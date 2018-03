DEN GAMLE LOGOEN: Det er denne logoen ved gamle Høgskolen i Oslo og Akershus som snart skal skiftes ut etter det omstridte navneskiftet til OsloMet - storbyuniversitetet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ansatte ved universitet advarer mot gult - minner om smittefare og billigbutikker

Publisert: 13.03.18 07:43 Oppdatert: 13.03.18 09:27

Gult er ikke særlig kult for en del av de ansatte på OsloMet - storbyuniversitetet. Gul farge i den nye logoen signaliserer smittefare og billigbutikker, advarer Forskerforbundets Erik Dahlgren.

Forskerforbundet ved OsloMet ber i en henvendelse til ledelsen om at universitetet ikke bruker gulfargen i den nye logoen, ifølge Khrono , som er en nyhetsavis for høyere utdanning og forskning.

– Ja, vi advarer ledelsen ved OsloMet mot å bruke gult. Det symboliserer sykdom, smittefare og radioaktivitet. I tillegg forbinder mange fargen med billigkjeder som Nille og Bunnpris. Dette vil vi ikke at OsloMet assosieres med, sier Dahlgren til VG.

Han og Forskerforbundet gikk også nylig mot det omstridte navneskiftet på universitetet - til OsloMet. Men Dahlgren avviser at misnøyen med gulfargen er en slags takk for sist etter navnevalget.

– Nei, diskusjonen om navnet har vi lagt bak oss. Nå dreier det seg om fargen og signalene denne sender ut som en del av den nye logoen til OsloMet, svarer Dahlgren.

– Gult er vel en farge som fanger blikk og oppmerksomhet?

– Ja, og det er nok helt riktig. Det er likevel ikke slik at fargen som brukes av billigkjedene Nille og Bunnpris - og som assosieres med lavpris, uten videre skal benyttes av et universitet. Dessuten signaliserer fargen fare - som for smittsomme sykdommer og radioaktivitet, sier Dahlgren, som selv har bakgrunn fra helsesektoren.

Forbundet har også fått støtte fra fagforeningen Parat (YS) i sin instendige oppfordring om at universitetsledelsen fjerner gult fra fremtidig logo. Gult i kombinasjon med svart har lenge vært de kjente fargene i profileringen til Høgskolen i Oslo og Akershus, som altså er det gamle navnet på OsloMet.

Lattermild Nille-sjef

Daglig leder Johan Aaberg i Nille, forstår ikke den kraftige motstanden mot gult.

– Jeg ler av at et fargevalg kan berøre de ansatte ved universitetet så sterkt, sier Aaberg til VG.

Han er sjef i Nille-konsernet, som er kjent for å farge både butikker og reklamekampanjer gule, ikke minst nå før påske.

– Vi synes gult er en fantastisk farge, vi er stolte av å bruke denne fargen.

– Blir du fornærmet av at noen ansatte ved OsloMet - storbyuniversitetet ikke vil assosieres med Nille-kjeden?

– Nei, overhodet ikke. Fargevalget deres skal ikke jeg legge meg oppi, forsikrer Aaberg.

Anbud på nye skilt ble kunngjort på Doffin og den europeiske kunngjøringsdatabasen TED, 23. desember 2017. Ifølge kunngjøringen er rammen for anbudet 8 millioner kroner og omfatter 40 fasadeskilt og 4000-6000 innendørsskilt, ifølge Khrono.

Kommunikasjonsdirektør ved OsloMet, Sverre Molandsveen sier til universitetsavisen at de har fått innspillet fra Forskerforbundet og tar det med seg videre i arbeidet.

— Vi er klar over at ulike farger kan være markører på forskjellige områder. Samtidig er gulfargen noe mange forbinder med HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus) og ønsker at vi tar videre i profilen for OsloMet, sier han.

Arbeidet med fargevalg og ny visuell profil skal etter planen være ferdig før den gule påskehøytiden.