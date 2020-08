NYANSEFORSKJELL: Den rødere pølsen er halalpølse av storfe. De to lysere pølsene ble solgt i samme pakning, men er laget av svin. Foto: Privat

Solgte svinepølse som halal – legger seg flat etter kritikk

I ti år har Heidi Esma Dahl Bønnhoff og familien bestilt halalmerkede pølser fra slakteren Jens Eide. I juni fattet de mistanke om at en av pakkene slett ikke kunne beskrives som halal – pølsene viste seg å være laget av svin.

Det er ifølge Jens Eide tolv kilospakker med svinepølser, som feilaktig har blitt merket som halal.

I vinter bestilte Bønnhoff opp 30 kilo pølser fra slakter Jens Eide. De skulle være halal, men da de åpnet en av de siste pakkene fra bestillingen, stusset de over at pølsene var langt lysere enn de var vant til.

Jens Eides halalpølser skal bestå av 58 prosent storfe. I denne pakken var pølsene i stedet laget av svin.

– De var helt annerledes i fargen, og hadde en helt annen konsistens. Vi syntes det var veldig rart.

– Viktig for oss

Hun sendte først et bilde av pølsene til Mattilsynet, som ifølge Bønnhoff også syntes pølsene virket merkelige. Siden pakken allerede var åpnet, ønsket de likevel ikke å analysere produktet.

Noen venner av henne måneden etter oppdaget pølse med samme avvikende farge, ble de derimot. De var laget av svin.

KUNDE: Heidi Esma Dahl Bønnhoff hadde kjøpt 30 kilo pølser som skulle være halal. Foto: Privat

Bønnhoff understreker at den andre pakken hun leverte til Mattilsynet var merket med en annen utløpsdato. Det vil si at de må ha kommet fra en andre produksjon, og at det derfor ikke er snakk om et enkelttilfelle.

– I halalbegrepet ligger det mye symbolikk som kan virke ubetydelig for noen, men som er veldig viktig for oss, forklarer Bønnhoff.

Ordet «halal» betyr «tillatt», og brukes også om kjøtt som er tillatt for muslimer å spise. Ku, okse og enkelte typer vilt er lov, mens eksempelvis svin og rovdyr ikke er tillatt.

I tillegg er det viktig at dyret slaktes på en spesiell måte. Under slaktingen skal man velsigne dyret med guds navn, og det skal slaktes raskt, uten nødvendig lidelse.

Legger seg flat

– Det er klart dette er tragisk, og en menneskelig svikt. Det beklager vi på det sterkeste, sier slakter Jens Eide. Halalmarkedet står for ti prosent av omsetningen for slakterbedriften.

Eide forklarer at bedriften nå ønsker å forbedre sine rutiner, og at de tirsdag har gjort en avtale med Islamsk Råd Norge (IRN) om kvalitetssikring av halalproduksjonen. Det innebærer at rådet kommer inn for å se at prosessen holder den standarden som kreves, forklarer Eide.

At Jens Eide nå kvalitetssikres av IRN, betegner Heidi Esma Dahl Bønnhoff som et steg i riktig retning.

– Det er bra at noen sjekker opp i dette. Nå får det være opp til hver enkelt å avgjøre om dette gjenoppretter tilliten til slakteren eller ikke. For min egen del ligger det nok litt for friskt i minne enda, sier hun.

