MOSKVA-VETERAN: Hans-Wilhelm Steinfeld har i likhet med Morten Ruud tilbrakte flere år i Moskva som korrespondent for NRK. Foto: ODIN JÆGER

NRK-kolleger i sorg: Slik minnes vi Morten Ruud

Publisert: 22.07.18 19:11 Oppdatert: 22.07.18 20:06

INNENRIKS 2018-07-22T17:11:16Z

Tidligere kolleger beskriver avdøde Morten Ruud som jovial, raus, en eventyrer og en som brant for Nord-Norge.

Siden 2013 var Morten Ruud (57) redaktør i NRK Finnmark. Tidligere og nåværende NRK-korrespondenter er i sorg over å ha mistet en venn og medarbeider.

Lørdag døde NRK-redaktør Morten Ruud i en gyrokopterulykke i Finland .

Ruud jobbet mange år i NRK, blant annet som korrespondent i Moskva i perioden 2007–2010.

– En god forteller

Tidligere Moskva-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld var på ferie i Montenegro da han hørte om ulykken søndag morgen. Han omtaler Ruuds bortgang som «altfor tidlig og dramatisk».

- Jeg syntes Morten Ruud var en levende NRK-korrespondent i Moskva, skriver Steinfeld i en SMS.

Han forteller at han kjente ham allerede fra Ruuds tid i avisen Finnmark Dagblad.

– Morten ble bare 57 år, ti år yngre enn meg. Jeg hadde ham ofte med i Dagsnytt 18, og på radio var han en god forteller. Det overrasket meg derfor, at han bare fikk tre av mulige fire år på post i Moskva for NRK, hvis jeg husker riktig, skriver han.

– Morten Ruuds røtter i Lakselv snakket vi ofte om, der bygget han sitt Finnmarks-paradis da han arbeidet i Moskva! Det fikk han leve altfor kort med, skriver den tidligere NRK-journalisten som nå er kommunikasjonsrådgiver i Corporate Communications.

– Jeg snakket med Morten sist i mai, da jeg traff ham i Oslo. Han var som alltid så morsomt og interessant å snakke med. Han var en veldig trivelig kollega, som vi i utenriks husker best som korrespondent i Moskva. Det er så veldig trist at han omkom i helgen. Veldig vondt, skriver NRKs korrespondent i Istanbul Sidsel Wold til VG.

Hun jobbet som Midtøsten-korrespondent da Morten Ruud var i Moskva. Sidsel husker en gang for noen år siden da Ruud snartenkt hjalp en kollega som hadde fått illebefinnende.

– Jeg husker også hvordan Morten kom løpende til og drev med livredning da en av kollegene våre segnet om på jobb for en del år tilbake, skriver Wold.

Drømte om å fly

– Det ble en urolig natt for meg, sier Morten Jentoft til VG dagen etter dødsfallet.

Han har vært Moskva-korrespondent i to perioder, den siste ble avsluttet tidligere i år. Jentoft beskriver Ruud som både en avslappet og målrettet person.

– Jeg har kjent han siden 1980-tallet, men det var ikke før han fikk jobben i Moskva at vi hadde mye kontakt. Vi hadde felles interesse for nordområdene. Vår vei til Moskva har gått via Nordkalotten, sier Jentoft.

Jentoft understreker Ruuds engasjement for samarbeid i nord. Han var blant annet aktiv i Barents Press, en organisasjon for journalister i nordområdene. Jentoft forteller også at Ruud lenge hadde vært interessert i flyging.

– Han drømte om å bli flyger. Han holdt på med gyrokoptere i flere år, sier han.

«Eventyrer»

NRK-programlederen Ole Torp, som jobbet litt sammen med Ruud på utenriksavdeling i NRK og var utenrikskorrespondent i Beijing mens Ruud var i Moskva, beskriver ham som en eventyrer.

– Han hadde alltid gode ideer til samarbeidsprosjekter på til Asia og Russland – og var veldig opplest på sitt område og på ting som var godt stoff til Norge, sier Torp.

Privat var han en veldig hyggelig og jovial fyr, forteller Torp.

– Jeg tror jeg aldri har sett ham sur noen gang. Så han var en gøy fyr å ha med på fest og på jobb.

Strålende journalist

Gro Holm, tidligere Moskva-, og senere USA-korrespondent, innstilte ham til jobben som korrespondent i Moskva da hun var nyhetsdirektør i NRK.

– Jeg var ikke i tvil om at han skulle få jobben. Han var hyggelig, ekte og hadde dybde, sier hun og minnes møtet de hadde over en øl i Tromsø som et siste jobbintervju.

– Han svarte godt for seg. Han virket veldig ærlig, sier hun.

Holm beskriver Ruud som en strålende journalist.

– Han var flink til å skape nærhet til mennesker og fant de gode historiene. Han var god til å trekke historiene mellom de nære og det store, sier hun.

Brant for Nord-Norge

– Dette var en utrolig sørgelig melding å få, skriver USA-korrespondent Tove Bjørgaas.

Hun var på jobb i Washington for NRK da Ruud var i Moskva. Hun minnes om ham som en raus og energisk kollega som brant veldig for Nord-Norge.

– Tenker på familien som har mistet ham så altfor tidlig, skriver hun.