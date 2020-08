VG-Peil-Logo Slik skapte de sin egen arbeidsplass Sveip for å se hvordan Jonathan (18), Eline (25) og Juni (25) tjener penger på å være sin egen sjef. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 02. august, kl. 14:07 Jonathan Lahti Holgersen (18) droppet ut av videregående for å utvikle dataspill på fulltid. Nå har han tre ansatte og er blitt millionær. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 02. august, kl. 14:07 Privat Juni Jonsson (25) var nesten ferdig utdannet sykepleier, men noe føltes feil. Så ble hun hektet på å kjøre lastebil. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 02. august, kl. 14:07 Privat I vår startet Eline Brustad (25) enkeltmannsforetak og begynte å selge puppevasene sine på Instagram. Der har hun solgt over 100 vaser. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 02. august, kl. 14:07 Maria Rud Halvorsen

Slik skapte de sin egen arbeidsplass

Juni (25) droppet sykepleierstudiene. Nå lever hun av å kjøre asfalt.

– Det er litt stas å ha en bil med navnet sitt på, sier Juni Jonsson (25) fra Lom i Gudbrandsdalen.

Når VG ringer, er hun på veien. Hun driver selv enkeltmannsforetaket Juni Jonsson Transport og lever av å kjøre asfalt. Men det er ikke lenge siden Jonsson var på en helt annen karrierevei. Hun gikk tredjeåret på sykepleierutdanningen i Ålesund og var nesten ferdigutdannet, men noe føltes feil.

– Jeg tenkte at den tittelen og det ansvaret som sykepleier ville jeg egentlig ikke ha. Det føltes bare ikke bra, forteller hun.

Jonsson droppet ut av studiet uten noen klar plan. I løpet av det neste året jobbet hun og tok lastebillappen på siden. Så ble hun hekta.

Videre begynte hun å kjøre asfalt for et annet firma, men det varte bare ni måneder.

– Det startet med at jeg så på biler på Finn og tenkte at det hadde vært gøy å ha en bil selv, slik at jeg kunne jobbe akkurat slik jeg ville.

Det endte med at Jonsson kjøpte sin egen lastebil.

UTFORDRENDE: Juni Jonsson (25) forteller at egen bedrift medfører ekstra bekymringer for økonomien, men det er absolutt verdt det for hennes del. Foto: Privat

– Det eneste jeg vil er å kjøre lastebil, så det er det beste med jobben min. Og når jeg er min egen sjef, så tar jeg på meg de oppdragene jeg selv vil.

Juni har et klart råd til andre som er på en karrierevei som føles feil.

– Man lever bare en gang. Føles det ikke riktig, så prøv det du har lyst til. Du må bare kaste deg ut i det, og du vet ikke før du har prøvd. Det viktigste er å følge drømmen sin istedenfor å være i en jobb man ikke synes er så artig resten av livet.

Kunder sendte bilder av egne pupper

Eline Brustad (25) forteller at hun har ønsket seg mer fleksibilitet enn det man kan få i tradisjonelle jobber. Derfor har hun ikke ønsket å binde seg til en jobb, men heller gjort andre ting.

Ideen til puppevasene hun nå selger, fikk hun da hun selv ville kjøpe en puppevase i en butikk i København for noen år siden, men oppdaget at det var tomt. Da prøvde hun heller å lage en selv.

I vår opprettet hun Instagram-kontoen Puppeline og begynte å selge vasene der.

– Jeg visste ikke hvor mange som kom til å være interessert, så jeg måtte bare prøve, forteller hun.

BEDRIFT: Eline lager vaser i ulike former og farger fra leiligheten i Nydalen i Oslo. Foto: Maria Rud Halvorsen

Men interessen var der. Siden hun opprettet enkeltmannsforetak i mars, har Brustad solgt over 100 vaser. På et tidspunkt sendte kvinner bilder av puppene sine for å få vaser basert på sin egen kropp.

Det beste med å drive sin egen bedrift er fleksibiliteten, mener Brustad som er i mammapermisjon med datteren Ella (9 måneder).

– Jeg kan ta med meg jobben hvor som helst, og det er stor etterspørsel, så det er bare å lage når jeg har tid, sier hun og legger til:

– Det er også gøy å skape noe fra bunnen av.

Snart skal mannen ta over permisjonen, og Eline skal tilbake til lærerstudiene. Når hun er ferdig utdannet, vurderer hun å jobbe deltid som lærer og lage puppevaser ved siden av.

Tjente en million på spill

Jonathan Lahti Holgersen (18) fra Kragerø forteller at han alltid har vært interessert i historie og forsvaret. I 1. klasse på videregående begynte han å utvikle dataspill basert på interessen. De ble fort populære, forteller han.

Holgersen var skolelei og bestemte seg for å droppe skolen og satse på spillene.

– Da ansatte jeg folk som er bedre enn meg på visse felt, som koding, til å jobbe sammen med meg. Da ble det hundre ganger bedre og blåste opp til det det er i dag.

