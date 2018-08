SØK: Stedet der 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept ble mandag gjennomsøkt av politiet. Foto: Trond Solberg

Sunniva-siktet nekter å forklare seg: Politiet mener mistanken er styrket

Publisert: 02.08.18 14:19 Oppdatert: 02.08.18 16:48

INNENRIKS 2018-08-02T12:19:45Z

JÆREN (VG) 17-åringen som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård nekter å forklare seg ytterligere for politiet.

17-åringen møtte i dag til et nytt avhør med politiet etter at han i går avbrøt et avhør etter kort tid.

Han ønsket imidlertid ikke å forklare seg, og valgte å ikke svare på ytterligere spørsmål, opplyser politiet.

– Vi vil forsøke nytt avhør, men dette er det ikke satt noe tidspunkt for, sier Herdis Traa, talsperson for påtale i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet sier at 17-åringen står fast på sin første forklaring, altså den han ga mandag kveld og natt til tirsdag.

–Stadig nærmere en forklaring

– Har han gitt en fullstendig forklaring på hva han gjorde den kvelden?

– Han har gitt en forklaring på hva han gjorde den kvelden, ja, sier Traa.

– Hvilke bevis har dere mot siktede?

– Vi har flere typer bevis, både tekniske og vitneforklaringer.

– Har dere nå en klarere idé om hvordan Sunniva ble drept?

– Til vi fant henne og frem til i dag har vi fått mye informasjon. Vi er stadig nærmere en forklaring på hva som har skjedd og hvordan det skjedde, sier Traa til VG.

– Mener dere han var alene om drapet?

– Det er ingen holdepunkter som tilsier at andre har vært med på drapet, men vi utelukker ingenting ennå.

Søker par i 20-årene

Den drapssiktede gutten har erkjent at han har vært på stedet der Sunniva Ødegård ble funnet drept, men nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Politiet ønsker nå å komme i kontakt med et par i 20-årene som var ute og gikk tur søndag kveld.

– Politiet er interessert i å komme i kontakt med et par i 20-årene som vi har fått beskjed om at skal ha gått i Kråkevegen på Varhaug mellom klokken 22 og 23 søndag kveld, sier politiadvokat Herdis Traa til VG.

Via sin forsvarer Tor Inge Borgersen har han tidligere sagt at han har forståelse for at politiet har behov for fengsling i en kort periode og at etterforskningen kan sjekke ham ut av saken.

Politiet har planlagt et nytt avhør av den siktede 17-åringen men tidspunktet er ennå ikke fastsatt.

Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept på en gangsti 150 meter unna huset der hun bodde natt til mandag klokken 03.09. Mandag ettermiddag meldte 17-åringen seg til politiet som et vitne. Konsekvensen av dette var at politiet siktet ham for drap.

Tirsdag ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, og medieforbud.