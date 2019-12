STORE AVSTANDER: Folk i Finnmark er avhengig av at luftambulansen kommer når den trengs, sier Monica Nielsen. Foto: PRIVAT

Alta-ordfører: – Vi føler oss ikke trygge

Ordfører i Alta og talsperson for Vest-Finnmark regionsråd, Monica Nielsen, frykter at liv kan gå tapt dersom ikke ambulanseflyberedskapen blir bedre.

Nå nettopp

Mange i Nord-Norge reagerer på at fem av Luftambulansetjenestens ambulansefly er satt på bakken på grunn av tekniske problemer. I de nordnorske fylkene, der det er lange avstander mellom byer og tettsteder, er ambulanseflyene en viktig del av helsetjenesten.

Monica Nielsen (Ap), ordfører i Alta og talsperson i flyambulansesaken for Vest-Finnmark regionsråd, beskriver problemene med ambulanseflyene som et fullstendig sammenbrudd.

Vest-Finnmark regionsråd er en allianse mellom kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp, og Porsanger. Til sammen representerer de 55 prosent av innbyggerne i Finnmark.

les også LO-lederen om ambulansefly-situasjonen: – Jævla alvorlig

Identifisert problemet

Nielsen er spesielt bekymret for situasjonen i de kommende vintermånedene, med kulde, mørke og stengte fjelloverganger.

– Vi er avhengige av at når vi trenger luftambulanse, så er den her. Uten operativ beredskap tar ting lengre tid, sier arbeiderpartipolitikeren.

Hun krever at helseminister Bent Høie (H) griper inn.

– Liv må ikke gå tapt. Jeg vil at Høie skal sørge for at innbyggerne i Finnmark og ellers i Nord-Norge får tryggheten tilbake. Nå føler vi oss ikke trygge, sier Nielsen.

PÅ BAKKEN: Babcock har identifisert problemet til å ligge i komponenter i overgangen mellom motor og propell. Foto: BSAA

Selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance tok over som operatør av ambulansefly for Luftambulansetjenesten i juli 2019, to år etter at de vant anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. De fem flyene som er satt på bakken er av typen Beech B250 Kingair.

Ifølge Babcock har pilotene opplevd uregelmessigheten som en vridning i flyet som varer noen sekunder, men datautskriften fra de aktuelle flyene viser at det ikke er feil på motoren.

«Babcock har identifisert problemet til å ligge i komponenter i overgangen mellom motor og propell», skrev selskapet i en pressemelding lørdag.

På en pressekonferanse søndag beklaget de situasjonen som har oppstått, men måtte innrømme at de ikke vet når flyene igjen kan være i luften.

Helseministeren: Forståelig

Helseminister Bent Høie (H) beskriver det siste døgnet som krevende. Han sier at han forstår at folk, spesielt i Nord-Norge, opplever situasjonen som vanskelig.

– Jeg forstår veldig godt at det at man ikke har den planlagte beredskapen oppleves som krevende og skaper mer usikkerhet for de i helsetjenesten. Når vi setter inn ekstra tiltak, er det nettopp for å ivareta sikkerheten til pasientene, sier Høie.

Tiltakene han viser til er Forsvarets helikopter som er satt inn i Kirkenes - og de to svenske flyene Babcock har i backup.

Helseministeren sier at man det siste døgnet har løst situasjonen der personer har trengt øyeblikkelig hjelp.

– Vi gjør alt vi kan for å sikre beredskapen, og jeg er overbevist om at Helse Nord gjør det de kan for at situasjonen ikke skal gå ut over pasientene.

BEKLAGELIG: Helseminister Bent Høie sier at han har bedt om daglige oppdateringer på beredskapen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Krister Sørbø, VG

Vurderer fortløpende

Høie understreker også igjen at beredskapen i Troms og Finnmark var på over 100 prosent i november, nettopp fordi regjeringen har satt inn ekstra ressurser.

Denne uttalelsen har imidlertid fått flere til å reagere kraftig.

Blant annet spør kommunelege Hanne Heszlein-Lossuis i et debattinnlegg i Nordlys om hvordan man da kan forklare hvorfor et hjertesykt barn i Finnmark måtte vente i 19 timer på å komme seg til hjertelege, eller hvorfor en liten jente med mulig hjerneblødning måtte venter på fly i 3,5 timer.

les også Opprørt Kjersti Toppe krever full gransking av ambulansefly-krisen

– Det er vanskelig for meg å kommentere slike enkelthendelser. Også i situasjoner som med forrige operatør, som leverte i henhold til kontrakt, vil det være tilfeller der fly ikke er tilgjengelig. For eksempel på grunn av vær, eller fordi personellet har flydd i så mange timer at de må ha hviletid. Jeg forventer selvfølgelig at Helse Nord går gjennom saker de blir varslet om.

– Men når man opplever at liv og helse står i fare, så har det vel ikke så mye å si om det er på grunn av dårlig vær eller at personellet har vært for lenge på jobb?

– Nei, men i Troms og Finnmark har man hatt en beredskap på over 100 prosent som følge av tiltakene som er satt inn. Det betyr ikke at det ikke kan være enkelthendelser der pasienter må vente. Det har det også vært under tidligere operatører, sier Høie.

Han legger til at regjeringen fortløpende vurderer om man må sette inn ytterligere tiltak.

– Dette er veldig krevende for de som bor i Nord-Norge og jobber i helsetjenesten. Det er veldig beklagelig at vi har kommer i denne situasjonen.

Publisert: 08.12.19 kl. 16:42

Mer om