PÅ TILTALEBENKEN: De neste fem månedene må Eirik Jensen møte i ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen. Her er han avbildet under første rettsdag i tingretten. Foto: Tore Kristiansen

Ankesaken starter i dag: Dette er de viktigste bevisene

Det er klart for en ny rettsrunde i narkotika- og korrupsjonssaken mot eks-politimannen Eirik Jensen. Dette er de mest avgjørende bevisene som Borgarting lagmannsrett må ta stilling til.

Tirsdag starter den 80 rettsdager lange ankebehandlingen der retten skal ta stilling til om Jensen har bistått Cappelen med innførsel av 13,9 tonn hasj, slik tiltalen lyder, eller om han er uskyldig.

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, har tidligere uttalt til VG at de har innkalt en rekke nye vitner til lagmannsretten.

– Bunkene er snudd på nytt ut fra behandlingen i tingretten, opplyser Elden.

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, mener på sin side at saken som skal opp for lagmannsretten, er lik den som kom opp for tingretten og som endte med 21 års fengsel for Jensen og 15 års fengsel for Cappelen.

– Slik jeg kan se det, er det ikke noe nytt av betydning. Saken fremstår stort sett slik den gjorde i tingretten, sier de Vibe til VG.

Gjennom fem måneder skal en jury bestående av 12 vanlige kvinner og menn følge saken, før ti av dem skal konkludere: Eirik Jensen – skyldig eller uskyldig.

Dette er enkelt forklart de viktigste bevisene retten må ta stilling til:

CAPPELENS FORKLARING

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen ble pågrepet i desember 2013, og fortalte i avhør at han samarbeidet med en politimann. Senere navnga han politimannen som Eirik Jensen.

Cappelen sa at Jensen fra 1993 til desember 2013 har hjulpet han med å importere mellom 25 og 30 tonn hasj. Han hevdet Jensen medvirket ved å holde sin hånd over ham og hans hasjimportvirksomhet.

Spesialenheten: Betviler ikke Cappelens historie, men tiltalebeslutningen har man ikke lagt hans forklaring til grunn dersom den ikke støttes opp av andre beviser.

Betviler ikke Cappelens historie, men tiltalebeslutningen har man ikke lagt hans forklaring til grunn dersom den ikke støttes opp av andre beviser. Eirik Jensen: Har forklart at Cappelen var hans informant og at kontakten dem imellom utelukkende har vært forsvarlig politiarbeid. Jensen bestrider å ha hatt kjennskap til Cappelens hasjimport etter 1993, og bestrider å ha mottatt økonomiske fordeler fra ham.

Har forklart at Cappelen var hans informant og at kontakten dem imellom utelukkende har vært forsvarlig politiarbeid. Jensen bestrider å ha hatt kjennskap til Cappelens hasjimport etter 1993, og bestrider å ha mottatt økonomiske fordeler fra ham. Oslo tingrett: Mener Cappelens forklaring støttes av et omfattende og overbevisende bevismateriale, og at han snakker sant om sin egen hasjimport.

SMS-ENE

Mellom 2009 og 24. februar 2014 da Jensen ble pågrepet sendte Jensen og Cappelen minst 1399 tekstmeldinger til hverandre. De er begge enige i at de fleste meldingene består av kodespråk , det Jensen har kalt «blomsterspråk».

Spesialenheten: Mener meldingene dreier seg om Cappelens hasjimport.

Mener meldingene dreier seg om Cappelens hasjimport. Gjermund Cappelen: Forklarer at meldingene handler om hasj og penger.

Forklarer at meldingene handler om hasj og penger. Eirik Jensen: Mener brorparten er innhenting av informasjon fra informanten Cappelen til bruk i Jensens politiarbeid.

Mener brorparten er innhenting av informasjon fra informanten Cappelen til bruk i Jensens politiarbeid. Oslo tingrett: Mener tekstmeldingene åpenbart dreier seg om innførsel av hasj, og skriver i dommen at den mener Jensens forklaring er oppkonstruert.

BADEROMSOPPUSSINGEN

I 2005 kjøpte Jensen og hans daværende samboer en gård som de renoverte. Der bygde de et forseggjort bad. Den danske håndverkeren som ledet arbeidet, og rørleggeren som ble brukt, var begge anbefalt av Cappelen.

Spesialenheten : Mener at Cappelen har betalt for badet, og at dette faller inn under korrupsjonsbestemmelsen.

: Mener at Cappelen har betalt for badet, og at dette faller inn under korrupsjonsbestemmelsen. Gjermund Cappelen: Har forklart til politiet og i tingretten at han avtalte med Jensen at han skulle betale for oppussingen av badet, som gjenytelse for Jensens bistand med hasjimporten.

Har forklart til politiet og i tingretten at han avtalte med Jensen at han skulle betale for oppussingen av badet, som gjenytelse for Jensens bistand med hasjimporten. Eirik Jensen: Mener badet ikke beviser noe som helst. Jensen har innrømmet at han aldri betalte den avtalte summen på 120.000 kroner for baderommet, men forklarte i retten at det var fordi han ikke fikk tak i den danske håndverkeren.

Mener badet ikke beviser noe som helst. Jensen har innrømmet at han aldri betalte den avtalte summen på 120.000 kroner for baderommet, men forklarte i retten at det var fordi han ikke fikk tak i den danske håndverkeren. Oslo tingrett: Mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil at Cappelen betalte for badet, og at Cappelens rolle i oppussingen faller klart utenfor forsvarlig, adekvat og godt kilde- og politiarbeid, og inn under korrupsjonsbestemmelsen.

OVERFORBRUKET

Spesialenheten: Mener deres forbruksanalyse beviser at Jensen i de ti årene tiltalen gjelder har brukt mer penger enn han har tjent og at Cappelen var Jensens ukjente kilde til kontanter. Etterforskere fra Økokrim mener Jensen må ha hatt en ukjent tilgang på 1,6 millioner kroner i kontanter.

