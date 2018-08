Politiet jakter rømt voldtektsmann i Kristiansand

INNENRIKS 2018-08-29T20:48:27Z

Politiet aksjonerte på Grim i Kristiansand onsdag i søk etter en 22-åring som er rømt fra fengsel. Mannen er dømt for en voldelig voldtekt.

Publisert: 29.08.18 22:48 Oppdatert: 29.08.18 22:59

Politistyrkene tok seg inn i boligen på Grim , utstyrt med maskinpistol og skjold, i et forsøk på å pågripe mannen, skriver Fædrelandsvennen .

Etter det avisen får opplyst, rømte mannen fra Bastøy fengsel for rundt to uker siden. Han ble i 2016 dømt til sju og et halvt års fengsel for å ha banket opp og voldtatt en annen mann.

– Han var hovedmannen i det som utviklet seg til en voldsorgie, sa førstelagmann Dag Bugge Nordén da dommen ble forkynt i Agder lagmannsrett.

Det ble benyttet en gjenstand under voldtekten, som skjedde i en leilighet i Kristiansand. Fire menn er dømt etter hendelsen. De var alle del av et rusmiljø på da det skjedde.

– Vi har forsøkt å få tak på en person som er etterlyst. Vedkommende er ikke pågrepet, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til VG klokken 22.30.

Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere fordi det er en sak de jobber videre med.

– Den væpnede aksjonen på Grim foregikk uten dramatikk, sier operasjonslederen.

– Han er ikke ansett som farlig for allmennheten, sa politiets innsatsleder på stedet, Vigleik Fidje til Fædrelandsvennen.