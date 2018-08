Vesterålen-dødsfall: – Forhold ved åstedet gjør at saken må etterforskes

Mens lokalt politi i Vesterålen ville avslutte etterforskningen av et mistenkelig dødsfall, mener Kripos at det er forhold ved åstedet og avdøde som gjør at saken ikke kan henlegges.

Publisert: 25.08.18 13:25 Oppdatert: 25.08.18 13:47

– I denne saken er det slik at vi ikke kan konkludere definitivt at det er selvdrap, men heller ikke definitivt at det er drap. Det er forhold ved åstedet og avdøde som gjør at saken må etterforskes, sier politioverbetjent Frode Thomas Lier til Vesterålen Online .

Kripos har vært i Vesterålen siden i vår for å bistå det lokale politiet i etterforskningen av et mistenkelig dødsfall i 2016.

Det lokale politiet etterforsket saken, men kunne ikke konkludere med om det var snakk om et selvmord eller om det var begått en kriminell handling.

Statsadvokaten slo fast at saken måtte etterforskes videre. Etterforskningen ble gjenopptatt, og i vinter ba Nordland politidistrikt Kripos om bistand.

Lier sier at det er mange uavklarte spørsmål i saken foreløpig.

– Vi har fått klarhet i noe de siste månedene, og så gjenstår det en del, sier han.