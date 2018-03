MANGE MELDINGER: I løpet av ett år utveklset advokat Ole Andreas Thrana og småbarnsmoren i 30-årene cirka 4000 meldinger på chatte-tjenesten Messenger. Thrana hevder at meldingene var private og at de ikke hadde noe med barnefordelinssaken til klienten, selv om han også her gir henne råd om saken. FOTO: FRODE HANSEN/SCANPIX

Advokat klaget inn til Advokatforeningen: Sendte private meldinger og videoer til klient

Publisert: 04.03.18 06:47

INNENRIKS 2018-03-04T05:47:27Z

Mens småbarnsmoren fra Østfold kjempet en innbitt kamp om omsorgen for barna sine, fikk hun flere seksualiserte videoer og private meldinger – fra sin egen advokat, Ole Andreas Thrana.

Nå er advokaten klaget inn til Advokatforeningen for brudd på god advokatskikk.

Den erfarne barnevernsadvokaten ble engasjert som prosessfullmektig for småbarnsmoren i 30-årene i forbindelse med en barnefordelingssak som var berammet i Sarpsborg tingrett i mai i fjor.

Engasjementet og saken førte naturlig nok til en god del kontakt mellom advokaten og småbarnsmoren.

VG har fått tilgang på en rekke meldinger mellom advokaten og klienten fra chatte-tjenesten Messenger. De aktuelle meldingene er sendt i perioden mellom mars og desember i fjor.

– Jeg har svart på samme måte til henne som hun har svart meg. Det er ikke knyttet til arbeid med sakene, og det har ikke noe utførelsen av mitt advokatoppdrag å gjøre. Det er ikke slik at jeg har sendt grisete meldinger til folk som ikke vil ha det. Det er en vesentlig forskjell, sier Thrana til VG.

«Sitter å blomstrer i underbuksa»

Ifølge loggene, er brorparten av meldingene sendt om kvelden og med privat innhold.

Advokaten: « Sitter å blomstrer i underbuksa alene i stua. Kjedelig. Skal lese meg trøtt så jeg kan sove. »

Advokaten sendte deretter et bilde av sine nakne ben, som hvilte i kryss på stuebordet.

– Jeg tenkte ikke så mye over det siden jeg var opptatt av å få tak i ham om saken og barna mine. Men jeg fikk aldri svar om saken, bare videoer, bilder og private meldinger, sier småbarnsmoren til VG.

– Jeg husker ikke settingen, men det var nok i shorts, sier Thrana til VG.

– Samme sjargong

Den erfarne advokaten bedyrer flere ganger at han kun har svart med samme sjargong som småbarnsmoren, og at det var hun som var pågående og prøvde seg på ham på alle mulige måter.

– Det har kommet mange meldinger som er av spesiell karakter fra henne, og jeg har fått mange henvendelser fra henne som jeg kaller uanstendige forslag. Det er snakk om Messenger. Det har ikke noe med saken å gjøre, sier Thrana.

– Hvordan skal hun vite om du skriver som advokat eller privatperson?

– Det er sånn med smalltalk om forhold som ikke angår saker, er av privat karakter. Det som har med saken å gjøre går via møter eller e-post, svarer Thrana.

Nakne damer og en sommerfugl

Ifølge loggene, har advokaten sendt minst to videoer av nakne damer i ulike positurer. I en av videoene står en kvinne på knærne med ryggen vendt mot kameraet, mens en fargerik sommerfugl dekker til bakdelen.

– Det var den siste meldingene hun fikk, 8. september i fjor, sier Thrana.

– Hvorfor har du sendt videoer av nakne damer, bilde av deg selv i underbuksen og av oppredde hotellsenger?

– Spørsmålsstillingen blir helt feil. Det er privat kommunikasjon som ikke har noe som helst med advokatoppdraget å gjør, men jeg er ikke kjent med at det er videresendt noen video med det innholdet, svarer Thrana.

– Men er dette en riktig måte å opptre på som advokat?

– I jobben min, i arbeidet mitt, opptrer jeg profesjonelt hele tiden. Det eneste fellestrekket er at jeg har en klient. I dette tilfellet burde jeg ha hatt større avstand til klienten. Dette løste seg etter sommeren 2017, påstår han.

– Videoer av nakne damer?

