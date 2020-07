BLE DREPT: Et familiemedlem beskriver drepte Marianne Haugen som et varmt menneske. Foto: Privat

Marianne Haugen (54) drept i Sarpsborg: Ventet på datteren sin da hun ble angrepet med kniv

Det var Marianne Haugen (54) som ble knivdrept ved bilen i Sarpsborg sent tirsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Tre kvinner ble i løpet av ti minutter knivstukket av en 31 år gammel mann i Sarpsborg natt til onsdag. To av dem kom fra det med livet i behold.

Marianne Haugen (54) døde av skadene hun ble påført. Navnet frigis i samråd med politiet etter ønske fra 54-åringens datter.

Slektning av drapsoffer: «Et varmt menneske»

Marianne Haugen satt i bilen sin på en parkeringsplass ved bussholdeplassen i Sarpsborg sentrum.

– Hun ventet på datteren, sier politiinspektør i Øst politidistrikt, Agnes Beate Hemiø, til VG.

Hemiø ønsker ikke å si noe om hvem som meldte fra om hendelsen.

– Det er litt for tidlig med å konkludere om avdøde var et tilfeldig offer. Vi har ingen opplysninger som tilsier at det er noen relasjon, men vi kan ikke konkludere med at hun var et tilfeldig offer, sier hun.

– En bauta

Marianne Haugen (54) jobbet som helsefagarbeider i Boveiledning Skjeberg. I et minneord som er lagt ut på kommunens nettsider beskriver kollegene henne som et flott menneske.

– Marianne blir husket som en blid og positiv kollega som alltid stilte opp for kommunen som arbeidsgiver, for sine kolleger og for beboerne på Myrvollveien. Hun var en bauta for arbeidsmiljøet og passet alltid på at alle rundt seg hadde det bra. Hun møtte på jobb med et smil om munnen og bidro til at alle rundt seg fikk gode dager. For beboerne var hun tryggheten som alltid var der. Hadde de det vanskelig, var Marianne der for å hjelpe dem gjennom dagen.

DREPT: Den drepte kvinnen satt og ventet på en slektning da hun ble angrepet med kniv på en parkeringsplass ved bussholdeplassen i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad/VG

Elna Kristin Holbye er oppnevnt som bistandsadvokat for ofrene samt datteren til drepte Marianne Haugen.

– Jeg kan foreløpig ikke si noe, fordi vi må organisere oss litt før vi kan gi noen kommentarer, sier hun til VG.

– Godt likt ansatt

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje sier at deres «tanker går til avdødes pårørende etter denne tragiske hendelsen».

– Det er leit og trist at Sarpsborg kommune har mistet en god og trofast kollega, sier han.

DREPT: Marianne Haugen jobbet som hjelpepleier i Sarpsborg kommune. Foto: Privat

Assisterende direktør helse og velferd, Alice Reigstad, sier at Marianne Haugen i mange år har jobbet som helsefagarbeider ved Myrvollveien servicebase, en bolig for mennesker med varig sammensatte bistandsbehov.

– Hun var dyktig og godt likt både av kollegene, beboerne og pårørende, sier Reigstad.

Ordføreren forteller til VG at hele byen er preget av den dramatiske hendelsen, og at kommunen etter beste evne forsøker å bistå de involverte familiene.

– Vi gjør det vi kan, og kriseteamet hjelper de tre berørte familiene i samarbeid med politiet, sier han.

BLOMSTER: Et familiemedlem av den drepte kvinnen la ned blomster på stedet hvor hun ble drept. Foto: Frode Hansen/VG

VG møtte et av Haugens familiemedlemmer på åstedet onsdag, da han la ned en stor bukett med roser på stedet hun ble drept.

– Hun var et varmt menneske som brant for datteren sin. Hun levde et stille og rolig liv.

Mener han ble «styrt»

Den drapssiktede 31-åringen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er for tiden innlagt på psykiatrisk avdeling ved Kalnes sykehus.

les også Knivangrepene i Sarpsborg: Slik var den dramatiske timen

Han har i avhør onsdag forklart at han ikke hadde kontroll under knivangrepene, og at han ble «styrt» av noe utenfor sin kontroll.

– Det er vanskelig å vite hva han legger i det. Han har også forklart seg oppriktig om hvordan han har kommet seg fra a til b den kvelden. Men forklaringen hans bærer preg av hans tilstand i går, sier hans forsvarer Marius Otterstad til VG.

FORSVARER: Marius Otterstad forsvarer 31-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk. Foto: Frode Hansen/VG

Påtalemyndigheten har begjært at mannen skal underlegges en såkalt prejudisiell undersøkelse, og det er oppnevnt to sakkyndige som skal kartlegge om mannen er strafferettslig tilregnelig.

les også Frikjent i voldssak i fjor: Vært innlagt på psykiatrisk avdeling

31-åringen har en fortid i psykiatrien, og var blant annet innlagt på psykiatrisk avdeling i 2014 og 2015. Der fikk han behandling for paranoide vrangforestillinger.

Det er foreløpig ikke kjent om mannen var under pågående behandling.

Publisert: 16.07.20 kl. 14:43 Oppdatert: 16.07.20 kl. 16:08

Les også

Mer om Krim Sarpsborg Drap

Fra andre aviser