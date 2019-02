Støttemarkering for Eirik Jensen

2019-02-03

Flere møtte søndag foran Stortinget for å gå i fakkeltog til støtte for Eirik Jensen.

03.02.19

«Nei til justismord» sto det på plakatene til fremmøtte foran Stortinget søndag kveld.

– Det var nok mange med meg som satte kaffen i halsen da fagdommerne forkastet juryens kjennelse sist mandag, sier Markus Shabani Hansen.

Det var han som tok initiativet til søndagens støttemarkering. Et hundretalls personer møtte opp.

Både før og etter det store rettsdramaet i Jensen-saken mandag har flere tusen engasjert seg som støttespillere for den tidligere politimannen.

I støttegruppen på Facebook, som har arrangerer støttemarkeringen, er mer enn 21.000 mennesker medlemmer. Ifølge initiativtaker Arne Sundt-Bjerck fikk gruppen 3000 nye medlemmer etter dommen fra lagretten.

– Da fagdommerne valgte å forkaste juryens svar, har vi en plikt til å si fra. Målet vårt er å legge press på påtalemyndighetene, sier Hansen.

VG møter ham sammen med Arne Sundt-Bjerck, som startet støttegruppen for Eirik Jensen på Facebook, og Jan Bøhler.

Sistnevnte startet innsamlingsaksjon til Eirik Jensen samme dag som lagrettsdommerne forkastet svaret fra juryen.

Penger til Jensen

Søndag kveld hadde 4541 mennesker fra hele Norge signert underskriftskampanjen «NEI til lagmannsrettens tilsidesettelse av kjennelsen i Eirik Jensen saken!».

I beskrivelsen av kampanjen står det at underskriftene «skal sendes Riksadvokaten og Justisministeren før Høyesteretts behandling av anken i saken».

Søndag, en drøy uke etter at innsamlingen begynte, er det samlet inn 159.000 kroner til Jensen.

– Det er vår folkegave til Jensen. Det skal være en påskjønnelse for god innsats, sier Bøhler.

Detaljert sak

– Hva er det som får dere til å mene at dere vet hva som er rett i saken, all den tid både tingretten og lagrettens fagdommere kom til at Jensen er skyldig?

– Vi er folket, og har tatt stilling til saken ut fra det vi kjenner om den. Juryen kom til en annen oppfatning enn både fagdommerne og tingretten, sier Bøhler.

– Det er en kompleks sak, men vi kan ikke se at det har vært lagt fram beviser for at han er skyldig. Det er en så detaljert sak, at man kan ta biter fra saken og lage en hvilken som helst historie, sier Arne Sundt-Bjerck.

Han kjenner ikke Eirik Jensen, men valgte likevel å opprette støttegruppen på Facebook.

– Når man ikke lenger bryr seg om hva en jury mener, er det grunn til å reagere, sier Arne Sundt-Bjerck.