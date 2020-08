TILBAKE TIL STARTEN PÅ OPPTUREN: – Jeg elsker dette bygget og hva det representerer av verdier, sier Abid Raja foran Juridisk fakultet på Karl Johan i Oslo. Foto: Frode Hansen

Raja: - Ønsker å bli Venstre-leder

Abid Raja bekrefter at han ønsker å ta over som Venstre-leder etter Trine Skei Grande.

– Jeg er klar for oppgaven. Men det er opp til Venstre. Og det er ikke et «must» for meg å bli partileder. Slik jeg ser det, er det viktigste å bygge et felles team, som sammen kan løfte Venstre.

– Betyr det at du også er åpen for å nøye deg med å bli nestleder?

– Jeg har stilt meg til valgkomiteens disposisjon for en plass i partiledelsen, altså de tre øverste plassene. Jeg har sagt at jeg er motivert til å påta meg partiledervervet dersom partiet skulle finne det riktigst, men jeg er også åpen for å være nestleder. Uansett rolle i partiet, er jeg klar for å yte mitt aller, aller beste for Venstre, døgnet rundt sier Raja til VG.

– Hva om du ikke blir valgt inn i ledelsen?

– Uansett hvem den nye ledelsen vil bestå av, må vi klare å løfte Venstres verdier opp og ut til det norske folk, i by og bygd, og blant alle sosiale lag i folket, sammen. Vi må vise hvorfor politikken vår er den beste for folk flest i hele Norge. Og vi må bygge lagånd i partiet.

– Har ikke lykkes

Han legger til:

– Uansett om jeg får ledervervet eller ikke, så skal jeg gjøre alt jeg kan for å gjenskape begeistring og entusiasme i hele Venstre. Mange sier at vi trenger mer begeistring og entusiasme i partiet, heldigvis er jeg fra naturens side født med gode doser av det, og jeg elsker å møte folk, sier Raja.

Foto: Frode Hansen

Venstre har lenge ligget under sperregrensen på fire prosent.

– Vi må erkjenne at vi ikke har lyktes fullt ut med å bygge sterk nok lagånd, eller synliggjøre partiets politikk godt nok for folk, og jeg ønsker å gjøre noe med begge deler. Det skal vi greie det neste året, hvis vi setter sammen et team som kan løfte partiet, sier han.

Valgkomiteen var samlet onsdag og torsdag og leder av komiteen, Per A. Thorbjørnsen, bekreftet at Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø var kalt inn for å møte valgkomiteen.

Abid Raja gikk ut i VG i sommer og sa at han skulle bruke sommeren til å tenke seg om.

– Jeg vurderer å ikke stille som lederkandidat på landsmøtet, sa Raja.

Han sa han ville bruke sommeren som en refleksjonsperiode.

– Var det et spill for galleriet; du har hele tiden villet bli leder i partiet?

– Å stille seg til disposisjon for ledervervene i et parti skal man ikke ta lett på. Jeg har gitt dette grundig overveielse, og hatt mange samtaler med familien, for de skal ofre mye av tiden de ellers kunne ha hatt med meg. Jeg er glad for å ha familiens støtte på dette.

STØTTE HJEMMEFRA: Abid Rajas kone, Nadia Ansar, sier hun støtter sin mann i hans valg. Hun er psykologspesialist og tar doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Oslo.– Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag, uten henne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Hallgeir Vågenes

Den forrige innstillingen

Valget, ja hele landsmøtet i Venstre, har blitt utsatt på grunn av corona-situasjonen.

Valgkomiteen la frem sin innstilling til ny ledelse 5. mars i år. Valgkomiteen gikk inn for å beholde Trine Skei Grande som partileder, med Sveinung Rotevatn som første nestleder og Abid Raja som andre nestleder.

Grande trakk seg

Så trakk Trine Skei Grande seg som partileder, og coronapandemien tvang Venstre til å utsette landsmøtet.

Denne uken møttes valgkomiteen igjen, og en oppdatert innstilling måtte være klar senest 28. august – fire uker før landsmøtet 26.–27. september.

Rotevatn har vært den eneste av de aktuelle lederkandidatene som har signalisert at han ønsker å ta over som partileder etter Grande.

