LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Tommy Brøske ved Øst politidistrikt. I bakgrunnen er et bilde av Anne-Elisabeth Hagen som forsvant den 31. oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen / VG

Lørenskog-forsvinningen: Politiet er ingen part i forhandlingene

INNENRIKS 2019-01-29T17:24:06Z

Politiet er ingen part i forhandlingene mellom Anne-Elisabeth Hagens familie og de antatte gjerningspersonene, bekrefter politiinspektør Tommy Brøske til Dagbladet tirsdag.

Publisert: 29.01.19 18:24

31. januar er det tre måneder siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Lørenskog, og politiets hovedhypotese er at hun er bortført av ukjente gjerningsmenn. Politiet har uttalt at det har vært begrenset med kontakt med motparten.

Nå bekrefter politiinspektør Tommy Brøske til Dagbladet at forhandlingene skjer mellom Anne-Elisabeth Hagens familie og de antatte gjerningspersonene.

I forrige uke holdt familiens bistandsadvokat, Svein Holden, en pressekonferanse hvor han opplyste at familien mottok et budskap fra de mulige kidnapperne den 16. januar.

Det er helt naturlig at det var bistandsadvokaten, og ikke politiet, som gikk ut med budskapet, ifølge Brøske.

– Politiet er ingen part i forhandlingene. Først og fremst er det familien som må gjøre sine vurderinger. I tillegg prøver vi å være en god rådgiver ut ifra våre erfaringer med lignende saker, sier politiinspektøren til Dagbladet.

Ikke livstegn

Siste livstegn fra Anne Elisabeth Hagen er en telefonsamtale den 31. oktober i fjor , samme dag som hun forsvant. Ifølge bistandsadvokat Holden inneholdt budskapet fra motparten noe livstegn.

– Vi har vurdert dette budskapet nøye sammen med politiet, og vurderer at det nå er riktig for meg å gå ut i mediene og fortelle om det budskapet kom i den samme digitale plattformen som vi tidligere har mottatt budskap. Det var ikke et livsbevis, ei heller et bevis på at avsender har Anne-Elisabeth i dag, uttalte Holden på pressekonferansen.

Han ville ikke gå inn på innholdet i den nye kontakten.

– Ut over dette kommer hverken politiet eller jeg til å si noe mer om budskapets innhold eller gi ytterligere detaljer om den digitale plattformen som er brukt. På vegne av familien vil jeg formidle at vi synes det er positivt at vi har blitt kontaktet, sa Holden.

Krav om løsepenger

Mandag avsluttet politiet et tre dager langt søk i Langvannet, den lille innsjøen nedenfor ekteparet Hagens hus. Flere gjenstander ble funnet , og disse skal nå undersøkes om har noe med forsvinningssaken å gjøre. Politiet har regnet Langvannet som en utvidet del av åstedet.

Årsaken til at søket ble gjennomført først nå, er at politietterforskningen ble holdt topphemmelig i ti uker fordi de antatte kidnapperne truet med å drepe 68-åringen dersom politiet ble involvert.

Dokumentar: Den hemmelige politioperasjonen – Ti uker ingen skulle vite om

Politiet frykter at hun har blitt kidnappet, etter at det er stilt krav om ni millioner euro i løsepenger – utbetalt i kryptovalutaen monero – og det er blitt fremsatt alvorlige trusler i saken.

Summen tilsvarer om lag 88 millioner kroner etter dagens kurs. Politiets råd til familien har vært at de ikke skal betale. Bistandsadvokat Holden har tidligere opplyst at familien har fulgt politiets råd .

Etter ti hemmelige uker valgte politiet til slutt å offentliggjøre saken for å få publikums hjelp. Per søndag kveld hadde politiet mottatt 1352 tips i saken.