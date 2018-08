EVAKUERT IGJEN: Gunn Walstad Sogge (54) vil ta en vurdering på om hun blir boende i hjemmet sitt etter sesongen. Bildet er fra 2014 og hun er her med datteren Christina. Foto: Lars Smisethjell / Åndalsnes Avis / NTB scanpix

Gunn (54) bor under Veslemannen: – Kan ikke holde på slik i ti år

Publisert: 11.08.18 13:36 Oppdatert: 11.08.18 14:19

RAUMA (VG) Evakueringene tar på for de 11 beboerne som fredag kveld ble flyttet for sjette gang. Når høsten er omme, vil Gunn (54) på nytt vurdere om hun kan bli boende.

Fredag ettermiddag hevet NVE farenivået for fjellpartiet Mannen i Rauma i Møre og Romsdal fra oransje til rødt. De 11 beboerne som bor under Veslemannen ble nødt til å evakuere for sjette gang.

– Jeg er lei. Vi vet ikke om vi orker å gjøre sånn år etter år, men vi må bare gjøre det beste ut av det, sier Gunn Walstad Sogge (54) til VG.

Walstad Sogge bor under fjellpartiet Veslemannen. Hun vet ikke hvor lenge hun orker å leve med uvissheten og alle evakueringene.

– Vi har jo lyst å bo hjemme, men ser ikke for oss å holde på slik i ti år, sier hun.

Smertegrense

Tidligere fredag uttalte ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad (H), at mange håper at skredet går og at de skal slippe flere evakueringer. Ifølge Hustad kan det bli snakk om å finne nye boliger og gi økonomisk kompensasjon, men hverken kommunen eller beboerne er der enda.

– Vi har ei smertegrense etter hvert. Vi har ikke bestemt oss for noe enda. Det spørs hvor mye det blir i år, sier Walstad Sogge.

– Vi vil gjøre en vurdering etter denne sesongen og se fremover, sier hun.

Ordføreren frykter at det kan bli flere evakueringer fremover.

– Vi diskuterer hele tiden fremtiden og jeg tror vi begynner å nå en grense for at beboerne kan ha det sånn. Frykten for oss er at vi bare har nådd 11 august, og situasjonen er ikke avklart enda. Vi kan få flere evakueringer når det kommer nedbør på høsten, sier Hustad.

Buldrer i fjellet

Kvart på tolv lørdag formiddag buldret det kraftig i over ti sekunder fra fjellpartiet, slik at VG hørte det godt fra den andre siden av veien.

Det siste døgnet har det kommet hele 52 millimeter nedbør.

Ifølge geolog Gudrun Majala i NVE har det vært stor aktivitet i fjellet natt til lørdag med store bevegelser, mye buldring og steinsprang. Hun sier at det er som forventet når det er så mye nedbør.

Bevegelsene roet seg gjennom natten, men NVE opprettholder fremdeles det røde farenivået og kommer tilbake med ny status klokken 14 lørdag.

Rasfarlig

Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009. NVE har tidligere forsøkt å fremprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekken, uten å lykkes.

Hver sensommer eller høst siden 2014 har farenivået for fjellpartiet blitt hevet til rødt, og de som bor under Veslemannen har blitt nødt til å evakuere.

Kommunen har på kort sikt i år ordnet med overnatting for beboerne i blant annet hytter, og det offentlige betaler for alt det praktiske.