FRIHET: Jonathan Lahti Holgersen (18) mener at fordelene ved å skape sin egen arbeidsplass er friheten. Han har muligheten til å jobbe når og hvor han vil og være kreativ. Foto: Privat

I dag har bedriften hans tre ansatte og utvikler fire spill på nettet, alle basert på historie eller militære rollespill. I spillet kan man betale for ting man kan bruke.

– Så langt har vi totalt sett solgt verdier inne på spillet til totalt 6,5 millioner. Jeg har tatt én million i utbytte, forteller han.

Den andre millionene har blant annet gått til markedsføring og videreutvikling.

Telemarksavisa har tidligere skrevet om Holgersens spillsuksess.

Da han først avslørte for foreldrene at han ville droppe ut av skolen, var de veldig skeptiske. Nå er det imidlertid bare støtte å hente fra hele familien. Til tross for suksessen, forteller Holgersen at det er noen ulemper ved å drive sin egen bedrift.

– Det er et økonomisk press på deg når du har gått en så utradisjonell rute uten utdanning. Man må være forberedt på at det kan gå dårlig, sier han.

Likevel anbefaler han gründer-livet.

– Å starte egen bedrift er det beste valget jeg har tatt i livet mitt. Det er mange fordeler, og du har mulighet til å jobbe med noe som bare er ditt, å bygge din egen drøm istedenfor å fokusere på å bygge på andre sine drømmer.

5 tips til unge gründere

Jeanett Sandmo, avdelingsleder for gründeravdelingen i Innovasjon Norge, forteller at unge gründere er veldig opptatt av bærekraft.

– De vil bidra til noe positivt i verden og løse noen verdensproblemer, forteller hun.

Observasjonen er basert på unge gründere som deltar på Innovasjon Norges sommerleir Emax.

Sandmo sier at det er flere fordeler ved å starte egen bedrift. Som å skape egne resultater innenfor noe man brenner for, men det består også av nedturer og faser det er vanskelig å stå i.

– Det handler mye om å ha stamina og kunne stå løpet ut. Det er en berg-og-dal-bane på godt og vondt, sier hun.

Hun råder unge gründerspirer til å involvere seg i miljøene som allerede finnes for å få med seg flere som har riktig kompetanse. Det er også viktig å tenke på kunden.

– Jeff Bezos har sagt: Obsess over your customer. Man kan bli for fokusert på teknologi og produktet, mens man egentlig burde fokusere mer på kunden.

En annen felle er å feilbedømme hvor mye kapital man trenger. Man renner ofte ut for penger for fort fordi man tror man trenger mindre enn man gjør, forteller Sandmo.

PROBLEMLØSING: Jeanett Sandmo fra Innovasjon Norge mener Entreprenørskap handler om å løse problemer, i tillegg til at man kan starte noe eget. Foto: Astrid Waller

Jeanette sine fem korte gründertips:

Løs problemer med et stort nok marked og betalingsvillighet. Vit hvorfor ideen har livets rett, hvilken «utfordring» den løser. Kundefokus og salgsfokus er viktig, det er kunden som betaler for løsningen din og som bruker den. Hvorfor er din løsning 10x bedre enn alle andres? Tenkt internasjonalt fra dag 1 og eksport! Få med deg et bra team, flere hoder tenker bedre enn ett. Sørg for å ha komplementær kompetanse i selskapet og teamet. Gjennomføringsevne og lidenskap er viktig for å kunne takle oppturer og nedturer i gründerlivet.

GODE IDEER: Henriette Ranum mener at en god gründer-idé er en som løser et problem i samfunnet eller et behov i markedet. Foto: Privat

Kan øve på gründer-ferdigheter

Henriette Ranum (24) fra Ungt Entreprenørskap forteller at mange tenker at en entreprenør er en spesiell type person, eller at en gründer er født gründer.

– Det er ikke riktig. Alle disse evnene kan man trene på gjennom å prøve og feile, sier hun.

Det viktigste er at man brenner for det behovet man prøver å løse med ideen sin, mener Ranum

– Veldig mange tenker at en god idé er revolusjonerende og noe splitter nytt. Det behøver den ikke være, men den burde skape verdi for noen.

Ranum jobber selv med ungdomsbedrifter ved videregående skoler i Oslo. Hun mener de unge gründerne skiller seg ut ved at de er modige og tør å prøve ting.

Ranum opplever også at flere unge gründere lurer på når de burde droppe skolen for å satse på ideen sin. Da burde man være veldig sikker på at ideen er gjennomførbar, mener hun.

– Jeg pleier å si at hvis man sitter på en idé, er i tidlig fase og skal vurdere ideen, ville jeg tenkt på om det er betalingsvillighet, kan jeg overleve, klarer jeg å gjennomføre og er dette noe jeg brenner nok for til å klare å stå i det? Du må vite de tingene først.