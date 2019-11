FORBUD: Regjeringen ble tirsdag enige (foruten KrF) om et forslag som åpner for å utrede et homoterapi-forbud, men vedtok ikke Stortingets formulering: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.». Foto: Gisle Oddstad

Venstre: Garanterer homoterapi-forbud

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen hevder det hersker fullt kaos om regjeringens standpunkt om homoterapi-forbud.

Nå nettopp

– Det råder nå fullt kaos om hva som egentlig er høyreregjeringens standpunkt om forbud mot homoterapi.

Det hevder Anette Trettebergstuen, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Tirsdag sendte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande et brev til familie- og kulturkomiteen på Stortinget, på vegne av regjeringen, men kun Venstre, Høyre og Frp har blitt enige om budskapet: De ønsker en utredning av et forbud av homoterapi i Norge.

Praksisen, også kalt konverteringsterapi eller reorientering, har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil.

Se VG-serien: Homoterapi

Statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, stilte seg ikke bak forslaget.

– KrF er et lite mindretall her, kommenterte Grande til det.

Ønsker en garanti

Trettebergstuen stiller spørsmål til kulturministerens uttalelse i Kveldsnytt på NRK tirsdag kveld, hvor ministeren sa at regjeringen må se på: «hvordan vi kan bruke lovverket for å forhindre at slik praksis blir gjennomført».

– Hva betyr dette egentlig? undrer Trettebergstuen.

KAOS: Leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, lurer på hva regjeringen vil gjøre etter at utredningen av et homoterapiforbud er ferdig. Foto: Gøran Bohlin

Hun påpeker at vanlig praksis, og viser til eksempler som abortloven, avvikling av pelsdyr og forbud mot mikroplast, er at Stortingets formulering blir vedtatt uten en utredning i grunn, men at regjeringen nå ikke ville stemme for denne formuleringen:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.»

Hun lurer derfor på om regjeringen ikke er sikre på konklusjonen.

les også Skeptisk til forbud mot homoterapi: – Tausheten i mitt eget liv har vært kvelende

Dette ber Trettebergstuen nå regjeringen svare på:

– Kan regjeringen garantere at de vil fremme forslag om forbud mot homoterapi etter utredningen er gjennomført?

Hverken statsminister Erna Solberg (H) eller Venstre-leder Trine Skei Grande hadde muligheten til å svare onsdag kveld.

Venstre: Garanterer forbud

– Ja, vi kan garantere for et forbud etter at utredningen er ferdig.

Det svarer Venstre-politiker Grunde Almeland, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, til Trettebergstuens spørsmål.

– Det er uforståelig for meg at hun prøver å få dette til å fremstå som kaos, da vi har vært tydelige på at vi er enige med Ap og har startet arbeidet med å få forbudet på plass, sier Almeland.

– Men hvorfor vedtok dere ikke da Stortingets formulering: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi»?

– Vi har allerede satt i gang prosessen; hvor statsråden har levert et offisielt brev der regjeringen forplikter seg. Det er forskjell fra sak til sak, det viktige er at dette faktisk kommer.

GARANTI: Venstre-politiker Grunde Almeland, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, garanterer for at et homoterapiforbud kommer etter regjeringens utredning er ferdig. Foto: Frode Hansen

Almeland legger til:

– Nå skal vi både se på dagens regelverk og i tillegg se på ytterligere regelverk. Mitt og Venstres utgangspunkt er at her trenger man ytterligere lovgivning, men det er naturlig at man går igjennom det eksisterende lovverket for å få en lov som treffer, avslutter Almeland.

Stiller seg bak et forbud

Senterpartiet vedtok på sitt stortingsmøte onsdag å stille seg bak et forbud.

– Dagens lovverk er ikke tilfredsstillende når man ser alle tilfellene, og da må man gjøre noe med det, sier Olav Urbø, møtende stortingsrepresentant for Senterpartiet, Telemark, og medlem av familie- og kulturkomiteen, til VG.

Om tre uker skal Stortinget behandle forslag fra Arbeiderpartiet (Ap) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) om å forby homoterapi i Norge.

Publisert: 21.11.19 kl. 02:06

Mer om