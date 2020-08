SULTNE GRISER: Den aldrende tyskeren ga alt da et villsvin stjal en bærepose som inneholdt datamaskinen hans ved en badeplass i Berlin tidligere denne uken. Foto: ADELE LANDAUER, AFP

Naken mann jager villsvin med PC

Villsvinet var trolig på jakt etter mat, men rappet i stedet en bærepose som inneholdt en bærbar PC. Det utløste en ellevill jakt på en badeplass i Berlin tidligere denne uken.

Bildene av den aldrende tyske naturisten som jager et villsvin på jakt etter sin stjålne datamaskin, går nå verden rundt.

Ifølge den britiske avisen The Guardian solte mannen seg naken ved innsjøen Teufelssee i Berlin da villsvinet og de to smågrisene tok seg inn på området. En badegjest hadde spist pizza på badeplassen, og trolig var det lukten av mat som lokket grisene, skriver avisen.

Ifølge øyenvitner skal den splitter nakne mannen ha jaget villsvinet inn i krattskogen, mens han ropte at dyret måtte slippe posen.

Underveis skal den firbente tyven ha blitt forsinket etter å ha snublet i en pappkartong, men jakten endte med at mannen fikk tilbake posen med datamaskinen.

Den spesielle seansen ble fotografert av Adele Landauer. Hun jobber som personlig trener og solte seg også ved innsjøen denne dagen.

– Jeg viste mannen bildene etterpå. Han lo hjertelig og ga meg tillatelse til å offentliggjøre dem, sier hun.

Bildene som er publisert viser at det var en rekke tilskuere til den spesielle hendelsen. Noen smiler, andre ser ut som de ikke helt tror det de ser.

– Han ga alt, selv om han var i Adams drakt, sier Landauer.

– Da han kom tilbake fra skogen, applauderte alle ham, forteller et annet vitne.

Derek Ehlert, Berlins ombudsmann for ville dyr, forteller til lokale medier at slike hendelser er blitt stadig mer vanlige, og at rever også har blitt faste besøkende ved Berlins badesteder.

– Vi oppfordrer folk til ikke å få panikk når det skjer. Vi har til nå ikke hatt noen skader, og dyrene er blitt ganske vant til mennesker.

JAGER SVINA: Mannen ga seg ikke før han hadde fått tilbake datamaskinen sin. Foto: ADELE LANDAUER, AFP

Publisert: 07.08.20 kl. 21:47

