker. Der påpeker de at å skille barn fra foreldrene allerede på flyplassen kan føre til «symptomeskalering».

Ropstad ønsker ikke å kommentere når mor og barn eventuelt skilles. PST overfor justisminister Jøran Kallmyr (Frp) bekreftet at hun vil bli pågrepet ved ankomst. At de vil «ha kontroll på» henne.

– Det er generelle retningslinjer som ligger her fra sommeren, knyttet til eventuelle ankomster. Og det er det direktoratet som bidrar til å sikre at barnevernet håndterer dette på en best mulig måte. Jeg er veldig trygg på at helsevesenet og barnevernet vil håndtere dette på en best mulig måte for barna, sier Ropstad.

Frp-topper vil ut av regjeringen

Flere av Fremskrittspartiets fylkesledere råder partileder Siv Jensen til å forlate regjeringen fordi IS-kvinnen hentes hjem.

I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske kvinnen har vokst opp under IS i Syria. Gutten (5) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (3) er datteren til en annen IS-kriger Foto: PRIVAT Foto: Privat

– Har det vært steile fronter mellom KrF og Frp i forkant av denne avgjørelsen?

– Det har vært tydelig uenighet, som også er synliggjort i mediene. Men samtidig har det vært gode diskusjoner rundt det. Og det er absolutt et dilemma. Mitt utgangspunkt har også vært og hente hjem barna. Men for å hente hjem barna har jeg vært tydelig på at en også må åpne opp for å hente hjem mødre. For de vil bli straffeforfulgt her, sier Ropstad.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen valgte det jeg tror er den historisk riktige løsningen. Jeg tror dommen kunne vært hard over regjeringen om 20 år dersom en ikke hadde landet på dette, sier Ropstad.

– Tybring Gjedde vil (ha Frp) ut av regjeringen, frykter du det?

– Det er en stund siden vi fattet dette vedtaket og jeg oppfatter at samarbeidet i regjeringen har vært god i høst. Så jeg tror at vi fortsatt vil ha et godt samarbeid og finne gode løsninger sammen, sier Ropstad.