Mener deres forbruksanalyse beviser at Jensen i de ti årene tiltalen gjelder har brukt mer penger enn han har tjent og at Cappelen var Jensens ukjente kilde til kontanter. Etterforskere fra Økokrim mener Jensen må ha hatt en ukjent tilgang på 1,6 millioner kroner i kontanter. Gjermund Cappelen : Har forklart at Jensen fikk 500 kroner av ham per kilo importert hasj. Ifølge Cappelen har samarbeidet pågått siden 1993 og totalt skal det angivelig dreie seg om opp mot 15 millioner kroner.

: Har forklart at Jensen fikk 500 kroner av ham per kilo importert hasj. Ifølge Cappelen har samarbeidet pågått siden 1993 og totalt skal det angivelig dreie seg om opp mot 15 millioner kroner. Eirik Jensen: Mener overforbruket er så lite at det ikke beviser noe som helst.

Mener overforbruket er så lite at det ikke beviser noe som helst. Oslo tingrett: Mente avviket på rundt 1,6 millioner kroner var for lite til at det kunne legges vekt på det, sett opp mot at Jensen over en tiårsperiode hadde en samlet «omsetning» (lønn, gjeld, arv etc.) på over 17 millioner kroner.

KONTANTINNSKUDDENE

I årevis satte Jensen jevnt og trutt inn store kontantbeløp i banken. I perioden 1. januar 2004 til 1. mars 2014 har Eirik Jensen hatt kontantinnskudd i norske og svenske banker på til sammen over 1,3 millioner kroner.

Spesialenheten: Mener Eirik Jensens mønster med kontantinnskudd er påfallende, og at det ikke kan forklares på noen annen måte enn at kontantene er korrupsjonsbetaling fra Cappelen.

Mener Eirik Jensens mønster med kontantinnskudd er påfallende, og at det ikke kan forklares på noen annen måte enn at kontantene er korrupsjonsbetaling fra Cappelen. Eirik Jensen: Har forklart at oppdelingen av innskuddene var «tvangstanker» og et «security-opplegg». Har forklart at han alltid har hatt en «kontantøkonomi», og har ofte hatt liggende så mye som kr 300.000 hjemme i blant annet en safe eller «hulrom» i vegger og tak.

Har forklart at oppdelingen av innskuddene var «tvangstanker» og et «security-opplegg». Har forklart at han alltid har hatt en «kontantøkonomi», og har ofte hatt liggende så mye som kr 300.000 hjemme i blant annet en safe eller «hulrom» i vegger og tak. Oslo tingrett: Mener Jensens mønster med kontantinnskudd er påfallende, men at det dokumenterte overforbruket ikke er høyt nok til at den kan konkludere med at Jensen har hatt en illegal kilde til kapital. Retten så derfor bort fra kontantinnskuddene.

KLOKKENE

I 2009 fikk Jensen en klokke av merket TAG Heuer av Cappelen. På kjøpskvitteringen er navnet og kundenummeret til Eirik Jensen.

Eirik Jensen: Nektet i avhør for å ha mottatt noen klokkegave eller kjent til kvitteringen, men endret forklaring i tingretten . Han erkjente at han tok imot klokken, men sier at han returnerte den etter noen dager fordi han ikke kunne få gaver fra kriminelle.

Nektet i avhør for å ha mottatt noen klokkegave eller kjent til kvitteringen, men endret forklaring i tingretten . Han erkjente at han tok imot klokken, men sier at han returnerte den etter noen dager fordi han ikke kunne få gaver fra kriminelle. Gjermund Cappelen: Har forklart at han ga klokken i gave til Jensen, og nekter for at han senere fikk den tilbake.

Har forklart at han ga klokken i gave til Jensen, og nekter for at han senere fikk den tilbake. Oslo tingrett: Mente det er bevist ut over enhver rimelig tvil at Tag Heuer-klokken kjøpt for 17.000 kroner var en fordel Jensen mottok fra Cappelen. Retten mente også reparasjonen av en TW Steel-klokke, som Cappelen betalte i 2013, rammes av korrupsjonsbestemmelsene i loven.

PENGEOVERLEVERINGEN

Da Cappelen og Jensen møttes på Grønland i Oslo 19. desember 2013 var de under oppsikt av politiets spanere. Da Jensen gikk ut av bilen hadde han noe i hånden. Senere fant Spesialenheten for politisaker 34.800 i kontanter i veggen på uthuset på boligen til Jensen.

Eirik Jensen : Har innrømmet at han fikk kontanter av Cappelen under et møte i slutten av 2013. Han hevder det dreide seg om at Cappelen tilbakebetalte et lån han hadde tatt opp for å betale en verkstedregning. Jensen har forklart at det var disse pengene som var gjemt i veggen.

: Har innrømmet at han fikk kontanter av Cappelen under et møte i slutten av 2013. Han hevder det dreide seg om at Cappelen tilbakebetalte et lån han hadde tatt opp for å betale en verkstedregning. Jensen har forklart at det var disse pengene som var gjemt i veggen. Spesialenheten: Mener forklaringen ikke er troverdig fordi Cappelen hadde tilgang til over fem millioner kroner da han ble pågrepet. Verkstedregningen ble heller aldri betalt.

Mener forklaringen ikke er troverdig fordi Cappelen hadde tilgang til over fem millioner kroner da han ble pågrepet. Verkstedregningen ble heller aldri betalt. Oslo tingrett : Konkluderer med at de 30.000 kronene som ble funnet gjemt i veggen var en fordel Jensen fikk fra Cappelen, og at det faller inn under korrupsjonsbestemmelsene.