– Meldingene er tatt ut av sin sammenheng. Det hender man får tilsendt noe fra andre på Messenger og tenker at den var morsom, og så sender du den videre uten å ha noe bevisst forhold til det, svarer Thrana, som erkjenner at han ikke burde ha videresendt meldingen.

– Men når man ser på reaksjonen hennes, så ble de godt mottatt.

– Men til en klient?

– Hun har sendt tilsvarende til meg. Jeg har ikke tenkt på det som et tema. Det kan ha skjedd et par ganger i løpet av ett år, og har aldri vært problematisert, hverken av meg eller av henne, svarer han.

– Harmløst

Da småbarnsmoren endret profilbilde på Facebook, kommenterte Thrana bildet: « Se der, ja. Nå snakker vi sexy flott deilig babe. »

– Jeg ga henne råd om å skifte fra sitt forrige bilde – som ikke var så bra. Hun hadde klaget over at hun ikke var flott nok til å få en seriøs mann, og jeg ga henne noen råd. Positiv feedback er alltid bra, sier Thrana i dag.

Om ettermiddagen 19. april i fjor skrev advokaten en melding til småbarnsmoren om at han skyldte henne et sexy bilde, for deretter å sende et feriebilde av seg selv, løpende naken på en strand.

Advokaten: « Den er innafor. Tatt i Hellas for et par år siden. »

– Det var en diskusjon om hva som var innenfor og utenfor å legge ut offentlig. Bildet er harmløst, sier Thrana.

Fjernet som forsvarer i drapssak

I fjor høst ble advokat Ole Andreas Thrana oppnevnt som forsvarer for en syvbarnsmor (42) i Kristiansand som er siktet for to drap. Thrana hadde gjennom lang tid bistått 42-åringen i en barnevernssak, men ble raskt fratatt vervet som forsvarer.

Tingretten mente Thrana var inhabil på grunn av innholdet i over 11.000 meldinger mellom han og den drapssiktede syvbarnsmoren. Retten mente de hadde hatt en «flørtende tone» og at de hadde diskutert kvinnens sex-liv.

Ifølge VGs opplysninger fikk også den drapssiktede syvbarnsmoren tilsendt det aktuelle nakenbildet fra advokatens ferie i Hellas.

– Hvorfor overså du ikke meldingene fra småbarnsmoren fra Østfold?

– Jeg sluttet brått å svare henne med samme sjargong i oktober i fjor, på grunn av saken i Kristiansand. Det ønsket jeg ikke å oppleve igjen. Det ble en brå slutt på det, svarer Thrana.

Chatte-logg: Fleipet om «betaling i natura»

I forbindelse med barnefordelingssaken, stilte småbarnsmoren spørsmål til Thrana om han visste om eks-kjæresten hadde fri saksførsel.

« Vet ikke. Og om ikke du får det så må du betale i natura. », svarte Thrana.

– Hun hadde selv sagt til meg om at hun ikke hadde penger, så fikk hun betale i natura. Hun hadde vært treg med å fylle ut skjema om fri rettshjelp, og det var en tulle-kommentar. Det ble skrevet som humor, og oppfattet som humor, sier advokaten.

Noen uker før rettsforhandlingene i Sarpsborg, var det ofte kontakt mellom advokaten og småbarnsmoren.

Advokaten: « Hadde du ikke vært klienten min, så skulle jeg ha stilt opp som superelsker. »

– Det var det hun uttrykte at hun hadde ønsket seg. Om du også leser smilefjesene i meldingen hennes, så kommer det tydelig frem i alle meldingene fra henne at dette kun er lek med ord, sier Thrana.

Mistet omsorgen for barna

I tiden før barnefordelingssaken i mai i fjor bodde barna hos småbarnsmoren i Østfold. Men i Sarpsborg tingrett mistet hun omsorgen til fordel for eks-kjæresten og fikk selv samvær med ungene annenhver helg.

Noen uker etter nederlaget i retten, forsøkte Thrana å ringe til småbarnsmoren på Messenger om kvelden 26. juni i fjor, ifølge loggen.