Også de to nåværende nestlederne, Ola Elvestuen og Terje Breivik, har signalisert at de ønsker å fortsette i ledelsen, hvis de er ønsket.

Derfor står han frem i dag

Raja sa torsdag til pressen at han ikke vil bekjentgjøre hva han har snakket med valgkomiteen om.

– Jeg hadde ikke planlagt å si noe. Men da valgkomiteen ikke ble ferdig før helgen, så ser jeg nå både lekkasjer og spekulasjoner om hva jeg skal ha sagt. Derfor velger jeg å sette mine ord på det nå.

Vi møter Abid Raja ved juridisk fakultet i Oslo, hvor hans opptur i livet begynte, etter en traumatisk oppvekst.

– Dette stedet har betydd mest for min verdimessige utvikling. Selv om ikke alle endringene i meg skjedde umiddelbart, har dette stedet sådd de viktigste verdifrøene i meg. Jeg håper det har vært synlig for Norge at de frøene har blomstret.

Han legger til:

– Jeg husker professor Eivind Smith i en diskusjon sa til meg; «husk Abid, Gud og gudene, de må finne seg i å bli harselert med, menneskene derimot, de har krav på lovgivers hjelp».

Raja er født og oppvokst i Oslo, og etter å ha bodd i Bærum/Akershus ble han innvalgt derfra til Stortinget i 2013.

Slik vil Raja løfte Venstre – Ett av mine store politiske prosjekt er å bygge samhold og fellesskap i hele landet, mellom folk som bor i byene og i distriktene, og bygge ned by versus land-konflikten. Vi må sammen bygge felles fremtid med rom for alle i hele Norge. Vi må ut å møte folk, det være seg bestemødre på eldresenter, arbeidsfolk i næringslivet, ferjemannen i distriktene eller barnefamilier over hele landet. Raja sier han vil gjøre et politisk veivalg. – Politikernes oppgave er bygge ned konflikter, verken blåse liv i de eller holde konfliktene i live. Jeg vil si at Frp blåser opp konfliktene mellom ulike folkeslag i Norge, mens Sp blåser opp konflikt mellom ulike landsdeler. Jeg mener vi skal bekjempe begge deler. Han vil også rappe velgere fra Ap. – Dersom jeg blir partileder, vil jeg henvende meg til tradisjonelle Arbeiderpartivelgere. Jeg vil be sosialdemokratene vurdere oss sosialliberalere, vi er både mer miljøvennlige og mer næringsvennlige enn Ap, og vi har en sterk sosial inkluderende velferdspolitikk. Og mens Ap konkurrerer med FrP om å ha strengest mulig flyktningpolitikk, så konkurrerer vi i Venstre med SV om å ha den mest humane asylpolitikken. AP har bra politikk på mye, men Venstre har enda bedre politikk, sier Raja. – Hvem skal dere samarbeide med i regjering, hvis de borgerlige vinner valget neste høst? – Det er naturlig at vi søker samarbeid med Erna. Og nå sitter vi i den regjeringen vi gikk til valg på, og her har vi fått betydelig gjennomslag for vår sosialliberale og grønne politikk. Det ønsker jeg å fortsette med. Vis mer

Får støtte av kona

Han har et verdibudskap.

– Vi må hjelpe innvandrere til å ta den mentale verdireisen, vi må hjelpe de som får fordommer mot innvandrere til å ta inkluderingsreisen, vi må tilrettelegge i distriktene så alle deler av landet har gode bo- og arbeidsvilkår, og vi må stanse opp med å karikere Oslofolk. Bygutten i meg ønsker å bygge bro mellom by og land, og mellom ulike folkegrupper. Jeg ønsker å gjennomføre dette prosjektet sammen med hele Venstre.

Og med regjeringskollegaene Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Iselin Nybø.

– Vi fire i regjering skal sammen sørge for at Venstre vinner valget 2021.

Han har støtte fra kona.

– Venstrefolk er heldige som har Abid med på lag. Jeg heier helhjertet på alt det han står for, og han skal være trygg på at jeg alltid vil være her for han, sier Nadia Ansar.

Publisert: 16.08.20 kl. 20:54

