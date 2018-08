Listhaug: – Frps fortjeneste at vi ikke har svenske tilstander

ARENDAL (VG) Sylvi Listhaug (Frp) angriper den svenske statsministeren etter flere bilbranner, og skylder på innvandringspolitikken. Hun hevder det er Frps fortjeneste at det ikke står like ille til i Norge.

Publisert: 15.08.18 20:13

Listhaug, som talte under Frps partitime på Arendalsuka, viste til at nærmere 100 biler ble påtent av maskerte ungdommer i flere svenske byer natt til tirsdag.

Hun legger all skyld på svensk innvandringspolitikk.

– Siden i fjor har vi fått rapportert om drap på åpen gate, gjengkriminalitet uten kontroll og håndgranatkasting mot politistasjonene, sier Listhaug.

Omstridt Sverige-tur

Hun minnet om da hun selv besøkte Rinkeby i fjor høst, for å lære av det hun kaller «svenske tilstander» . Her ble hun anklaget av flere svenske politikere for å blande seg inn i svensk politikk, og ikke vite hva hun snakket om.

– Byråsleder i Stockholm Karin Wanngår følte seg sviktet og sint, og mente at jeg skyldte innbyggerne en unnskyldning, sa Listhaug.

– La meg gjøre det helt klinkende klart. Frp og jeg skylder hverken Sverige eller Stockholm noen unnskyldning. Det gjør derimot Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt og alle de andre politisk korrekte politikerne som gjennom tiår har ført en hodeløs innvandringspolitikk.

Glad for svensk innvandringsdebatt

Hun er nå veldig glad for at innvandring er et viktig tema i den svenske valgkampen.

– Det er viktig for Norge at svenskene strammer inn og tar grep om innvandringspolitikken. Mange sier at vi er bedre stilt i Norge, og det er vi heldigvis. Men hadde det ikke vært for Frp og alle som gjennom mange år har tatt kampen og presset andre partier til å føre en strengere politikk, ville situasjonen vært annerledes, sa Listhaug.

– Det er derfor Frps fortjeneste at Norge er bedre stilt, og vi må fortsette å kalle en spade for en spade.

Listhaug sa videre at det går i feil retning i Oslo, og viste til blant annet økt gjengkriminalitet og flere påsatte bilbranner også her.

– Jeg er veldig glad for at Frp har hånden på rattet, og setter inn ekstra ressurser til politiet til å håndtere situasjonen. Det er helt nødvendig å ta grep tidlig, så dette ikke får utvikle seg. Det var dette de gjorde feil i Sverige, i kombinasjon med en altfor høy innvandring gjennom mange år.

– Må få slutt på menneskesmuglingen

Hun påpekte at selv om det kommer færre asylsøkere til Norge i dag, fortsetter presset mot Europa.

– Først var det den store strømmen over til Hellas, deretter Italia og nå Spania. Konklusjonen er at dette er en menneskesmuglerbransje som uansett vil finne nye veier for å få mennesker til Europa. Med den største innsatsen du kan legge i potten, nemlig ditt eget liv, sa Listhaug.

– Av hensyn til sikkerheten til disse menneskene må vi få en slutt på menneskesmuglingen, og systemet som gjør at de legger ut på denne ferden.

– Forpester debatten

Aps Anniken Huitfeldt, leder av utenrikskomiteen på Stortinget, mener Frp har forpestet debattklimaet om innvandring.

– Det er «dem» mot «oss». Frp driver med overforenkling og gjør det vanskelig å diskutere integrering på en god måte, sa hun under en debatt om høyrepopulisme i Arendal onsdag.

– Med Frp i regjering har denne retorikken i større grad blitt legitimert.