Småbarnsmoren: « Du har ringt meg på video. »

Advokaten: « Desperat etter å se deg vet du. »

Småbarnsmoren: « Hva kinky greier du var ute etter nå da? »

Advokaten: « Du skulle bare visst. »

– Det er hennes språk og hun som er på den ballen. Den telefonsamtalen er feilringt. Jeg ringer alltid på telefon. Jeg var i Bodø, og hvis hun ikke fikk tak i meg eller at jeg ikke fulgte opp pronto, så ble hun ganske utålmodig. Jeg har møtt det med tull og tøys, sier Thrana i dag.

– Ville godkjenne kjærester

Noen dager senere, i begynnelsen av juli i fjor, mente advokaten at han skulle godkjenne alle småbarnsmorens kjærester og lurte på «hva slags idiot hun hadde funnet denne gangen.», står det i loggen.

– Hun var fortvilet og mente at hun kun tiltrakk seg «idioter». Det ble kommunisert på et tidspunkt at hun trengte noen til å «godkjenne» de hun traff, før hun eventuelt gikk videre. Som alt annet ble også dette oppfattet som humor fra hennes side, kommenterer Thrana.

Etter at småbarnsmoren hadde beskrevet sin nye kjæreste, svarte advokaten:

« Kan fortsatt ikke se at det er søkt. Meget alvorlig brudd på lov om forhåndsgodkjenning av kjærester. »

– Bare uskyldige kommentarer, og ble oppfattet deretter, sier Thrana.

I et annet tilfelle skrev advokaten at han ville undersøke alle mennene som var hos småbarnsmoren, for å se at de holdt kvaliteten de lovet.

Advokaten: « Kalles «klientstøtte. »

– Jeg har aldri tenkt på det han sendte. Jeg tenkte kun på barna mine. Han var min tillitsperson, og han skulle få barna mine hjem igjen – men han tok ikke fatt i saken i det hele tatt. Det var han vi festet vår lit til, sier småbarnsmoren.

Thrana sier til VG at småbarnsmoren hadde gitt uttrykk for at hun ville gi opp menn.

– Jeg svarte på en tullete måte og skrev at jeg ville kontrollere at det var ordentlig menn. Det har vært morsomt og humoritisk, sier han.

Klare regler

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen opplyser til VG at hun ikke kan kommentere enkeltsaker som er til behandling, men sier følgende på generelt grunnlag:

– Vi har et etisk regelverk som er vedtatt som en forskrift og som gjelder alle advokater. En advokat skal opptre saklig og korrekt og ivareta klientenes interesser på en god måte, sier Smith til VG, og understreker at klienten ofte er i en såbar posisjon.

– Advokaten må derfor være klar over sin rolle.

– Helt forkastelig

I januar ble advokat Signe Blekastad ny prosessfullmektig for småbarnsmoren Hun reagerer sterkt på innholdet i meldingene fra Thrana.

– Jeg synes det er helt forkastelig at en offentlig oppnevnt prosessfullmektig utnytter en sårbar klient. Jeg har aldri opplevd lignende. Man flørter ikke med klienter i meldinger, sier advokat Signe Blekastad til VG.

Thrana hevder dialogen med klienten var god frem til advokatbyttet.

– Årsaken til advokatbytte var uenighet om hvordan saken skulle håndteres fremover. Det skjer fra tid til annen. Da kommer det, som lyn fra klar himmel, en hissig advokat som skal løse verdensproblemer for henne. Dessverre. Og så skjer det noe jeg ikke forstår noe av, sier Thrana, og viser til klagen mot ham til Advokatforeningen.

– Det er ingen som er påstått å være krenket på noe vis, og klagen fremstår som formalistisk, sier han.

– Hennes nye advokat beskriver oppførselen din som forkastelig og at du utnytter en sårbar klient?

– Hun spiller videre på feilinformasjonen fra habilitetssaken i Kristiansand. Det er fullstendig urimelig at jeg nå må finne meg i det. Jeg har aldri utnyttet hennes sårbarhet. Hun har prøvd seg på meg på alle mulige måter, men jeg har sagt at det ikke er aktuelt. Det er var en måte å roe ting ned på, svarer Thrana, som gjentar at alt var bra før klienten byttet advokat.

Thrana opplyser videre at han anser deler av forholdene i klagen mot ham som foreldet og at de derfor ikke skal behandles av disiplinærutvalget.

– Alt annet enn videoen med blomsten er for sent å klage på siden klagefristen er på seks måneder, sier han.