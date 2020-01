GÅ, SIV: Frp-leder og finansminister Siv Jensen tok beina fatt tilbake til Finansdepartementet etter et frokost-foredrag i Oslo Handelstands forening fredag morgen. Til høyre med skjegg: statssekretær Atle Simonsen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Partitopper vil ha Frp-exit uansett

Flere stortingsrepresentanter og en fylkesleder i Frp ser ingen grunn til å vente på om partiets kravliste innfris. De vil ut av Solberg-regjeringen uansett.

Situasjonen beskrives som «svært alvorlig» av flere sentrale Frp-folk som VG har snakket med fredag.

Flere representanter i stortingsgruppen sier rett ut at Fremskrittspartiet bør gå ut av Solberg-regjeringen uavhengig av utfallet av prosessen med kravlisten som startet torsdag.

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant fra Finnmark, svarer et tydelig «ja» på VGs spørsmål om Frp bør gå ut av regjering uansett.

Det samme gjør hans kollega i stortingsgruppen, Morten Ørsal Johansen fra Oppland (nå Innlandet).

Erlend Wiborg i stortingsgruppen mener prosessen bærer i retning av at Frp forlater regjeringen.

– Det er åpenbart hvilken vei dette går. Det må komme noe meget stort ut av de kommende samtalene mellom Siv og Erna for at vi skal bli værende i regjering, sier Wiborg til VG.

VIL UT: Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant fra Inlanet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Morn da, Erna?

Per-Willy Amundsen satt selv i Solberg-regjeringen i 2017. Nå vil stortingsrepresentanten fra Troms at Siv Jensen sier «Morna, Erna».

– Jeg skal gi mine råd internt. Men hvis jeg skal følge rådene fra mine velgere i Troms og Finnmark, så er det ikke tvil om at de mener Fremskrittspartiet bør forlate regjeringen. Det er et standpunkt jeg har tenkt å målbære, sier Amundsen som selv satt i Solberg-regjeringen som justisminister fra 20. desember 2016 til 17. januar 2018.

Også Frps erfarne stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos er for at Frp går ut av regjering uavhengig av et eventuelt gjennomslag.

På spørsmål fra VG om Frp bør ut av regjering uavhengig av kravlisten, svarer Kjos på SMS torsdag kveld: – Ja.

VIL UT: Frp-veteran og stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos fotografert sammen med partileder og finansminister Siv Jensen under fremleggelsen av regjeringens statsbudsjettforslag i oktober 2019. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kjenner ikke igjen partiet

Frp-fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark, mener også at tålmodigheten har vært stor nok med å sitte i regjering.

– Jeg har sagt mitt. Fått nok av idiotien som foregår. Å styre Norge sammen med Venstre unner jeg ikke min verste fiende. Jeg kjenner ikke igjen mitt hjertegode Frp. (...) Ut av regjering nå og start jobben med å bli det Frp som Carl I. Hagen laget, skriver Persen i en sms til VG.

Tidligere har også stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sagt til TV2 at Frp må ut av regjering og departementer etter beslutningen om hjemhenting av IS-kvinnen og hennes barn.

Hans kone, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, er statsråd, og i tilfelle da må ut av regjeringen.

FORBANNET: Frank Sve er leder i Møre og Romsdal Frp. På bildet er han på vei inn i Frps hovedkontor i Tostrupgården ved Stortinget under bompengeopprøret i fjor vår. Til venstre: VGs Espen Breivik. Foto: Frode Hansen, VG

– Det må nesten skje et under

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp, mener det skal svært mye til før partiet hans skal fortsette i firepartiregjeringen.

– Det er nesten slik at det må skje et under om Erna klarer å holde denne regjeringen i live. Den statsministeren som uttalte seg i Debatten på NRK torsdag kveld, bidro ikke til det, sier Sve.

Han sikter spesielt til at Erna Solberg i programmet snakket om det moralske viktige valget det innebar å hente IS-kvinnen med sine barn hjem for å tilby helsehjelp – samt hvor viktig det er å holde partibalansen i regjeringserklæringen ved like.

– Hun snakker om moral. Det er moralsk forkastelig å hente hjem en IS-terrorist, og det står ingenting i regjeringserklæringen om at det er regjeringens politikk, sier Sve til VG.

Frp-representant på Stortinget, Morten Wold, er mer tålmodig enn partifeller som vil ut av regjering uansett.

– Jeg avventer resultatet av hva vi får gjennom av krav, melder Wold til VG.

VIL BLI: Helge André Njaastad er stortingsrepresentant for Frp, og representerer Hordaland (nå Vestland). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Njaastad vil fortsatt ha Frp i regjering

Stortingsrepresentant Helge André Njaastad er en av to blant de VG har vært i kontakt med, som er klokkeklar på at Frp bør fortsette i regjering uansett utfall av prosessen de kommende dagene.

– Det beste for landet er at Frp blir sittende i regjering. Det skal lages en ny Nasjonal Transportplan. Det er bedre å styre og være en del av en flertallsregjering, enn å sitte på utsiden. Vi har gått i bresjen for en enorm satsing på samferdsel i vår regjeringstid. Slike seire må vi fortelle om og feire, sier Njaastad til VG.

– Du mener hjemhentingen av IS-kvinnen ikke er alvorlig nok som grunnlag for en exit?

– Jeg er enig i at vi markerte uenighet og tok dissens på den beslutningen. Dette var uklokt av Høyre. Samtidig bør vi bruke situasjonen til å vise at det er forskjell på oss og Høyre, sier Njaastad.

Sentralstyremedlem Alf Erik Andersen, mener også at Frp bør fortsette i regjering.

– Jeg mener vi har fått til veldig mye i regjering og at vi bør fortsette slik at vi kan fullføre regjeringsplattformen. Også på innvandring og asyl har vi fått til mye, men vil avvente å mene noe om ytterligere innskjerpinger, skriver Andersen i en sms til VG.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtes mandag for å drøfte Frps hemmelige kravliste for å forbli i regjeringen.

– Vi har avtalt et møte mandag der Siv Jensen vil gå gjennom de tiltakene Frp har varslet at de vil legge fram, heter det i en felles uttalelse fra Solberg og Jensen til NTB.

