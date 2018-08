MOR OG DATTER: June fikk beskjed om at datteren ikke hadde mange uker igjen å leve i fjor sommer. Nå er Eva Natali bedre enn på lenge. – Hun er en kjempetøff jente, sier moren. Foto: Trond Solberg, VG

Samlet inn over 100.000 kroner for at Eva Natali (10) og June (32) kan dra på ferie

Publisert: 02.08.18 19:58 Oppdatert: 02.08.18 20:31

INNENRIKS 2018-08-02T17:58:50Z

LARVIK (VG) June Wallum (32) drømmer om å reise på sommerferie med datteren Eva Natali (10). Nå ser det ut til at drømmen går i oppfyllelse – takket være ukjente givere.

Eva Natali ligger i en sykehusseng i stuen i den lille omsorgsleiligheten på Hovland. Hun har på seg en hvit penkjole og de store, krusete krøllene er satt opp i en ballerinatopp.

– Hun er i god form i dag, men hun er litt trøtt, sier June.

Formen til Eva Natali kan variere voldsomt fra dag til dag, fra time til time. Hun er avhengig av assistanse døgnet rundt. June klarer ikke å være alene med henne. De må alltid være minst to stykker rundt datteren.

Eva Natali er født med en veldig sjelden genfeil som kalles GRIN 1. Hun var en av de første i verden som fikk diagnosen. Hun er multifunksjonshemmet og har ikke språk. Tiåringen får også sterke epilepsianfall.

– Hun har perioder hvor hun lærer ting og har blitt veldig sterk. Så kommer det perioder hvor hun er dårlig med mye anfall. Da glemmer hun alt og blir som en baby. Så da starter vi læringsprosessen fra begynnelsen igjen, forklarer mammaen.

– Ingen som vet hvordan hun klarte seg

I fjor sommer så det mørkt ut. Etter et epilepsianfall som varte i hele ti dager trodde legene hun hadde kort tid igjen. Da pakket June sakene og flyttet fra Lambertseter i Oslo til hjembyen Stavern slik at de kunne være nærmere familien den siste stunden.

June trodde det var den siste sommeren de hadde sammen.

– Det er ingen som vet hvordan hun klarte seg. Men hun er en kjempetøff jente. Vi møtte nylig fastlegen hun hadde i Oslo, og hun synes det bare er et mirakel at hun fortsatt er i live og faktisk har blitt bedre.

June tror at grunnen kan være at de aldri gir opp.

– Det at vi tar henne med ut, og at hun får oppleve ting, det tror jeg har vært veldig viktig, sier 32-åringen og legger til:

– Man må leve, mens man faktisk lever.

Startet innsamlingsaksjon

June er fast bestemt på at de skal få det beste ut av dagene. Men økonomien setter sine begrensninger.

– Jeg trodde ikke det var mulig for oss å komme på ferie, men jeg har jo drømt om det.

Eva Natali er avhengig av masse utstyr. Heis, oksygen, målere, slanger, rullestol – for å nevne noe. De må også reise et sted hvor det er et sykehus i nærheten hvor de kan håndtere Eva Natali, og hvor det er tilrettelagt slik at hun komme seg rundt og ut i vannet.

June deler hverdagen med Eva Natali på Instagram-kontoen @Sommerfuglprinsessen, samt på Snapchat-kontoen Løvemammaene, hvor flere foreldre med syke barn har gått sammen for å fortelle om sine liv. Der har June nevnt at hun drømmer om å ta med datteren på ferie.

– Det er litt sårt hvert år når alle er i feriemodus og klar for nye opplevelser. Men vi kommer oss ikke noe sted – bare det å komme oss ut her i Larvik er en utfordring.

Anita Nergård-Klæbo, en av dem som har fulgt reisen til June og Eva Natali på sosiale medier, synes tanken på at tiåringen og moren ikke skulle komme seg på ferie var forferdelig.

– Jeg har aldri truffet Eva Natali, men jeg føler hun er mitt hjertebarn av en eller annen grunn, sier Anita til VG.

– Kan virkelig sette meg inn i situasjonen til June

Anita tok kontakt med June og fortalte at hun gjerne ville starte opp en innsamlingsaksjon på Spleis slik at den lille familien kan ta seg en ferietur.

– Jeg har kronisk syke barn selv, og kan virkelig sette meg inn i situasjonen til June. Tenk å være alene om et så sykt barn. Jeg unner dem virkelig dette, sier hun.

June var først skeptisk, men sa etter hvert «ja» til å starte en innsamling.

– Det er alltid vanskelig å be om hjelp, men uten hjelp kan vi aldri få det til, sier June.

– Den kvelden hun sa «ja», ble jeg veldig glad! Tårene trillet, sier Anita.

Hun forteller at hun hadde 40-årsdag dagen etter, og sa til alle kjente at det hun ønsket seg i gave var at folk donerte penger til aksjonen.

– Man må aldri glemme, at uansett hvor heftig hverdagen din er, så er det alltid noen som har det verre. Mange har 500 kroner ekstra som de med glede gir til noen som virkelig fortjener det.

– Jeg er veldig rørt

På 24 timer hadde de allerede fått inn 40.000 kroner til «Sommerfuglprinsessen ferietur». Kjente, ukjente og anonyme givere har i skrivende stund sørget for at de har fått inn 115.000 kroner.

– Jeg er veldig rørt. Det er over 400 givere. Det er helt sykt å tenke på at så mange bryr seg.

June forteller at hun har mottatt en rekke tips fra om steder i utland som kan passe. Hun har begynt å leke med tanken på å ta med datteren sin til Spania eller Kroatia.

100.000 er et godt stykke på veien, men det gjenstår fortsatt noen kroner for at drømmen kan gå i oppfyllelse.

– Det er vanskelig å bry andre med problemene sine. På en måte får jeg litt dårlig samvittighet for å be om penger til ferie, men på en annen side så hadde jeg jo unt hvem som helst i samme situasjon det, sier June.