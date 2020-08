VARSLET: FHI bekrefter at de rådet Hurtigruten til å varsle alle passasjerene som var om bord seilaset 17.-24. juli. Hurtigruten fulgte aldri opp. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

FHI: Hurtigruten sa de skulle varsle passasjerene på onsdag

Folkehelseinstituttet rådet Hurtigruten til å varsle alle 209 passasjerer som var om bord på seilasen 17.-24. juli på onsdag, får VG bekreftet. Varselet ble ikke fulgt opp.

Nå nettopp

VG oppdaterer saken.

En passasjer ble onsdag bekreftet smittet etter reise på MS «Roald Amundsen» forrige uke. Kommuneoverlegen i Vesterålen sier de informerte Hurtigruten samme dag.

Nå bekrefter FHI at de rådet Hurtigruten om å varsle alle passasjerene som var om bord seilaset 17.-24. juli.

– Her ble det igangsatt varsling. Vi var i kontakt med Hurtigruten på onsdag og vi rådet om at passasjerer som var om bord 17-24. juli om at de burde gå i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold til VG.

FHIs oppfatning var at Hurtigruten sa de skulle varsle.

Så langt er 34 personer bekreftet smittet etter to seilas med Hurtigsrutens MS «Roald Amundsen», som la til kai i Tromsø på fredag.

RÅDET HURTIGRUTEN: Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, rådet Hurtigruten om å sende karantenemelding til alle passasjerene om bord på seilaset 17.-24. juli. Foto: Ørn E. Borgen

– Når Hurtigruten sier de skal varsle, var vår forståelse at de skulle varsle passasjerene.

Vold sier at vurderingen da var å følge et før evar-prinsipp for å sikre alle som var om bord med den smittede passasjeren.

– Derfor ble det opprinnelig konkludert med at det var mest sannsynlig at gjesten ikke ble smittet om bord. Med den nye informasjonen som har kommet i dag, har vi nå valgt å kontakte alle gjestene på de to siste seilingene.

– Sammen med myndighetene jobber vi nå aktivt med å kontakte gjestene på de to siste turene med MS «Roald Amundsen», og bidra til smittesporingen på alle tenkelige måter. Vi har også satt opp egne numre gjestene kan kontakte oss på. Vi jobber så raskt og effektivt vi klarer, og skal gjøre alt vi kan for å følge opp både gjester og våre ansatte så godt som mulig.

KONSERNSJEF: Daniel Skjeldam i Hurtigruten. Foto: HELGE MIKALSEN

Publisert: 01.08.20 kl. 17:23

Mer om Coronaviruset Hurtigruten Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser