FAMILIEHUND: Hunden Bentley var spesiell for familien, forteller eieren til VG. Foto: Privat

Mann tiltalt for å ha skutt naboens hund – sier han trodde det var en ulv

En bonde i 50-årene er i Nedre Telemark tingrett tiltalt for å ha skutt naboens hund. Mannen sier at han trodde det var en ulv.

Mannen oppgir ifølge Telemarksavisa at han nettopp hadde satt seg i sofaen med to brødskiver da kona kom inn og ropte at det var en ulv hos sauene.

Hendelsen skjedde den 11. mai i fjor i Midt-Telemark, og mannen er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven – for ulovlig avliving. Han er også tiltalt for skadeverk – ettersom dyr regnes som en gjenstand i straffeloven.

Rettssaken mot mannen gikk mandag i Skien.

Den tiltalte erkjenner å ha skutt hunden «Bently», men har forklart at han trodde det var en ulv som vår på vei opp til saueinnhegningen på gården.

– Min klient var sikker på at han skjøt en ulv, han erkjenner ikke straffskyld, skriver mannens forsvarer Morten Wexels i en sms til VG onsdag.

Aktor, politiadvokat Svein Folkestad i Sør-Øst politidistrikt, mener det ikke forelå en nødrettssituasjon.

– Vi mener han skjønte at det var en hund han skjøt da han skjøt den, sier Folkestad til VG.

Aktor ha lagt ned påstand om 45 dagers ubetinget fengsel for bonden.

Funnet nedgravd

Mannen er en erfaren jeger og svært kompetent skytter, og han fremholdt i retten mandag at han trodde Bently var en ulv, også etter at han hadde skutt hunden og kjørt den litt opp i skogen.

– Den kom diltende ut av skogen. Jeg forsøkte å kikke etter halsbånd, men så ikke noe. På sånn cirka 40–50 meter så fyra jeg på den, og den detter i bakken, sa han ifølge TA.

Dagen etter dekket han til kroppen med grus, før han oppga i retten at han skulle varsle politiet. 55-åringen varslet aldri politiet, og det var venner av hundeeieren som senere fant dyret nedgravd på mannens tomt.

Advokat Morten Wexels oppgir at bonden har fått trusler i etterkant av hendelsen, og at hunden ble skutt i en periode med båndtvang på grunn av sauehold.

– Han betød veldig mye

Hundeeieren, en kvinne i 20-årene, forteller til VG at Bently alltid hadde på seg halsbånd.

– Vi brukte å ha hundene i kjetting ute i gården, og da var det bare å kneppe den i halsbåndet, sier kvinnen.

Hun forteller at hun har vokst opp med hund og at Bently var spesiell for familien.

– Han betød veldig mye. Han var spesiell på sin måte, og det var liksom min egen hund, forteller hun:

– Det har vært grusomt etter at han ble funnet. Det var ikke noe sånt jeg trodde skulle skje da han stakk av, sier kvinnen til VG.

– Kan du forstå at Bently ble mistolket for en ulv?

– Nei. Jeg kan ikke forstå det. I mørket kan han se ut som hva som helst, men da burde man ikke skyte, sier hun.

SKUTT: Hunden Bentley ble skutt og drept i mai 2018 av en nabo som trodde han var en ulv. Foto: Privat

Publisert: 11.12.19 kl. 11:52

