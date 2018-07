SLÅTT: Zaman hadde merker på kroppen etter møtet med pakistansk politi. Bildet er fra de medisinske undersøkelsene etter at han var løslatt Pakistan. Foto: Privat

Tilbake i Norge etter fengslingen: – Det verste jeg har opplevd

Publisert: 20.07.18 16:05 Oppdatert: 20.07.18 16:48

INNENRIKS 2018-07-20T14:05:42Z

TV 2-journalisten er tilbake i Norge, etter å ha blitt pågrepet i Pakistan og tilbragt flere dager i fengsel.

– Det var ekstrem brutalitet, det var mye vold, det ble blod – det var egentlig det verste jeg har opplevd, sier Kadafi Zaman om den siste ukens opplevelser til VG.

Han kom tilbake til Norge sent torsdag kveld, etter at TV2 kalte ham hjem av sikkerhetshensyn. Zaman ble løslatt fra fengsel i Pakistan mandag.

Tidligere har Zaman fortalt at han ville bli igjen i Pakistan og dekke valget den 25. juli. Nå skal han bli i Norge og dekke det valget herfra. Han er ikke pålagt å reise til Pakistan for neste rettsmøte, forteller han.

– Nå skal jeg bli her inntil neste gang jeg må ned. Jeg skal på jobb igjen her fra mandag og dekke valget.

Går til sak mot politiet

Han ble pågrepet sammen med et stort antall andre mennesker, mens han dekket demonstrasjonen knyttet opp mot valget. Demonstrasjonen var med politikere fra Pakistan Muslim Leauge (PMLN), til støtte for Pakistans fengslede eksstatsminister Nawaz Sharif.

Anklagene mot Zaman er opprettholdt av politiet – dermed har han fortsatt status som mistenkt i Pakistan. Nå har selv han gått til sak mot pakistansk politi for vold og tyveri.

– Jeg ble slått under pågripelsen. Da stjal de også TV 2 -utstyr fra bagen min. I morgen har valgkommisjonen innkalt politimesteren i distriktet for forklaring for bruk av volden, og så regner jeg vel med at saken blir henlagt innen kort tid, sier han.

Han har tidligere fortalt om at han ble slått med stokker da politiet pågrep ham, og at de ikke brydde seg om at han viste pressekort.

Slått ned på pressefrihet

Pakistanske myndigheter har slått ned på pressefrihet i forkant av valget den 25. juli, ifølge den internasjonale journalistorganisasjonen Comittee to Protect Journalists (CPJ ).

– Etter det jeg har opplevd, så er det mer nødvendig enn noen gang at internasjonal presse og internasjonale valgobservatører får tilgang til å følge valget, sier Zaman.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttalt at angrepet på journalisten var uakseptabelt.

– Angrep på journalister er uakseptabelt og hører ikke hjemme i et demokrati. Det er viktig at pakistanske og utenlandske journalister fritt og uavhengig får dekke valget i Pakistan, skrev hun i en epost til NTB.

I en kommentar hos TV 2 beskriver Zaman den siste uken i Pakistan slik:

– Som journalist har jeg dekket hendelser i Pakistan siden 2001. Krigen mot terror, drapet på Benazir Bhutto, jordskjelvet i Kashmir, flom, valg og drap. Listen er veldig lang. Men jeg har aldri opplevd noe i nærheten av det som skjedde denne gangen, skriver Zaman i kommentaren hos TV2.

Politiker-fetter

Zaman forteller at han sto oppå en midtrabatt og filmet da politiet først begynte å slå ham med stokker etter at han viste pressekort, og de forsøkte å ta filmeutstyret hans. Han løp inn i bilen til politikeren Shabbir Ahmnad Kotla.

Kotla, som også ble fengslet, er Zamans fetter. Han er halvbroren til Abid Raza, også han PMLN, som stiller til gjenvalg i nasjonalforsamlingen. Zaman har fått mye kritikk for disse slektsforbindelsene i sosiale medier.

– De som kritiserer meg nå, er de samme folkene som for noen år siden mente jeg var Pakistan Peoples Party-sympatisør fordi faren min ledet partiet i Norge og konas slekt er kandidater for PPP ved dette valget, sier Zaman.

Han viser til en sak VG skrev i 2007 om at han dekket Benazir Bhuttos retur til Pakistan samtidig faren var president for PPP – Bhuttos parti – i Norge.

Han sier han har en fetter i alle partier, også i partiet til Imrad Kahn.

– 100 prosent tillit

Zaman opplyser at han ved flere anledninger har sittet på i Kotlas bil for å komme til arrangementer, men at han aldri har intervjuet eller profilert hverken fetteren eller Raza.

– Jeg mener det ikke er rolleblanding så lenge jeg ikke intervjuer dem eller profilerer dem. Men jeg har fått informasjon fra dem, og de har satt meg i kontakt med andre kandidater. De har vært døråpnere før, og de har vært døråpnere denne gang.

TV2 var kjent med at Zaman har slekt i ulike partier, men var ikke varslet på forhånd om hvem som skulle delta i demonstrasjonen, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

– Hvis en journalist i VG dekket en demonstrasjon på Karl Johans gate, hadde vedkommende vært forpliktet til å varsle redaktør hvis det gikk en fetter i toget? Slik er det i alle fall ikke i TV2, sier hun.

– Jeg forventer at alle journalister i TV 2 er nøytrale i sitt journalistiske virke. Og har ingen grunn til å mistenke noe annet i denne saken. Jeg har 100 prosent tillit til hans nøytralitet og vurderingsevne.